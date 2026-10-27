વિરાટ કોહલીએ આ ફૂટબોલર માટે એક ખાસ પોસ્ટ શેર કરી, લખ્યું, 'તમે આ એવોર્ડને લાયક છો...'
ભારતના સ્ટાર ક્રિકેટર વિરાટ કોહલીએ સોશિયલ મીડિયા પર દિગ્ગજ ફૂટબોલર હેરી કેન માટે એક પોસ્ટ શેર કરી. ચાલો જાણીએ તેણે શું લખ્યું...
Published : October 27, 2026 at 12:58 PM IST
ભારતના દિગ્ગજ ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ સક્રિય છે અને પોતાના ચાહકો સાથે જોડાયેલા રહે છે. હવે, વિરાટે દિગ્ગજ ફૂટબોલર હેરી કેનને બેલોન ડી'ઓર એવોર્ડ જીતવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે. કોહલીએ આ માટે એક ખાસ પોસ્ટ શેર કરી છે, અને પોતાની પોસ્ટમાં, તેણે દિગ્ગજ ફૂટબોલરને અભિનંદન જ નહીં પરંતુ કેનની પ્રશંસા પણ કરી છે, અને તેને લાયક ગણાવ્યો છે. 2001 માં માઈકલ ઓવેન પછી 25 વર્ષ પછી, હેરી કેન બેલોન ડી'ઓર એવોર્ડ જીતનાર પ્રથમ અંગ્રેજી ખેલાડી બન્યો.
વિરાટ કોહલીએ હેરી કેન માટે એક પોસ્ટ શેર કરી અને લખ્યું, "હેરી, મારા મિત્ર, તું ખરેખર આ એવોર્ડ માટે લાયક છે. ફૂટબોલના ઉચ્ચતમ સ્તર પર રમવા માટે તું વર્ષોથી જે જુસ્સો, મહેનત અને સમર્પણ દર્શાવે છે તે પ્રશંસનીય છે. હું તારા માટે ખૂબ ખુશ છું. ભગવાન તને અને તારા પરિવારને આશીર્વાદ આપે. તે બધાને તારા પર ખૂબ ગર્વ હોવો જોઈએ..."
Harry my friend, you deserve every bit of this award for your resilience, hard work and honesty with which you’ve carried yourself through all these years playing football at the top. Really happy for you. God bless you and your family. They must all be very proud of you as you would be of your own journey. My best wishes always. Congratulations 👏❤️ @HKane— Virat Kohli (@imVkohli) October 27, 2026
હેરી કેનને બેલોન ડી'ઓર એવોર્ડ મળ્યો
ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન અને બાયર્ન મ્યુનિકના સ્ટાર સ્ટ્રાઇકર હેરી કેને 2026 માટે પ્રતિષ્ઠિત બેલોન ડી'ઓર એવોર્ડ જીત્યો છે. 2025-26 સીઝન દરમિયાન તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન અને અસાધારણ ગોલ કરવાની ક્ષમતા માટે તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સિદ્ધિ સાથે, કેન 25 વર્ષમાં બેલોન ડી'ઓર જીતનાર પ્રથમ અંગ્રેજી ખેલાડી બન્યો. માઈકલ ઓવેને અગાઉ 2001 માં આ એવોર્ડ જીત્યો હતો.
કેને ગયા સિઝનમાં ક્લબ અને દેશ માટે 65 મેચોમાં 73 ગોલ કર્યા હતા. તેણે બેયર્ન મ્યુનિકના બુન્ડેસલીગા ટાઇટલ અને ડોમેસ્ટિક કપ વિજયમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે ઇંગ્લેન્ડને 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપમાં સ્થાન અપાવવામાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. બેલોન ડી'ઓર સાથે, કેનને ગેર્ડ મુલર ટ્રોફી પણ મળી હતી, જે સિઝનના શ્રેષ્ઠ ગોલ સ્કોરરને આપવામાં આવે છે. બેલોન ડી'ઓર માટેની રેસમાં, કેને કાયલિયન એમબાપ્પે અને લેમિન યમલ જેવા જાણીતા ખેલાડીઓને પાછળ છોડી દીધા હતા. આ એવોર્ડ તેની કારકિર્દીની સૌથી મોટી વ્યક્તિગત સિદ્ધિઓમાંનો એક છે.
A quick message on what it means to me personally to win the Ballon d’Or!! 🙌🏆 https://t.co/T8Osuy0as4— Harry Kane (@HKane) October 27, 2026
🚨 News 🚨 #TeamIndia’s ODI and Test squads for New Zealand tour announced 📝 Captain Shubman Gill will lead the side for the first 3️⃣ ODIs, before Shreyas Iyer takes charge for the last 2️⃣ matches. More details ▶️ https://t.co/npwxUYlb1N #NZvIND https://t.co/3ckm7ixgEN— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
વિરાટ કોહલી 4 નવેમ્બરથી એક્શનમાં જોવા મળશે
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ T20I અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. તે હવે ફક્ત ODI ફોર્મેટમાં જ એક્શનમાં દેખાય છે. પરિણામે, રન-મશીન આગામી 4 નવેમ્બરે એક્શનમાં જોવા મળશે. ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસે છે, જ્યાં બંને ટીમો હાલમાં પાંચ મેચની T20I શ્રેણી રમી રહી છે. જોકે, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે 4 નવેમ્બરથી શરૂ થતી પાંચ મેચની ODI શ્રેણી પણ રમાશે, જેમાં વિરાટ કોહલી ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતરશે.
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