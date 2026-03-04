"હોળીના રંગો તમારા જીવનને ખુશીઓથી ભરી દે," વિરાટ કોહલી, સચિન તેંડુલકર અને કોચ ગંભીરે હોળીની શુભેચ્છા પાઠવી
આજે આખો દેશ હોળીના તહેવારની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. ભારતીય ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે, સચિન તેંડુલકર અને વિરાટ કોહલીએ પણ ચાહકોને શુભેચ્છા પાઠવી હતી.
Published : March 4, 2026 at 5:22 PM IST
HOLI 2026: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ના સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયા, મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને અન્ય લોકોએ હોળી ઉજવતા દરેકને શુભેચ્છા પાઠવી અને આશા વ્યક્ત કરી કે રંગોનો તહેવાર દરેકના જીવનમાં ખુશી અને ઉલ્લાસ લાવશે. સૈકિયાએ X પર લખ્યું, "હોળીના રંગો તમારા જીવનને ખુશી, આનંદ અને સમૃદ્ધિથી ભરી દે! તમને આનંદથી ભરપૂર ઉજવણીની શુભેચ્છા." કોહલીએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વાર્તા શેર કરી જેમાં લખ્યું હતું, "હોળીની શુભકામનાઓ. રંગોનો આ તહેવાર તમારા જીવનમાં સફળતા, ખુશી અને સકારાત્મકતા લાવે."
વિરાટ કોહલી 14 જૂનથી ઘરઆંગણે અફઘાનિસ્તાન સામે રમાનારી ભારતીય ટીમમાં જોવા મળશે. રંગોના તહેવાર તરીકે ઓળખાતી હોળી સમગ્ર ભારતમાં ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવે છે, જે ખરાબ પર સારાની જીત અને વસંતના આગમનનું પ્રતીક છે.
Wishing everyone a vibrant and joyful Holi. pic.twitter.com/ExtebSGloV— Devajit LON Saikia (@lonsaikia) March 4, 2026
Wishing everyone a very happy & colourful Holi! #HappyHoli pic.twitter.com/q6keO5DP6V— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 4, 2026
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે લખ્યું, "દરેકને હોળીની શુભેચ્છાઓ." BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું, "હોળીના રંગો તમારા જીવનને ખુશી, આનંદ અને સમૃદ્ધિથી ભરી દે. તમને આનંદથી ભરપૂર ઉજવણીની શુભેચ્છા."
Wishing a very happy Holi to everyone who celebrates 💚💛 pic.twitter.com/aW0Rg3AauF— Cricket Australia (@CricketAus) March 4, 2026
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ પણ X-પોસ્ટ દ્વારા શુભેચ્છાઓ પાઠવી, "દરેકને હોળીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ."
મંગળવારે, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકર, ભારતના દિગ્ગજ વિરાટ કોહલી અને ક્રિકેટ સમુદાયના ઘણા વર્તમાન અને ભૂતપૂર્વ સભ્યોએ હોળી નિમિત્તે ચાહકોને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી અને સોશિયલ મીડિયા પર આનંદદાયક સંદેશાઓ શેર કર્યા હતા.
Happy Holi! Hope this day brings positivity, good health, and lots of happy moments your way.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 3, 2026
If you end up completely drenched, consider it a winning performance!😊
"હોળીની શુભકામનાઓ! મને આશા છે કે આ દિવસ તમારા માટે સકારાત્મકતા, સારા સ્વાસ્થ્ય અને ઘણી બધી ખુશીઓની ક્ષણો લઈને આવશે. ભલે તમે સંપૂર્ણપણે ભીના થઈ જાઓ, તેને વિજયી પ્રદર્શન માનો!" તેંડુલકરે X પર લખ્યું.
ભારતીય પુરુષોની T20I ટીમ ગુરુવારે મુંબઈના પ્રતિષ્ઠિત વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ માટે તૈયારી કરી રહી છે. મેન ઇન બ્લુ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે અને સતત બે વાર કપ જીતનારી પ્રથમ ટીમ બનીને ઇતિહાસ રચવાનો લક્ષ્ય રાખે છે.
બીજી સેમિફાઇનલ બુધવારે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે. દરમિયાન, ભારતીય મહિલા ટીમ મલ્ટી-ફોર્મેટ પ્રવાસ માટે ઓસ્ટ્રેલિયામાં છે. બ્લુ ટીમે ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી 2-1થી જીતી હતી પરંતુ પછી ODI શ્રેણી 3-0થી હારી ગઈ હતી. બંને ટીમો 6 માર્ચથી પર્થમાં શરૂ થનારી એક ગુલાબી બોલ ટેસ્ટ મેચમાં ટકરાશે, જે શ્રેણીનું સમાપન કરશે.
