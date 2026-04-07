'ધુરંધર 2' ફિલ્મ જોઈ કાયલ થયો વિરાટ કોહલી, રણવીર સિંહ અને આદિત્ય ધર વિશે કહી મોટી વાત

ફિલ્મ 'ધુરંધર 2' રિલીઝ થઈ ત્યારથી જ ચર્ચાનો વિષય બની રહી છે. આ દરમિયાન, ક્રિકેટર વિરાટ કોહલીએ પણ ફિલ્મના વખાણ કર્યા છે.

Published : April 7, 2026 at 11:32 AM IST

VIRAT KOHLI REVIEWS DHURANDHAR 2: રણવીર સિંહ સ્ટારર બોલિવૂડ ફિલ્મ ધુરંધર: ધ રીવેન્જ રિલીઝ થયા પછીથી જ બોક્સ ઓફિસ અને ચાહકોના દિલ બંને પર સતત રાજ કરી રહી છે. ફિલ્મનો પહેલો ભાગ પણ દર્શકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય હતો; જોકે, બીજો ભાગ જોયા પછી, ઘણા ચાહકોએ ટિપ્પણી કરી કે તેઓએ આટલો સિનેમેટિક શો પહેલાં ક્યારેય અનુભવ્યો નથી. કિંગ કોહલી પણ આ જ લાગણી વ્યક્ત કરે છે; તેણે ફિલ્મનો પોતાનો રિવ્યૂ આપ્યો છે અને અભિનેતા રણવીર સિંહના શાનદાર અભિનયની પણ પ્રશંસા કરી છે.

ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર ફિલ્મનો રિવ્યું આપ્યો

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને સોમવારે પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર ફિલ્મનો રિવ્યું આપ્યો હતો, જેમાં લખ્યું કે તે આખા ચાર કલાક દરમિયાન એક ક્ષણ માટે પણ સ્ક્રીન પરથી નજર હટાવી શક્યો નહીં. કોહલીએ લખ્યું, "મેં આજે આ ફિલ્મ જોઈ, અને હું સંપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે કહી શકું છું કે મેં ભારતમાં આટલો સિનેમેટિક અનુભવ પહેલાં ક્યારેય જોયો નથી. તેણે દરેક સંભવિત ભાવનાઓને ઉત્તેજીત કરી, અને લગભગ ચાર કલાક સુધી, હું એક ક્ષણ માટે પણ મારી સીટ પરથી ખસ્યો નહીં."

દિગ્દર્શક આદિત્ય ધર વિશે બોલતા, કોહલીએ કહ્યું, "તમારી પ્રતિભા અને સમર્પણ તમે બનાવેલી દરેક વસ્તુમાં સ્પષ્ટપણે ઝળકે છે. તમને મારા સલામ. તમે ખરેખર જીનીયશ છો." દરમિયાન, અભિનેતા રણવીર સિંહને લઈને કોહલીએ કહ્યું કે, "રણવીર સિંહ, આ ફિલ્મ પછી, તમે એક અલગ જ સ્તરે પહોંચી ગયા છો. તમારો અભિનય અદ્ભુત હતો. ખરેખર, એક અદ્ભુત અનુભવ."

આદિત્યએ માન્યો આભાર

આદિત્યએ વિરાટની પોસ્ટને રિ-પોસ્ટ કરી અને ક્રિકેટરનો આભાર માન્યો. તેણે વધુમાં જણાવ્યું કે તે U19 ના દિવસોથી જ વિરાટનો ચાહક છે. પરિણામે, ક્રિકેટર દ્વારા તેની ફિલ્મની પ્રશંસા સાંભળવી એ તેના માટે ખૂબ જ ખાસ ક્ષણ છે. વધુમાં, તેણે વિરાટ કોહલીને ભારતની યુવા પેઢી માટે પ્રેરણારૂપ ગણાવ્યો.

આદિત્ય ધરની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ (Aditya Dhar Insta Screenshot)

ધુરંધર-2 નું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન

રિલીઝ થયા પછી, ધુરંધર-2 એ બોક્સ ઓફિસ પર અનેક રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. ફિલ્મની કમાણી દિવસેને દિવસે ઝડપથી વધી રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, ફિલ્મનું કુલ કલેક્શન ₹1,000 કરોડને વટાવી ગયું છે. માત્ર બે અઠવાડિયામાં, ભારતમાં ફિલ્મનું ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન ₹1,134 કરોડ પર પહોંચી ગયું છે, જ્યારે વિશ્વભરમાં તેનું કલેક્શન ₹1,501 કરોડ છે. ફિલ્મે તેના નવમા દિવસે ₹42 કરોડ, 10મા દિવસે ₹64 કરોડ, 11મા દિવસે ₹71 કરોડ, 12મા દિવસે ₹26 કરોડ, 13મા દિવસે ₹28 કરોડ, 14મા દિવસે ₹21 કરોડ અને 15મા દિવસે ₹19 કરોડની કમાણી કરી હતી.

IPL 2026 માં વિરાટનું પ્રદર્શન

કિંગ કોહલીની વાત કરીએ તો, તેણે 2 IPL મેચમાં 97 રન બનાવ્યા છે. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 173 છે. કોહલીની RCB હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર બીજા સ્થાને છે. તેણે અત્યાર સુધી બંને મેચ જીતી છે, અને ટીમનો આગામી મુકાબલો 10 એપ્રિલે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. RR VS MI: આજે વૈભવ સૂર્યવંશીની અગ્નિ પરિક્ષા, બોલ્ટ અને બુમરાહ જેવા દિગ્ગજોનો સામે ટક્કર
  2. IPL 2026 POINTS TABLE: વરસાદે બગાડ્યું પોઈન્ટ ટેબલનું સમીકરણ, જાણો કઈ ટીમને થયો ફાયદો

