કિંગ કોહલીની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ, ODIમાં વધુ એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો
વન-ડે ક્રિકેટમાં, વિરાટ કોહલીએ એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, જે નંબર 3ના ક્રમે બેટિંગ કરતા અન્ય કોઈ ખેલાડી મેળવી શક્યો નથી.
Published : November 4, 2026 at 1:00 PM IST
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી 5 મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચમાં, ટીમ ઈન્ડિયાના અનુભવી ખેલાડી વિરાટ કોહલીએ પોતાના બેટથી વધુ એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ઓકલેન્ડના ઈડન પાર્ક ખાતે પહેલી મેચ રમાઈ રહી છે, જેમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતી કિવી ટીમ માત્ર 185 રનના સ્કોર પર સિમિત રહી હતી, ત્યારબાદ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત સારી રહી ન હતી અને રોહિત શર્મા પહેલી જ ઓવરમાં એક રનના સ્કોર પર આઉટ થઈ ગયો હતો, ત્યારબાદ નંબર-3 પોઝિશન પર બેટિંગ કરવા આવેલા વિરાટ કોહલીએ પોતાની ઇનિંગનો 12મો રન પૂર્ણ કર્યો અને નંબર-3 પોઝિશન પર 13000 રનનો આંકડો પૂર્ણ કરનાર ODIમાં પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો.
સચિન પછી આ સિદ્ધિ મેળવનાર કોહલી પ્રથમ ખેલાડી બન્યો
સચિન તેંડુલકર પછી વિરાટ કોહલી વનડે ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં એક જ બેટિંગ પોઝિશન પર બેટિંગ કરતી વખતે 13,000 કે તેથી વધુ રન બનાવનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે. કોહલીએ વનડે ફોર્મેટમાં અત્યાર સુધી 254 મેચોની 251 ઇનિંગ્સમાં ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરી છે, જેમાં તે 61 ની સરેરાશથી 13,000 થી વધુ રન બનાવવામાં સફળ રહ્યો છે. કોહલી સિવાય, રિકી પોન્ટિંગ વનડેમાં એકમાત્ર એવો ખેલાડી છે જે ત્રીજા નંબર પર 10,000 કે તેથી વધુ રન બનાવવામાં સફળ રહ્યો છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પાંચ મેચની વનડે શ્રેણીમાં વિરાટ કોહલી પાસે ઘણા વધુ રેકોર્ડ બનાવવાની સારી તક હશે.
🐐 https://t.co/lk7EKMxjR5— Cricinfo (@cricinfo) November 4, 2026
વનડેમાં નંબર 3 પર સૌથી વધુ રન બનાવનારા બેટ્સમેન
- વિરાટ કોહલી (ભારત) - 13005 રન*
- રિકી પોન્ટિંગ (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 12662 રન
- કુમાર સંગાકારા (શ્રીલંકા) - 9747 રન
- જેક કાલિસ (દક્ષિણ આફ્રિકા) - 7774 રન
- કેન વિલિયમસન (ન્યૂઝીલેન્ડ) - 6504 રન
કોહલીએ ફિલ્ડિંગમાં પણ પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી
What a stunning catch by Virat Kohli! 🤯🔥 King Kohli never stops amazing us! 👑❤️ It's the King's birthday weekend, and we're the ones getting the presents! 👑🎁 #ViratKohli #KingKohli #INDvsNZ https://t.co/imswtj1pKW— Sushanth (@CskStorm81274) November 4, 2026
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ઓકલેન્ડ વનડેમાં વિરાટ કોહલીની પ્રભાવશાળી ફિલ્ડિંગ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવી હતી જ્યારે તેણે અંશુલ કંબોજની બોલ પર નાથન સ્મિથને આઉટ કરવા માટે બીજી સ્લિપમાં શાનદાર કેચ લીધો હતો. કેચ પછી કોહલી સ્પષ્ટપણે ખુશ હતો, અને ટીમ ઈન્ડિયાના બાકીના ખેલાડીઓ પણ ખુશીથી ઝળહળતા જોવા મળ્યા હતા.
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