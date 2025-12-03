વિરાટ કોહલી 15 વર્ષ પછી આ ટુર્નામેન્ટમાં પાછો ફરશે,DDCA એ આપી જાણકારી
વિરાટ કોહલીએ વિજય હજારે ટ્રોફી મેચો માટે પોતાની ઉપલબ્ધતાની પુષ્ટિ કરી છે.
Published : December 3, 2025 at 3:57 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ સ્ટાર ભારતીય જોડી વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માને ઘરેલુ સર્કિટમાં રમવાનો નિર્દેશ આપ્યો હોવાના અહેવાલો બાદ, વિરાટ કોહલીએ વિજય હજારે ટ્રોફી 2025 માં રમવા માટે તેમની ઉપલબ્ધતાની પુષ્ટિ કરી છે. સમાચાર એજન્સી PTI ના અહેવાલ મુજબ, તેમણે દિલ્હી જિલ્લા ક્રિકેટ એસોસિએશન (DDCA) ના પ્રમુખ રોહન જેટલીને જાણ કરી છે કે તેઓ 24 ડિસેમ્બરથી શરૂ થનારી ટુર્નામેન્ટ માટે પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
રોહન જેટલીએ PTI ને જણાવ્યું હતું કે, "તેમણે (વિરાટ કોહલી) વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રમવા માટે તેમની ઉપલબ્ધતાની પુષ્ટિ કરી છે. તે હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી કે તે કેટલી રમતો રમશે. પરંતુ તેમને ટીમમાં રાખવાથી દિલ્હીના ડ્રેસિંગ રૂમને મોટી મદદ મળશે."
15 વર્ષ પછી વિરાટની વાપસી
જો વિરાટ કોહલી આ મેચ રમવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે, તો તે 15 વર્ષના લાંબા અંતરાલ પછી ટુર્નામેન્ટમાં પાછો ફરશે. કોહલી છેલ્લે ફેબ્રુઆરી 2010 માં સર્વિસીસ સામે વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રમતા જોવા મળ્યો હતો. તે સમયે, તેમણે દિલ્હીનું નેતૃત્વ કર્યું હતું પરંતુ બેટથી ખાસ અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા, તેમણે 8 બોલમાં ફક્ત 16 રન બનાવ્યા. જોકે, દિલ્હીએ 311 રન બનાવ્યા અને સર્વિસિસને 198 રનમાં ઓલઆઉટ કરી, મેચ 113 રનથી જીતી લીધી.
વિજય હજારે ટ્રોફીનું ફોર્મેટ શું છે?
વિજય હજારે ટ્રોફી ભારતની પ્રીમિયર લિસ્ટ A ODI ટુર્નામેન્ટ છે. તેમાં બધા રાજ્યો, ઝોન અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની ટીમો ભાગ લે છે. રણજી ટ્રોફીની જેમ, તે ખેલાડીઓને ફોર્મ અને ફિટનેસ પાછી મેળવવાની તક પૂરી પાડે છે. સિનિયર આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ સામાન્ય રીતે આ ટુર્નામેન્ટમાં ત્યારે જ રમે છે જ્યારે તેમના સમયપત્રક મુજબ રમતા હોય છે. પરંતુ હવે, 2027 વર્લ્ડ કપ માટે, BCCI સ્પષ્ટપણે સંકેત આપી રહ્યું છે કે સિનિયર ખેલાડીઓને સ્થાનિક સ્તરે પણ ક્રિકેટ રમવાની જરૂર પડશે.
કોહલી દિલ્હી તરફથી રમશે
વિરાટ કોહલી આ ટુર્નામેન્ટમાં દિલ્હી તરફથી રમશે, અને દિલ્હી વિજય હજારે ટ્રોફી 2025 માં તેની પહેલી મેચ 24 ડિસેમ્બરે બેંગલુરુમાં આંધ્રપ્રદેશ સામે રમશે. દિલ્હીને આંધ્ર, ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, ઓડિશા, સર્વિસિસ, રેલ્વે અને હરિયાણા સાથે ગ્રુપ D માં મૂકવામાં આવ્યું છે. ફાઇનલ સહિત નોકઆઉટ મેચ BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. જો દિલ્હી ટુર્નામેન્ટમાં આગળ વધે છે, તો કોહલી નોકઆઉટનો ભાગ નહીં બને કારણ કે તે આવતા વર્ષે 11 થી 18 જાન્યુઆરી દરમિયાન ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ભારતની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં રમશે.
ટેસ્ટ અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, 37 વર્ષીય વિરાટ કોહલી હવે ફક્ત ODI ફોર્મેટમાં રમે છે. તે હાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ODI શ્રેણીમાં રમી રહ્યો છે. કોહલીએ શ્રેણીની પહેલી મેચમાં પોતાની 52મી ODI સદી ફટકારી હતી, જેનાથી ભારત 1-0થી આગળ છે. શ્રેણીની બીજી મેચ 3 ડિસેમ્બરે રાયપુરમાં રમાશે.
