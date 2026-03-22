શું વિરાટે RCB પાસે ચાર્ટર્ડ પ્લેનની માંગ કરી હતી? આ અંગે કિંગ કોહલીએ કરી સ્પષ્ટતા
IPL 2026 ની શરૂઆત પહેલા, વિરાટ કોહલી વિશેના એક સમાચાર સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
Published : March 22, 2026 at 6:57 PM IST
Virat Kohli: IPL 2026 ની શરૂઆત પહેલા, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) ના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી વિશે ઘણા વિચિત્ર અહેવાલો સામે આવ્યા હતા - અફવાઓ જેના પર તેણે હવે રમુજી રીતે પ્રતિક્રિયા આપી છે. કોહલીએ એવી અટકળોનો તીખો જવાબ આપ્યો કે તેણે ફ્રેન્ચાઇઝીને સિઝન દરમિયાન લંડનથી ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટ્સ માટે ચોક્કસ માંગ કરી હતી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વાયરલ પોસ્ટ શેર કરીને, તેણે આ "ફેક ન્યૂઝ" સામે કડક વલણ અપનાવ્યું.
વિરાટ કોહલીએ આપી રમુજી પ્રતિક્રિયા
IPL 2026 પહેલા, રિપોર્ટસમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે વિરાટ કોહલીએ સમગ્ર સિઝન દરમિયાન લંડનથી ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટ્સ માટે RCB પાસે ચોક્કસ માંગ કરી હતી. વધુમાં, અહેવાલો એટલા સુધી ગયા હતા કે જો મેચો વચ્ચે ત્રણ દિવસનો અંતર હોય, તો તે લંડન જશે અને આગામી મેચના માત્ર એક દિવસ પહેલા પાછો ફરશે.
Virat Kohli Instagram story.😭😭 pic.twitter.com/5jqdO7pXwY— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 22, 2026
જોકે, વિરાટે આ બધા અહેવાલોને સંપૂર્ણપણે બકવાસ ગણાવીને ફગાવી દીધા છે. કિંગ કોહલીએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર આ સમાચારનો સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યો અને બે હાસ્યજનક ઇમોજી ઉમેરીને સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમાં કોઈ સત્ય નથી. ચાહકોએ પણ વિરાટની આ શૈલીની ખરેખર પ્રશંસા કરી.
કિંગ કોહલી RCB કેમ્પમાં જોડાયો
વિરાટ કોહલી 2026 IPL સીઝન માટે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) ટીમમાં જોડાયો છે અને તાલીમ શરૂ કરી છે. તેણે તાજેતરમાં પ્રેક્ટિસ સેશનમાં પણ ભાગ લીધો હતો. RCB ટીમ 28 માર્ચે બેંગલુરુમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે તેના અભિયાનની શરૂઆત કરવા માટે તૈયાર છે. ગયા સીઝનમાં, RCB એ તેમની પ્રથમ IPL ટ્રોફી જીતીને 18 વર્ષના ટાઇટલ દુષ્કાળનો અંત લાવ્યો હતો. હવે, ટીમ તેમના ટાઇટલને બચાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.
IPL 2025ની સીઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન
નોંધનીય છે કે 2025 IPL સીઝન દરમિયાન, કોહલીએ 15 મેચમાં 54.75 ની સરેરાશ અને 144.71 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 657 રન બનાવ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 8 અડધી સદી પણ ફટકારી હતી. તે ટીમના અગ્રણી રન-સ્કોરર તરીકે ઉભરી આવ્યો હતો અને સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં ત્રીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન-સ્કોરર તરીકે રહ્યો હતો. પરિણામે, ચાહકો આ સીઝનમાં પણ તેની પાસેથી બીજા વિસ્ફોટક પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખશે.
