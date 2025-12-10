ETV Bharat / sports

વિરાટ કોહલીએ મચાવી ધમાલ, રોહિત શર્મા પછી ODI રેન્કિંગમાં બીજા નંબરે પહોંચ્યો

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેના શાનદાર પ્રદર્શન બદલ વિરાટ કોહલીને પુરસ્કાર મળ્યો છે, તે રેન્કિંગમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

વિરાટ કોહલી
વિરાટ કોહલી (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 7:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: નવીનતમ ICC રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ ODI રેન્કિંગમાં ધમાલ મચાવી છે. ICC મેન્સ ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં તે બે સ્થાન ઉપર બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. કોહલીએ આ સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ન્યૂઝીલેન્ડના ડેરિલ મિશેલને પાછળ છોડી દીધો છે.

વિરાટ કોહલીએ રેન્કિંગમાં મચાવી ધમાલ

વિરાટ કોહલી હાલમાં 773 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે, જ્યારે ડેરિલ મિશેલ 766 પોઈન્ટ સાથે એક સ્થાન નીચે ઉતરીને ત્રીજા સ્થાને છે. રોહિત શર્મા ICC ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં ટોચના સ્થાને છે. રોહિત 781 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ટોચના સ્થાને છે, જે સ્થાન તે લાંબા સમયથી જાળવી રાખે છે.

વિરાટને ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે પુરસ્કાર

વિરાટ કોહલીને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી ODI શ્રેણીમાં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન માટે પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. કોહલીએ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં બે સદી અને એક અડધી સદી ફટકારી હતી. સમગ્ર શ્રેણીમાં, વિરાટ કોહલીએ ત્રણ ઇનિંગ્સમાં 302 રન બનાવ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેની સરેરાશ 151.00 રહી છે. કોહલીએ 135, 102 અને 65 રનની ઇનિંગ્સ રમી.

એપ્રિલ 2021માં પાકિસ્તાનના બાબર આઝમ સામે નંબર વન સ્થાન ગુમાવ્યા બાદ કોહલી ફરી એકવાર વનડે બેટ્સમેનોમાં નંબર વન સ્થાન મેળવી શક્યો નથી, પરંતુ હવે તે નંબર વન સ્થાનની નજીક છે. ભારતની આગામી ODI મેચ 11 જાન્યુઆરીથી ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમાશે. વિરાટ કોહલી ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં રમે તેવી અપેક્ષા છે.

રોહિત નંબર વન બેટ્સમેન

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શ્રેણીમાં 146 રન બનાવ્યા બાદ રોહિતે રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું. વિશાખાપટ્ટનમમાં શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં અણનમ 65 રન બનાવ્યા બાદ કોહલી રોહિતથી ફક્ત આઠ રેટિંગ પોઈન્ટ પાછળ છે. રોહિતના 781 પોઈન્ટ છે, જ્યારે કોહલીના 773 પોઈન્ટ છે.

કુલદીપ યાદવ પણ ચમક્યો

કુલદીપ યાદવે ODI બોલિંગ રેન્કિંગમાં ત્રણ સ્થાનનો ફાયદો મેળવ્યો છે. કુલદીપ હવે 655 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે. તે રાશિદ ખાન (710) અને જોફ્રા આર્ચર (670) થી પાછળ છે. ભવિષ્યમાં તેને પણ નંબર વન સ્થાન પાછું મેળવવાની તક મળશે.

આ પણ વાંચો:

  1. વિદેશમાં વાગશે જૂનાગઢનો ડંકો! જેન્સી કાનાબાર 2026માં આયોજિત સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયા ઓપન રમશે
  2. ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમમાં થઈ શકે છે ફેરફાર, ટીમમાં થઈ ધાકડ ખેલાડીની એન્ટ્રી

TAGGED:

ICC ODI RANKINGS
VIRAT KOHLI ODI RANKINGS
ICC MENS ODI RANKINGS
ICC ODI RANKINGS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.