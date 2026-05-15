"મારી કારકિર્દીનો અંત નજીક" વિરાટ કોહલીનું છલકાયું દર્દ
વિરાટ કોહલીએ એક પોડકાસ્ટ દરમિયાન મોટો ખુલાસો કર્યો છે. તેણે પોતાની કારકિર્દી, ટેસ્ટ ક્રિકેટ અને 2027ના ODI વર્લ્ડ કપ અંગે પોતાના વિચારો શેર કર્યા.
Published : May 15, 2026 at 3:18 PM IST
આજની તારીખે, વિરાટ કોહલી IPLમાં રમી રહ્યો છે. તે ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખે છે, જોકે હવે તે ફક્ત ODI માં જ દેખાય છે; તે પહેલાથી જ ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યો છે. આ દરમિયાન, કોહલી સાથેનો એક ઇન્ટરવ્યુ સામે આવ્યો છે જેમાં તેણે તેની કારકિર્દીની વિગતવાર ચર્ચા કરી છે. વધુમાં, તેણે કેટલીક એવી બાબતોનો સૂક્ષ્મ રીતે ઉલ્લેખ કર્યો છે જે પહેલા કોઈને ખબર નહોતી.
શું વિરાટ કોહલીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે?
આઈપીએલ ટીમ, આરસીબી સાથે પોડકાસ્ટમાં ભાગ લેતી વખતે, કોહલીએ તેના ક્રિકેટ ભવિષ્ય અને નિવૃત્તિ વિશે વાત કરી. કોહલીએ લગભગ એક વર્ષ પહેલા ટેસ્ટ ક્રિકેટથી દૂરી બનાવી હતી. જોકે, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી હતી કે તે તેની કારકિર્દીના અંત સુધી ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં રમવાનું ચાલુ રાખશે. આ વિશે પૂછવામાં આવતા, કોહલીએ કહ્યું કે રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં તેનું ફોર્મ હવે તે સ્તર પર રહ્યું નથી જે તે હોવું જોઈએ. કોહલીએ સ્વીકાર્યું કે એક સમય એવો આવે છે જ્યારે વ્યક્તિએ ઓળખવું પડે છે કે તેનું શરીર અને મન શું કહી રહ્યું છે.
The most anticipated, the one that we've all been waiting for... 𝗥𝗖𝗕 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 𝗳𝘁. 𝗩𝗶𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶. 🎙️❤️— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 15, 2026
VK18 talks about his state of mind, playing with purpose, his Test career, leading India in the whites, the 2027 ODI World Cup and much more. 🔥
2027 ODI વર્લ્ડ કપમાં રમવા અંગે શું કહ્યું
આ દરમિયાન, એવી વ્યાપક અપેક્ષા છે કે કોહલી ઓછામાં ઓછા 2027 ODI વર્લ્ડ કપ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખશે. જોકે, આ વાતની પુષ્ટિ હજુ સુધી થઈ નથી. આ બાબતે પૂછવામાં આવતા, કોહલીએ કહ્યું કે જો તે ટીમમાં મૂલ્ય ઉમેરવામાં સક્ષમ છે અને ટીમને તેની સેવાઓની જરૂર છે, તો તે ચોક્કસપણે રમવાનું ચાલુ રાખવા માંગશે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે જો તેમને સતત પોતાને સાબિત કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવે તો તે યોગ્ય રહેશે નહીં. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે તેઓ સંપૂર્ણ ઇમાનદારી સાથે પોતાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે અને ફક્ત પોતાની પ્રતિષ્ઠાના બળ પર વર્લ્ડ કપમાં રમવા માંગતા નથી.
વિરાટ પોતાના ક્રિકેટ કરિયર વિશે પણ વાત કરી
પોતાની કારકિર્દી વિશે વાત કરતા, વિરાટ કોહલીએ સ્વીકાર્યું કે તે જાણે છે કે તેનો અંત હવે નજીક આવી રહ્યો છે. કોહલીએ કહ્યું કે એકવાર તે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેશે, પછી તે લોકોની નજરથી સંપૂર્ણપણે અદૃશ્ય થઈ જશે. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે તેમનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે જ્યારે તે આખરે રમતથી દૂર થઈ જશે, ત્યારે તેને કોઈ અફસોસ ન રહે - કોઈ વિચાર ન આવે કે જો તેણે થોડી વધુ મહેનત કરી હોત, તો કદાચ બધું અલગ રીતે બદલાઈ ગયું હોત. તેમણે ઉમેર્યું કે, આ તબક્કે, હવે તે રેકોર્ડ વિશે નથી; હવે એકમાત્ર ધ્યાન ફક્ત રમતનો આનંદ માણવાનું છે, બીજું કંઈ નહીં. તેમણે એમ કહીને સમાપન કર્યું કે તે જાણે છે કે, એક દિવસ, બધું સમાપ્ત થઈ જશે.
