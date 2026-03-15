વિરાટ કોહલીના મતે આ છે T20નો શ્રેષ્ઠ ઓપનર, RCB એ વીડિયો શેર કર્યો
વિરાટ કોહલીએ બ્રેન્ડન મેક્કુલમ, સચિન તેંડુલકર અને રોહિત શર્મા જેવા દિગ્ગજોને અવગણીને, ટી20 ક્રિકેટમાં ક્રિસ ગેઇલને શ્રેષ્ઠ ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે પસંદ કર્યો છે.
Published : March 15, 2026 at 6:51 PM IST
VIRAT KOHLI PICKS BEST T20 OPENER: વિરાટ કોહલીએ શ્રેષ્ઠ T20 ઓપનિંગ બેટ્સમેન પસંદ કર્યા: IPL 2026 શરૂ થવાને હવે થોડા દિવસો બાકી છે, ત્યારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ટીમે આગામી સીઝન પહેલા વિરાટ કોહલીને એક રસપ્રદ પ્રશ્ન પૂછ્યો - જેનો તેમણે યોગ્ય જવાબ આપ્યો. 'કિંગ' કોહલીને પૂછવામાં આવ્યું કે તેમના મતે, T20 ક્રિકેટમાં સૌથી મહાન ઓપનિંગ બેટ્સમેન કોણ છે. આ વાતચીત દરમિયાન, તેમને ઘણા નામો સૂચવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં તેમની સામે વિકલ્પોની વિશાળ શ્રેણી મૂકવામાં આવી હતી. આ યાદીમાંથી, તેમણે ક્રિસ ગેઇલને T20 ક્રિકેટમાં શ્રેષ્ઠ ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે પસંદ કર્યો.
વાસ્તવમાં, RCB દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એક વિડીયોમાં, કોહલી 'આ કે તે' રમત રમતા જોવા મળ્યો હતો, જેમાં તેને બે વિકલ્પોમાંથી એક ખેલાડી પસંદ કરવાનો હતો. પહેલા, કોહલીએ સુનીલ નારાયણ કરતાં વધુ સારા ઓપનર તરીકે એડમ ગિલક્રિસ્ટને પસંદ કર્યો. આગળ, ગિલક્રિસ્ટ અને ટ્રેવિસ હેડ વચ્ચે સરખામણી કરવામાં આવી, જેમાં કોહલીએ T20 ફોર્મેટને ધ્યાનમાં રાખીને હેડને પસંદ કર્યો. અંતે, મુકાબલો રોહિત શર્મા અને ક્રિસ ગેલ વચ્ચે થયો. વિચાર કરવા માટે થોડો વિરામ લીધા પછી, કોહલીએ વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બેટિંગ લેજેન્ડ, ક્રિસ ગેલને શ્રેષ્ઠ T20 ઓપનર તરીકે નામ આપ્યું.
વિરાટ કોહલીની પસંદગી પણ ખોટી લાગતી નથી, કારણ કે ટી20 ક્રિકેટમાં ક્રિસ ગેલની ખરેખર કોઈ સરખામણી નથી. તેની રમતની તેજસ્વીતાનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે તે ટી20 ક્રિકેટમાં વિશ્વનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. રમતના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં, તેણે 2005 થી 2022 વચ્ચે કુલ 463 મેચ રમી. આ સમયગાળા દરમિયાન, 455 ઇનિંગ્સમાં, તેણે 36.22 ની સરેરાશથી સફળતાપૂર્વક 14,562 રન બનાવ્યા. આ સફર દરમિયાન, ક્રિકેટ પ્રેમીઓએ તેના બેટમાંથી 22 સદી અને 88 અડધી સદી ફટકારી હતી. તેનો અણનમ 175 રનનો ઇનિંગ એક જ મેચમાં તેણે રેકોર્ડ કરેલો સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર છે.
વિશ્વનો સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનાર ખેલાડી
ક્રિસ ગેઇલ ટી20 ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન છે. ગેઇલે 463 મેચોમાં 455 ઇનિંગ્સમાં 1,056 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. વધુમાં, તેણે 1,132 ચોગ્ગા ફટકાર્યા છે. ટી20 ક્રિકેટમાં ગેઇલનો સ્ટ્રાઇક રેટ 44.75 છે.
