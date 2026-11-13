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કોહલીએ 'ડક' ના રેકોર્ડમાં સચિન તેંડુલકરની બરાબરી કરી, ઝહીર ખાનને પણ પાછળ છોડ્યો

વિરાટ કોહલી ચોથી ODI માં શૂન્ય પર આઉટ થતાં, તેણે ODI માં સૌથી વધુ વખત 'ડક' આઉટ ખેલાડી તરીકે સચિન તેંડુલકરની બરાબરી કરી લીધી છે.

વિરાટ કોહલી
વિરાટ કોહલી (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2026 at 5:42 PM IST

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MOST DUCKS IN ODI: ભારતીય ટીમ હાલમાં ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસે છે, જ્યાં તેઓએ 13 નવેમ્બરના રોજ માઉન્ટ મૌંગાનુઈના બે ઓવલ સ્ટેડિયમ ખાતે પાંચ મેચની ODI શ્રેણીની ચોથી મેચ રમી હતી, જેમાં 244 રનથી મોટો પરાજય થયો હતો. 334 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, ટીમ ઈન્ડિયા ફક્ત 89 રનમાં જ સમેટાઈ ગઈ હતી, જેમાં સાત ખેલાડીઓ બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા ન હતા, જેમાં વિરાટ કોહલીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે ફક્ત ચાર બોલનો સામનો કર્યા પછી શૂન્ય રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. કોહલી ન્યૂઝીલેન્ડમાં તેના ODI કારકિર્દીમાં પહેલી વાર આઉટ થયો હતો, અને તેણે સચિન તેંડુલકરની બરાબરી કરી હતી, જે રેકોર્ડ તે શેર કરવા માંગતો નથી.

સચિન તેંડુલકરની બરાબરી કરી

ન્યુઝીલેન્ડ સહિત ODI ફોર્મેટમાં દરેક દેશમાં વિરાટ કોહલીનો શાનદાર બેટિંગ રેકોર્ડ છે. તેણે ODI શ્રેણીની શરૂઆત શાનદાર અડધી સદીથી કરી હતી. ત્યારબાદ કોહલી બીજી ODI માં પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, જ્યારે ત્રીજી મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ. ચોથી ODI માં, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયાએ પોતાની પહેલી વિકેટ શૂન્ય પર ગુમાવી દીધી, ત્યારે બધાને કોહલી પાસેથી મોટી ઇનિંગ્સની અપેક્ષા હતી, પરંતુ તે ફક્ત ચાર બોલનો સામનો કર્યા પછી ખાતું ખોલ્યા વિના પેવેલિયન પાછો ફર્યો. કોહલી ODI ફોર્મેટમાં 20મી વખત શૂન્ય પર આઉટ થયો, જેણે ભારતીય ખેલાડી દ્વારા ODI માં સૌથી વધુ શૂન્ય આઉટ થવાના રેકોર્ડ સચિન તેંડુલકરની બરાબરી કરી. સચિને તેની ODI કારકિર્દીમાં 20 શૂન્ય પણ કર્યા હતા.

વનડેમાં સૌથી વધુ ડક આઉટ થનારા ભારતીય ખેલાડીઓ

  • વિરાટ કોહલી - 20 ડક
  • સચિન તેંડુલકર - 20 ડક
  • જવાગલ શ્રીનાથ - 19 ડક
  • રોહિત શર્મા - 18 ડક
  • અનિલ કુંબલે - 18 ડક

સૌથી વધુ શૂન્ય આઉટ થવા બદલ કોહલી ઝહીર ખાનની નજીક

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતીય ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ શૂન્ય આઉટ થવાનો અનિચ્છનીય રેકોર્ડ હાલમાં ભૂતપૂર્વ ખેલાડી ઝહીર ખાનનો છે, જે 43 વખત શૂન્ય આઉટ થયો છે. કોહલી હવે ઝહીરનો રેકોર્ડ તોડવાની ખૂબ નજીક છે, ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ચોથી વનડેમાં તેનો શૂન્ય આઉટ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેનો 42મો શૂન્ય આઉટ છે.

સૌથી વધુ ડક આઉટ થયેલા ભારતીય ખેલાડીઓ

  • ઝહીર ખાન - 43 ડક
  • વિરાટ કોહલી - 42 ડક
  • ઇશાંત શર્મા - 40 ડક
  • હરભજન સિંહ - 37 ડક
  • જસપ્રીત બુમરાહ - 37 ડક
  • રોહિત શર્મા - 36 ડક

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