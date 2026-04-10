ફક્ત ત્રણ સિક્સર, કોહલી ગેલ અને રોહિત સાથે IPLના ખાસ ક્લબમાં જોડાશે
કોહલીએ વર્તમાન IPL સિઝનની શરૂઆત 291 છગ્ગાથી કરી હતી. 'કિંગ'ને હવે 300 છગ્ગાના સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચવા માટે ફક્ત ત્રણ છગ્ગાની જરૂર છે.
Published : April 10, 2026 at 7:50 PM IST
VIRAT KOHLI: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની શરૂઆતની મેચમાં, તેણે મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમી. ત્યારબાદ, તેની ટીમ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ વિજયી બની, પણ તેની પોતાની ઇનિંગ ટૂંકી થઈ ગઈ તે 28 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો. શુક્રવારે, IPL ની ત્રીજી મેચમાં, વિરાટ કોહલીને વિશ્વાસ છે કે તે ફોર્મમાં પાછો ફરશે અને ફરી એકવાર રન બનાવશે. રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની આ અવે મેચમાં, 'કિંગ' કોહલી પણ છગ્ગાના સંદર્ભમાં એક નોંધપાત્ર માઈલસ્ટોન સુધી પહોંચવાની અણી પર છે. જો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોરનો બેટ્સમેન રાજસ્થાન સામે ફક્ત ત્રણ છગ્ગા ફટકારી શકે છે, તો તે IPL ઇતિહાસમાં 300 છગ્ગાનો આંકડો પાર કરનારો ત્રીજો બેટ્સમેન બનશે.
આ પહેલા, આ આકર્ષક લીગમાં 300 છગ્ગા ફટકારવાનો ગર્વ ફક્ત ક્રિસ્ટોફર હેનરી ગેલ અને રોહિત ગુરુનાથ શર્મા પાસે હતો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, કોહલી પાસે હવે આ માઈલસ્ટોન હાંસલ કરવાની તક છે આવું કરનાર તે બીજો ભારતીય અને IPLમાં કુલ ત્રીજો બેટ્સમેન બનશે.
Virat Kohli needs just 3 sixes for 300 IPL sixes 🔥 #ViratKohli #RCB
કોહલીએ આ સિઝનમાં IPLમાં 291 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ત્યારબાદ, સનરાઇઝર્સ સામેની શરૂઆતની મેચમાં, તેની 69 રનની ઇનિંગમાં પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ત્યારબાદ, RCB પોસ્ટર બોય CSK સામેની મેચમાં ફક્ત એક જ છગ્ગા ફટકારવામાં સફળ રહ્યો. શુક્રવારે રોયલ્સ સામેની લડાઈમાં પ્રવેશવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે, ત્યારે કોહલીનો રેકોર્ડ 269 મેચોમાં 297 છગ્ગાનો છે. આમ, આજની મેચમાં ત્રણ છગ્ગા ફટકારવાથી કોહલી ગેલ અને રોહિત જેવા જ એલિટ લીગમાં આવી જશે. જોકે, જો તે આજે આ સિદ્ધિ મેળવી ન શકે, તો પણ તેની પાસે રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવવા માટે આખી IPL સીઝન બાકી છે.
આઈપીએલમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાના મામલે ક્રિસ ગેલ ટોચ પર છે. આ કેરેબિયન મહાન બેટ્સમેનએ 142 મેચોમાં 357 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. આઈપીએલમાં 350 છગ્ગા મારનાર ખેલાડીઓના ક્લબમાં તે એકમાત્ર સભ્ય છે. હાલમાં બીજા સ્થાને રહેલા આ 'હિટમેન'એ 275 મેચોમાં 309 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. તે આઈપીએલમાં 300 છગ્ગા મારનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી પણ હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે, 2026 ની IPL ની શરૂઆતની મેચમાં સનરાઇઝર્સ સામે કોહલીએ માત્ર 38 બોલમાં 69 રન બનાવીને એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. શોએબ મલિકને પાછળ છોડીને, તે T20 ક્રિકેટમાં એશિયાનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો. IPL ના સર્વકાલીન સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડીએ રમતના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટનના 13,571 રનના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો. હવે, જોવાનું એ રહે છે કે શું તે આ શુક્રવારે સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાના માઇલસ્ટોનમાં પોતાનું નામ ઉમેરી શકશે કે નહીં.
IPLમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનારા ટોચના 5 ખેલાડીઓ:
- ક્રિસ ગેલ - 357
- રોહિત શર્મા - 309*
- વિરાટ કોહલી - 297*
- એમએસ ધોની - 264*
- એબી ડી વિલિયર્સ - 251
