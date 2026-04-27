દિલ્હી સામે કોહલી ઐતિહાસિક સિદ્ધિની નજીક, ફક્ત 11 રનની જરૂર
અગાઉ, વિરાટ IPLમાં 6,000, 7,000 અને 8,000 રનના માઇલસ્ટોન સુધી પહોંચનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો હતો. હવે, 9,000 IPL રનનો સમય આવી ગયો છે.
Published : April 27, 2026 at 8:04 PM IST
VIRAT KOHLI: સાત મેચમાં 328 રન. તે હાલમાં ઓરેન્જ કેપની રેસમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે. સોમવારે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની બીજી એક નોંધપાત્ર ઇનિંગ તેને આ લીડરબોર્ડમાં ટોચ પર પાછા લાવી શકે છે. અક્ષર પટેલની ટીમ સામે ઓરેન્જ કેપ ફરીથી મેળવવાનું લક્ષ્ય રાખતી વખતે, વિરાટ કોહલી પણ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન પર નજર રાખે છે. એક એવો સીમાચિહ્ન જે RCB પોસ્ટર બોયને પહોંચવા માટે ફક્ત 11 વધુ રનની જરૂર છે.
જો RCB ક્રિકેટર દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે ફક્ત 11 વધુ રન બનાવે છે, તો તે IPLમાં 9,000 રન પૂર્ણ કરનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બનશે. આ ક્ષણે, કોહલીના નામે 274 IPL મેચોમાં 8,989 રન છે. આ સંદર્ભમાં, એ નોંધનીય છે કે કોહલી પહેલાથી જ IPLમાં 8,000 રનનો આંકડો પાર કરનાર પ્રથમ - અને આજ સુધીનો એકમાત્ર - બેટ્સમેન બનવાનો સ્મારક ગૌરવ ધરાવે છે.
બે વર્ષ પહેલાં, 2024 IPL ના એલિમિનેટર મેચ દરમિયાન, RCB ના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને 8,000 રનના એલીટ ક્લબમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તે મેચમાં, વિરાટ કોહલીએ 24 બોલમાં 33 રન બનાવ્યા હતા. અગાઉની સીઝનમાં - ખાસ કરીને 2023 માં, તેની 233મી IPL મેચ દરમિયાન - 'કિંગ કોહલી' એ ટુર્નામેન્ટના 7,000 રનના સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બનવાનો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો હતો. વધુમાં, 6,000 IPL રન બનાવનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બનવાનો રેકોર્ડ પણ કોહલીનો છે.
તેથી, જો કોહલી સોમવારે કેપિટલ્સ સામે ફક્ત ૧૧ રન બનાવે છે, તો તે તેની કેપમાં વધુ એક પીંછું ઉમેરશે. જોકે, જો આજે દિલ્હી સામે આવું ન થાય, તો પણ તેની પાસે હજુ પણ આગામી મેચો રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવવા માટે બાકી છે. બે વર્ષ પહેલા તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય T20 માંથી નિવૃત્તિ લીધી હોવા છતાં, કોહલી રમતના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં કેટલો સહેલો રહે છે તે દર્શાવવાનું ચાલુ રાખે છે. RCB સ્ટારે ચાલુ IPL સીઝનમાં તેની સાત મેચમાં ત્રણ અડધી સદી ફટકારી ચૂક્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉની મેચમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે કોહલીએ 44 બોલમાં 81 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને 206 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા માટે વિજય અપાવ્યો હતો. આઠ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકારીને, તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, બે વખતના ઓરેન્જ કેપ વિજેતાએ વર્તમાન ટુર્નામેન્ટમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે પણ અડધી સદી ફટકારી છે. આ ક્ષણે, રોયલ ચેલેન્જર્સ સાત મેચમાં 10 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને છે. બીજી તરફ, દિલ્હી કેપિટલ્સ સાત મેચમાં છ પોઈન્ટ સાથે સાતમા સ્થાને છે. છેલ્લી બે મેચમાં હારનો સામનો કર્યા પછી, અક્ષર પટેલ અને કંપની જીતના માર્ગે પાછા ફરવા માટે ઉત્સુક છે.
આ પણ વાંચો: