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ICC ODI રેન્કિંગમાં વિરાટ કોહલીની લાંબી છલાંગ, નંબર 1 શુભમન ગિલની ખુરશી ખતરામાં

આ વર્ષે ICC ODI રેન્કિંગમાં વિરાટ કોહલીએ છલાંગ લગાવી છે. જોકે, શુભમન ગિલ નંબર વન બેટ્સમેન તરીકે યથાવત છે.

વિરાટ કોહલી અને શુભમન ગિલ
વિરાટ કોહલી અને શુભમન ગિલ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 4:14 PM IST

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ICC ODI RANKINGS: વિરાટ કોહલીએ ફરી એકવાર ICC ODI રેન્કિંગમાં છલાંગ લગાવી છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ચાલી રહેલી ODI શ્રેણીની પહેલી મેચમાં અણનમ સદી ફટકારીને કોહલીનું પ્રભાવશાળી બેટિંગ પ્રદર્શન આ વર્ષના રેન્કિંગમાં પણ ફળદાયી સાબિત થઈ રહ્યું છે. શુભમન ગિલ ટીમ ઈન્ડિયાનો કેપ્ટન છે, પરંતુ તેનું નંબર વન સ્થાન હવે જોખમમાં છે. કોહલી અને શુભમન વચ્ચે બહુ ફરક નથી.

શુભમન ગિલ ICC ODI રેન્કિંગમાં નંબર-1

ICC એ નવી ODI રેન્કિંગ જાહેર કરી છે, જેમાં શુભમન ગિલ નંબર વન પર છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પહેલી મેચમાં ગિલે 108 બોલમાં 110 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 13 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઇનિંગને કારણે ગિલનું રેટિંગ હવે 816 થઈ ગયું છે. 2023માં તેનું રેટિંગ 841 હતું, અને હવે તે તેની ખૂબ નજીક છે.

વિરાટ કોહલી એક સ્થાન આગળ વધ્યો

આ દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ પણ નોંધપાત્ર છલાંગ લગાવી છે. તે હવે બીજા નંબરે પહોંચવા માટે એક સ્થાન આગળ વધ્યો છે. કોહલીનું રેટિંગ હવે 796 થઈ ગયું છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પહેલી મેચમાં કોહલીએ 88 બોલમાં અણનમ 139 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. વિરાટના ઉદયથી ન્યૂઝીલેન્ડના ડેરિલ મિશેલ એક સ્થાન નીચે ઉતરીને ત્રીજા નંબર પર આવી ગયા છે. તેમનું રેટિંગ 794 છે.

રોહિત શર્મા હજુ પણ ચોથા ક્રમે છે

આ દરમિયાન, રોહિત શર્મા ચોથા ક્રમે છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની પહેલી મેચમાં તેમણે વધારે રન બનાવ્યા ન હતા. તેઓ 35 બોલમાં 32 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા, જેમાં બે ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ICC ODI રેન્કિંગમાં રોહિતનું રેટિંગ 753 છે. શ્રીલંકાના કુસલ મેન્ડિસે પણ ત્રણ સ્થાનનો સુધારો કરીને સાતમા ક્રમે પહોંચી ગયા છે. તેમનું રેટિંગ 674 છે.

કુલદીપ યાદવ ટોપ 5 માં સ્થાન મેળવ્યું

ભારતીય સ્ટાર સ્પિનર ​​કુલદીપ યાદવે ODI બોલિંગ રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે. તેણે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની પ્રથમ ODI માં 40 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી હતી. તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનનું ફળ મળ્યું છે. કુલદીપે ચાર સ્થાન આગળ વધીને ટોપ 5 માં પ્રવેશ કર્યો છે, 623 ના રેટિંગ સાથે 5 માં સ્થાને પહોંચી ગયો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના કેશવ મહારાજને પણ તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનનો ફાયદો થયો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 4/20 અને 2/54 ના આંકડા રેકોર્ડ કર્યા પછી, તે 667 ના રેટિંગ સાથે ત્રણ સ્થાન ઉપર આવીને ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. પાકિસ્તાનનો અબરાર અહેમદ 675 ના રેટિંગ સાથે બીજા સ્થાને છે, જ્યારે અફઘાનિસ્તાનનો રાશિદ ખાન 714 ના રેટિંગ સાથે યાદીમાં ટોચ પર છે.

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