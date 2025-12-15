ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સીનો ભારત પ્રવાસનો આજે અંતિમ દિવસ, વિરાટ કોહલી સાથે કરશે મુલાકાત
અહેવાલો અનુસાર, વિરાટ કોહલી આજે દિલ્હીમાં લિયોનેલ મેસ્સી સાથે મુલાકાત કરશે, જ્યારે પીએમ મોદી સાથેની તેમની મુલાકાત રદ કરવામાં આવી છે.
Published : December 15, 2025 at 3:03 PM IST
હૈદરાબાદ: આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી આજે, સોમવારે દિલ્હી પહોંચશે. તેઓ હાલમાં ગોટ ઈન્ડિયા ટૂર તરીકે ઓળખાતા ભારતના પ્રવાસ પર છે. આ તેમની મુલાકાતનો ત્રીજો અને અંતિમ દિવસ છે. અહેવાલો અનુસાર, વિરાટ કોહલી આજે દિલ્હીમાં મેસ્સી સાથે મુલાકાત કરશે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાથે મેસ્સીની નિર્ધારિત મુલાકાત રદ કરવામાં આવી છે.
વિરાટ કોહલી અને મેસ્સી દિલ્હીમાં મુલાકાત કરશે
જ્યારે મેસ્સી ફૂટબોલ જગતનો સ્ટાર છે, ત્યારે વિરાટ કોહલી ક્રિકેટ જગતનો સ્ટાર છે. બંનેના ચાહકો આજે ક્રિકેટ અને ફૂટબોલ જગતના રાજાઓ વચ્ચેની મુલાકાત જોવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત હશે. અગાઉ, એવા અહેવાલો હતા કે વિરાટ કોહલી મુંબઈમાં મેસ્સીને મળશે, પરંતુ એવું બન્યું નહીં. મેસ્સી તેમના પ્રવાસના બીજા દિવસે મુંબઈમાં હતા, જ્યારે પહેલા દિવસે તેઓ હૈદરાબાદમાં હતા. વિરાટ તાજેતરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાં રમતા જોવા મળ્યો હતો, જ્યાં તેમણે બે સદી અને એક અડધી સદી ફટકારી હતી.
VIDEO | Delhi: Fans of football icon Lionel Messi arrive at the airport ahead of his arrival in the capital; security tightened.— Press Trust of India (@PTI_News) December 15, 2025
The Argentine legend is scheduled to attend an event at the Arun Jaitley Stadium on Monday between 1 pm and 4 pm.
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/MFSWqfWZB6
આજે, તેમના પ્રવાસના ત્રીજા દિવસે, મેસ્સી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં હાજરી આપશે, જ્યાં તેઓ એક મૈત્રીપૂર્ણ મેચમાં ભાગ લેશે. 22 બાળકો માટે બપોરે 3:55 થી 4:15 વાગ્યા સુધી એક ખાસ ફૂટબોલ ક્લિનિક યોજાશે. મેસ્સી ટિપ્સ આપતા અને તેમની સાથે વાતચીત કરતા જોવા મળશે. તે દિલ્હીની લીલા પેલેસ હોટેલમાં રહેશે.
ભારત પ્રવાસનો અંતિમ દિવસ છે
આજે મેસ્સીના પ્રવાસનો અંતિમ દિવસ હશે. અગાઉ હૈદરાબાદમાં તેમણે મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી સાથે ફૂટબોલ મેચ રમી હતી. મુંબઈમાં તેમણે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, ભારત રત્ન સચિન તેંડુલકર, બોલીવુડ સ્ટાર અજય દેવગન, ટાઇગર શ્રોફ અને ભારતના સ્ટાર ફૂટબોલર સુનીલ છેત્રી સાથે મુલાકાત કરી હતી. બંને દિવસે મૈત્રીપૂર્ણ મેચ રમાઈ હતી, જેમાં મેસ્સીએ મેદાનમાંથી ફૂટબોલને લાત મારી હતી અને તેના ચાહકોને જર્સી ભેટ આપી હતી. આજે તેમના ભારત પ્રવાસનો અંતિમ દિવસ છે; તે આજે રાત્રે ભારત રવાના થશે.
