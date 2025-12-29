વિરાટ કોહલીના ચાહકો માટે ખુશખબર, વિજય હજારે ટ્રોફીમાં વધુ એક મેચ રમે તેવી શક્યતા
ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણી પહેલા વિરાટ કોહલી વિજય હજારે ટ્રોફીમાં વધુ એક મેચ રમશે તેવા અહેવાલ છે.
Published : December 29, 2025 at 6:28 PM IST
VIRAT KOHLI: વિજય હજારે ટ્રોફીનો ત્રીજો રાઉન્ડ આજે ચાલી રહ્યો છે. જોકે, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા આજની મેચ માટે મેદાનમાં નથી. શરૂઆતમાં તેઓ ટુર્નામેન્ટમાં ફક્ત બે મેચ રમવાના હતા.
બંને વિજય હજારે ટ્રોફીની આગામી મેચોમાં ભાગ લેશે નહીં કારણ કે તેઓ 11 જાન્યુઆરીથી ન્યુઝીલેન્ડ સામે શરૂ થતી ODI શ્રેણીમાં ભાગ લેશે. તેઓ ટૂંક સમયમાં રાષ્ટ્રીય ટીમ સાથે તાલીમ પણ શરૂ કરશે. જોકે, એવા અહેવાલો છે કે વિરાટ કોહલી વિજય હજારે ટ્રોફીમાં વધુ એક મેચ રમે તેવી શક્યતા છે. દિલ્હી અને રેલવે વચ્ચેની મેચ 6 જાન્યુઆરીએ રમાશે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કોહલી આ મેચમાં રમશે. જોકે, આ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
Virat Kohli to play third VHT match for Delhi; date, opponent revealed https://t.co/D4a8qeqKV7 pic.twitter.com/0DMt0diam3— Gags (@CatchOfThe40986) December 29, 2025
વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રોહિત- વિરાટનું શાનદાર પ્રદર્શન
જોકે, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે રોહિત શર્મા આ ટ્રોફીમાં બીજી મેચ રમે તેવી શક્યતા નથી. વિજય હજારે ટ્રોફીની પહેલી મેચમાં દિલ્હી માટે વિરાટ કોહલીએ સદી (131) અને અડધી સદી (77) ફટકારી હતી. રોહિત શર્માએ બીજી મેચમાં સદી (155) અને મુંબઈ માટે શતક (000) ફટકારી હતી. ઓક્ટોબરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણીમાં, બંને ટીમો લગભગ સાત મહિનાના અંતરાલ પછી રમતમાં પરત ફરી હતી. ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં, રોહિતે 8 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે વિરાટ શૂન્ય રન પર આઉટ થયો હતો. બીજી મેચમાં, રોહિત શર્માએ પોતાની લય શોધી કાઢી હતી અને અડધી સદી (78) સાથે ફોર્મમાં પાછો ફર્યો હતો. જોકે, આ મેચમાં પણ કોહલી શૂન્ય રન પર આઉટ થયો હતો. જોકે, તે ત્રીજી મેચમાં અડધી સદી સાથે ફોર્મમાં પાછો ફર્યો હતો. આ મેચમાં, રોહિત શર્માએ અણનમ સદી (121*) ફટકારીને પોતાની ક્ષમતા દર્શાવી હતી.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાં રોહિત-કોહલી જોડીએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. રાંચીમાં પ્રથમ ODIમાં, વિરાટે સદી (135) અને રોહિતે અડધી સદી (57) ફટકારી હતી. રાયપુરમાં બીજી ODIમાં, કોહલીએ સદી (102) ફટકારી હતી. વિશાખાપટ્ટનમમાં ત્રીજી ODIમાં, તેણે અણનમ અડધી સદી (65*) ફટકારી હતી.
રોહિત બીજી ODIમાં નિષ્ફળ ગયો પરંતુ ત્રીજી મેચમાં અડધી સદી (75) સાથે ફોર્મમાં પાછો ફર્યો હતો. બંનેએ T20 અને ટેસ્ટ મેચમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે, તેઓ ફક્ત ODI માં રમે છે. Ro-Co 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે.
