King is Back! વિરાટ કોહલી ભારત આવી પહોંચ્યો, પોતાના સ્ટાઇલિશ લુકથી ચાહકોને બનાવ્યા દિવાના, જુઓ વીડિયો
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ODI શ્રેણી પહેલા વિરાટ કોહલી ભારત આવી પહોંચ્યો છે. તે દિલ્હીમાં સ્ટાઇલિશ લુકમાં જોવા મળ્યો હતો.
Published : October 14, 2025 at 6:12 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી ભારત આવી પહોંચ્યો છે. તે લંડનથી દિલ્હી આવી પહોંચ્યા છે. વિરાટ કોહલી તેમની પત્ની અનુષ્કા અને બાળકો સાથે લંડનમાં રહે છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 19 ઓક્ટોબરથી ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવાની છે. વિરાટ કોહલી પણ આ શ્રેણીનો ભાગ છે, અને તે તેમાં ભાગ લેવા માટે ભારતમાં આવી પહોંચ્યો છે. હવે, તે ટીમ સાથે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ભારત રવાના થશે.
વિરાટ ક્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા રવાના થશે?
શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે જવાની છે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ આ શ્રેણીમાં રમતા જોવા મળશે. મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરના નેતૃત્વમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના તમામ ખેલાડીઓ 15 ઓક્ટોબરે ઓસ્ટ્રેલિયા જવાના છે.
Virat Kohli clicked at Delhi Airport Today. 📸🖤 pic.twitter.com/CAQkdrSxEL— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) October 14, 2025
વિરાટ સ્ટાઇલિશ લુકથી ચાહકોના જીત્યા દિલ
વિરાટ કોહલી પહેલાથી જ દિલ્હી આવી ગયો છે. તે એરપોર્ટની બહાર જોવા મળ્યો હતો, અને તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તેના સ્ટાઇલિશ લુકે ઘણા ચાહકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ સમય દરમિયાન, વિરાટ કાળો શર્ટ અને સફેદ પેન્ટ પહેરેલો જોવા મળ્યો હતો. તેણે સફેદ જૂતા અને કાળા ચશ્મા પહેર્યા હતા. આ લુકમાં તે કોઈ બોલિવૂડ હીરોથી ઓછો દેખાતો ન હતો.
The GOAT is here !!!! 🐐 pic.twitter.com/u71bN56eMH— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) October 14, 2025
વિરાટ ભારતથી ઓસ્ટ્રેલિયા ઉડાન ભરશે
વિરાટ કોહલીને પહેલા પણ ઘણી વખત VIP ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવી છે. તે શ્રેણી માટે વિવિધ દેશોમાં ટીમમાં જોડાવા માટે લંડનથી સીધો પ્રવાસ કરી ચૂક્યો છે, પરંતુ આ વખતે તેને ભારત બોલાવવામાં આવ્યો છે. જો તે ઇચ્છતો હોત, તો તે સરળતાથી લંડનથી ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચી શક્યો હોત. પરંતુ હવે તે રોહિત શર્મા સહિત અન્ય તમામ ખેલાડીઓ સાથે ભારતથી ઓસ્ટ્રેલિયા ઉડાન ભરશે. આ પાછળ એક મોટી યોજના હોવાનું જણાય છે.
