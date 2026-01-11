કિંગ કોહલીએ દાદાને પાછળ છોડ્યા, ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ વનડેમાં ખાસ સિદ્ધિ મેળવી
કોહલી સૌથી વધુ વનડે મેચ રમનારા ભારતીય ખેલાડીઓની યાદીમાં પાંચમા સ્થાને પહોંચી ગયો.
હૈદરાબાદ: સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં રેકોર્ડ બનાવવો હવે એક સામાન્ય ઘટના છે, તેણે 11 જાન્યુઆરીએ વડોદરાના કોટ્ટામ્બી સ્ટેડિયમ ખાતે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ વનડેમાં વધુ એક સિદ્ધિ હાંસલ કરી. કોહલીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવતાની સાથે જ તેણે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલીને એક ખાસ યાદીમાં પાછળ છોડી દીધો.
કોહલી ગાંગુલીને પાછળ છોડી દીધો
કોહલી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પાછલી શ્રેણીમાંથી તેનું પ્રભાવશાળી ફોર્મ ચાલુ રાખે તેવી અપેક્ષા છે. પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તેના સમાવેશ સાથે, કોહલી સૌથી વધુ વનડે મેચ રમનારા ભારતીય ખેલાડીઓની યાદીમાં પાંચમા સ્થાને પહોંચી ગયો. ગાંગુલીએ ભારત માટે 308 વનડે રમી હતી, અને 37 વર્ષીય કોહલીએ તેની 309મી વનડે સાથે તેને પાછળ છોડી દીધો હતો, જે ભારતીયોની આ ખાસ યાદીમાં તેને પાછળ છોડી દીધો હતો.
- Virat Kohli becomes the 5th most-appeared Indian batter in ODIs.— Kanak Kumari (@KanakKu64995524) January 11, 2026
- Sachin Tendulkar – 463 matches (the only Indian to cross 400)
- MS Dhoni – 347
- Rahul Dravid – 340
- Mohammad Azharuddin – 334
- Virat Kohli – 309*
Kohli is closing in fast on Azhar and Dravid, Can he cross… pic.twitter.com/zi94RnNlRW
આ યાદીમાં ટોચના ચાર સ્થાનો સચિન તેંડુલકર (463), એમએસ ધોની (347), રાહુલ દ્રવિડ (340) અને મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન (334) ના નામે છે.
કોહલી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શાનદાર શ્રેણી અને વિજય હજારે ટ્રોફીમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બાદ મેદાનમાં ઉતરી રહ્યો છે, જ્યાં તેણે બે મેચમાં 208 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં એક સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
કોહલી પોન્ટિંગ અને સેહવાગને પાછળ છોડી શકે છે
ભારતીય જમણા હાથનો બેટ્સમેન બીજા રેકોર્ડ પર નજર રાખી રહ્યો છે કારણ કે તેણે હવે ન્યુઝીલેન્ડ સામે છ વનડે સદી ફટકારી છે. તે હાલમાં રિકી પોન્ટિંગ અને વીરેન્દ્ર સેહવાગ સાથે ટોચ પર છે, જેમણે બ્લેક કેપ્સ સામે છ-છ સદી ફટકારી છે. વધુ એક સદી સાથે, તે બંનેને પાછળ છોડીને 50 ઓવરના ક્રિકેટમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન બનશે.
