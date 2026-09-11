શું રોહિત અને વિરાટ 2027નો વર્લ્ડ કપ રમશે? બાળપણના કોચ રાજકુમારે આપ્યું મોટુ નિવેદન
વિરાટ કોહલીના બાળપણના કોચ રાજકુમારે, કોહલી અને રોહિત શર્મા 2027ના વન-ડે વર્લ્ડ કપ માટે ટીમનો ભાગ હશે કે નહિ તેના વિશે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.
Published : September 11, 2026 at 4:58 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયાના દિગ્ગજ ખેલાડીઓ વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા 2027ના વન-ડે વર્લ્ડ કપમાં રમશે કે નહીં, તે લાંબા સમયથી ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે. ટેસ્ટ અને T20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા બાદ, રોહિત અને વિરાટ બંને હવે માત્ર વન-ડે ફોર્મેટમાં જ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ જોડી છેલ્લે ઈંગ્લેન્ડ સામેની વન-ડે શ્રેણી દરમિયાન રમતી જોવા મળી હતી; તે સમયે રોહિતની નિવૃત્તિ અંગે અફવાઓ ઉડી હતી, જોકે વાસ્તવમાં એવું કંઈ થયું નહીં.
જોકે, ભારતની 2027 વન-ડે વર્લ્ડ કપ ટીમમાં તેમના સ્થાન અંગે હજુ પણ અનિશ્ચિતતા છે. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે, કોહલીના બાળપણના કોચ રાજકુમાર શર્માએ આ બંને દિગ્ગજો અંગે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે અને ભારપૂર્વક કહ્યું છે કે વર્લ્ડ કપ ટીમમાં તેમના સમાવેશ અંગે કોઈ પ્રશ્ન જ ન હોવો જોઈએ.
"આ તો ચર્ચાનો વિષય પણ ન હોવો જોઈએ"
2027ના વન-ડે વર્લ્ડ કપની ટીમમાં વિરાટ કોહલીના સ્થાન અંગે 'ઈન્ડિયા ટુડે' સાથે વાત કરતા તેમના બાળપણના કોચ રાજકુમાર શર્માએ કહ્યું, "મને લાગે છે કે તમારે જાતે જ જોવું જોઈએ કે તે શું કરી રહ્યા છે, છેલ્લી કેટલીક મેચોમાં તેમણે શું હાંસલ કર્યું છે અને મેદાન પર તેમનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું છે. તેથી જ મને લાગે છે કે આ બાબત ચર્ચાનો વિષય પણ ન હોવી જોઈએ."
VIRAT KOHLI'S COACH RAJKUMAR SHARMA ON KING KOHLI FOR 2027 WC:— Tanuj (@ImTanujSingh) September 11, 2026
- "I think you should see for yourself what Virat is doing, what he has done in the last few matches, and how he is doing it on the field. So I think it should not be a discussion even". (India Today). pic.twitter.com/BRGVTJ2KWY
એ નોંધવું યોગ્ય છે કે 2025ની ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીથી લઈને અત્યાર સુધી, વન-ડે (ODI)માં કોહલી ભારત માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી રહ્યા છે. તેમણે 12 મેચોમાં 76ની સરેરાશથી 760 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ત્રણ સદી અને પાંચ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. રાજકુમાર માને છે કે કોહલીએ પોતાના પ્રદર્શન દ્વારા પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી દીધી છે.
Virat Kohli's Childhood Coach on Rohit Sharma:— Johns. (@CricCrazyJohns) September 11, 2026
" as a player, i think he is a tremendous player. undoubtedly, he is a match winner. on his given day, he's a match winner". [india today] pic.twitter.com/P6T7rCGJ9T
રોહિત શર્મા મેચ-વિનર છે
કોહલીના કોચ રાજકુમારે પણ ભારતના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા વિશે સમાન અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું, "એક ખેલાડી તરીકે, મને લાગે છે કે તે અદભૂત છે. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે તે મેચ-વિનર છે. જ્યારે તે ફોર્મમાં હોય છે, ત્યારે તે હંમેશા મેચ જીતાડે છે." તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે રોહિત હજુ પણ શાનદાર રમત રમી રહ્યો છે અને પસંદગીકારોની યોજનાઓમાં મજબૂતીથી સામેલ છે.
39 વર્ષીય રોહિતના વન-ડે (ODI) ભવિષ્ય અંગે સતત ચર્ચા થતી રહી છે. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી બાદથી તેણે 15 મેચોમાં બે સદી સહિત કુલ 727 રન બનાવ્યા છે. લોર્ડ્સના મેદાન પર ઈંગ્લેન્ડ સામેની વન-ડે મેચમાં શાનદાર સદી ફટકારીને 'હિટમેને' પોતાના ટીકાકારોના મોં બંધ કરી દીધા અને નિવૃત્તિ અંગેની અટકળોનો અંત આણ્યો.
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