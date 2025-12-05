ETV Bharat / sports

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે વિરાટ કોહલી પાસે ઇતિહાસ લખવાની તક, વર્ષ 2018 પછી કરશે કમાલ

વિરાટ કોહલી પાસે ઇતિહાસ ફરીથી લખવાની તક છે. તે એક અનોખો ODI રેકોર્ડ બનાવવાની કગાર પર છે.

વિરાટ કોહલી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી પાસે ઇતિહાસ પુનરાવર્તન કરવાની તક હશે. 2018 પછી, તે 2025 માં વધુ એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરવાની કગાર પર છે. આ તક વિશાખાપટ્ટનમમાં આવશે, જ્યાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીનો અંતિમ અને નિર્ણાયક મેચ રમાશે. આ મેચ શનિવાર, 6 ડિસેમ્બરના રોજ રમાશે.

વિરાટ પાસે ઇતિહાસ પુનરાવર્તન કરવાની તક

આ મેચમાં, વિરાટ કોહલી પાસે ODI ક્રિકેટમાં સતત ત્રણ સદી ફટકારવાની તક હશે. વિરાટે અગાઉ ODI ક્રિકેટમાં સતત ત્રણ સદી ફટકારી છે. તે ભારત માટે સતત ત્રણ ODI મેચમાં ત્રણ સદી ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન પણ છે. રોહિત શર્માએ 2019 માં ત્રણ ODI મેચમાં ત્રણ સદી ફટકારી હતી. વિશ્વ ક્રિકેટમાં, ફક્ત 13 ખેલાડીઓએ સતત ત્રણ ODI મેચમાં ત્રણ સદી ફટકારી છે. વિરાટે અગાઉ 2018 માં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. હવે તેની પાસે 2025 માં ફરીથી તેને પુનરાવર્તન કરવાની તક છે.

વિરાટ કોહલી (IANS)

વિરાટે 2018 માં એક ખાસ સિદ્ધિ હાંસલ કરી

વિરાટે 2018 માં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ઘરઆંગણે શ્રેણીમાં સતત ત્રણ ODI માં ત્રણ સદી ફટકારી હતી. તેણે 21 ઓક્ટોબરે ગુવાહાટીમાં 140 રન, 24 ઓક્ટોબરે વિઝાગમાં અણનમ 157 રન અને 27 ઓક્ટોબરે પુણેમાં 107 રનની સદી ફટકારી હતી.

વિરાટ 2025 માં ફરી ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરશે

2025 માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની આ ઘરઆંગણે શ્રેણીમાં, વિરાટ પહેલાથી જ બે મેચમાં બે સદી ફટકારી ચૂક્યો છે. તેણે 30 નવેમ્બરે રાંચીમાં 135 રન અને 3 ડિસેમ્બરે રાયપુરમાં 105 રન બનાવ્યા હતા. હવે, વિઝાગમાં, વિરાટને તેની ત્રીજી સદી ફટકારવાની તક મળશે.

વિરાટ કોહલી વિશ્વમાં ODI ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન છે. તેની પાસે ODI ક્રિકેટમાં 53 સદી છે, જ્યારે તે પહેલાથી જ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 84 સદી ફટકારી ચૂક્યો છે. તેની પાસે ટેસ્ટમાં 30 સદી અને T20 માં 1 સદી છે.

સંપાદકની પસંદ

