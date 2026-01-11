સુપર સન્ડે રહ્યો કિંગ કોહલીના નામે, વિરાટે તોડ્યા ક્રિકેટના ધુરંધરોના રેકોર્ડ
સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી સિધ્ધી હાંસલ કરનાર વિશ્વનો ફક્ત ત્રીજો બેટ્સમેન છે.
Virat Kohli Record: ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ વડોદરામાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ ODIમાં એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો. કોહલી 25 રન બનાવતાની સાથે જ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 28,000 રન પૂર્ણ કર્યા. તે આ સિધ્ધી હાંસલ કરનાર વિશ્વનો ફક્ત ત્રીજો બેટ્સમેન છે. અગાઉ, બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકર અને શ્રીલંકાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કુમાર સંગાકારાએ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
વિરાટ કોહલી હવે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 28,000 રન પૂર્ણ કરનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બન્યો છે. તેણે સચિન તેંડુલકરનો લાંબા સમયથી ચાલતો વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યો છે. સચિન તેંડુલકર 644 ઇનિંગ્સમાં 28,000 રન પૂર્ણ કર્યા હતા, જ્યારે કુમાર સંગાકારાએ 666 ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. વિરાટે તેની 624મી ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
સૌથી ઝડપી 28,000 રન પૂર્ણ કરનાર બેટ્સમેન
- વિરાટ કોહલી - 624 ઇનિંગ્સ
- સચિન તેંડુલકર - 644 ઇનિંગ્સ
- કુમાર સંગાકારા - 666 ઇનિંગ્સ
કુમાર સંગાકારાને પાછળ છોડી દીધા
આના થોડા સમય પછી, વિરાટ કોહલીએ કુમાર સંગાકારાના બીજા રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો. હકીકતમાં, વિરાટ કોહલીએ તેની ઇનિંગ દરમિયાન ઝડપથી 42 રન બનાવ્યા, જે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો. તેણે કુમાર સંગાકારાને પાછળ છોડી દીધો. વિરાટ પાસે હવે ત્રણેય ફોર્મેટમાં કુલ 28,017 રન છે. કુમાર સંગાકારાએ ત્રણેય ફોર્મેટમાં કુલ 28,016 રન બનાવ્યા હતા. ભારતના મહાન સચિન તેંડુલકર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ ધરાવે છે. સચિને 664 મેચોમાં 782 ઇનિંગ્સમાં 48.25 ની સરેરાશથી 34,357 રન બનાવ્યા છે. તેણે પોતાની શાનદાર કારકિર્દીમાં 100 સદી અને 164 અડધી સદી ફટકારી છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા બેટ્સમેન
- સચિન તેંડુલકર - 34,357 રન
- વિરાટ કોહલી - 28017 રન
- કુમાર સંગાકારા - 28016 રન
- રિકી પોન્ટિંગ - 27483 રન
- મહેલા જયવર્દને - 25957 રન
