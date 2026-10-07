શું કોહલીએ પ્રેમાનંદ મહારાજના આશ્રમની મુલાકાત માટે ₹5 કરોડ લીધા હતા? સ્ટાર ખેલાડીએ કરી સ્પષ્ટતા
શું વિરાટ કોહલીએ પ્રેમાનંદ મહારાજના આશ્રમની મુલાકાત માટે ₹5 કરોડ લીધા હતા? સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા સમાચાર અંગે વિરાટનું સત્તાવાર નિવેદન સામે આવ્યું છે.
Published : October 7, 2026 at 1:49 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન વિરાટ કોહલી અને પ્રેમાનંદ મહારાજ સાથે જોડાયેલો એક દાવો સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે વિરાટ કોહલીને વૃંદાવનમાં પ્રેમાનંદ મહારાજના આશ્રમની મુલાકાત લેવા માટે કથિત રીતે ₹5 કરોડ ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. વિરાટ કોહલીએ હવે આ દાવાને નકારી કાઢ્યો છે. તેમના પ્રવક્તાએ આરોપોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે, તેમને ખોટા, પાયાવિહોણા અને તથ્યહીન ગણાવ્યા છે.
આ અંગે પ્રવક્તાએ નિવેદન આપ્યું
વિરાટ કોહલીના પ્રવક્તાએ જારી કરેલા એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે ફલાહારી મહારાજ દિનેશ શર્મા દ્વારા વિરાટ કોહલી વિશે કરવામાં આવેલા દાવા સંપૂર્ણપણે ખોટા અને તથ્યોથી વંચિત છે. નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે વિરાટ કોહલી ફક્ત તેમની ઊંડી શ્રદ્ધા અને આદરથી પ્રેમાનંદ મહારાજની મુલાકાત લે છે.
We would like to categorically state that the claims made by Falahari Maharaj Dinesh Sharma in regards to Mr. Virat Kohli are completely false, baseless and factually incorrect. Mr. Virat Kohli visits Premanand Maharaj Ji purely out of his deep faith and reverence for Maharaj Ji. We strongly refute these claims and urge the media to exercise due diligence, verify facts before reporting or amplifying such statements, and report responsibly: Official Statement from Virat Kohli's spokesperson— IANS (@ians_india) October 7, 2026
પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે સ્પષ્ટપણે કહેવા માંગીએ છીએ કે ફલાહારી મહારાજ દિનેશ શર્મા દ્વારા વિરાટ કોહલી વિશે કરવામાં આવેલા દાવા સંપૂર્ણપણે ખોટા, પાયાવિહોણા અને તથ્યહીન છે." નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વિરાટ કોહલી ફક્ત તેમના પ્રત્યેની ઊંડી શ્રદ્ધા અને આદરથી પ્રેમાનંદ મહારાજની મુલાકાત લે છે. અમે આ દાવાઓને સખત રીતે રદિયો આપીએ છીએ અને મીડિયાને વિનંતી કરીએ છીએ કે આવી માહિતીની જાણ કરતા પહેલા અથવા તેને વિસ્તૃત કરતા પહેલા અત્યંત સાવધાની, તથ્ય-તપાસ અને જવાબદારીપૂર્વક રિપોર્ટિંગ કરે.
ફલાહારી મહારાજે દાવો કર્યો હતો
વાસ્તવમાં, તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક દાવો વાયરલ થયો હતો, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે રાજસ્થાનની એક ખાનગી કંપનીએ વિરાટ કોહલીને પ્રેમાનંદ મહારાજના આશ્રમમાં લાવવા માટે કથિત રીતે ₹5 કરોડ ખર્ચ્યા હતા. આ દાવો દિનેશ શર્મા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો, જેઓ ફલાહારી મહારાજ તરીકે જાણીતા છે.
🚨 BIG CLAIM Dinesh Falhari, president of Shri Krishna Janmabhoomi Sangharsh Nyas, claims ₹5 crore was offered to bring Virat Kohli to Premanand Maharaj’s ashram as part of an effort to promote the saint. The allegation has not been independently verified. https://t.co/ovVu01vHoC— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 5, 2026
દાવા મુજબ, જાન્યુઆરી 2023માં પ્રેમાનંદ મહારાજ સાથે વિરાટ કોહલીની પહેલી મુલાકાત દરમિયાન રાજસ્થાનમાં એક પ્રોપર્ટી બિલ્ડર લોબી અને એક ખાનગી કંપનીએ કથિત રીતે ₹5 કરોડ ખર્ચ્યા હતા. આરોપમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ પાછળનો હેતુ પ્રેમાનંદ મહારાજની પ્રસિદ્ધિ અને લોકપ્રિયતા વધારવાનો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે વિરાટ કોહલી અને તેમની પત્ની અનુષ્કા શર્મા વારંવાર પ્રેમાનંદ મહારાજને મળવા વૃંદાવન જાય છે. મહારાજ સાથેની તેમની મુલાકાતના ફોટા અને વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યા છે.
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