વિરાટ કોહલીએ સચિનનો રેકોર્ડ તોડ્યો, રન ચેઝમાં નંબર 1 બેટ્સમેન બન્યો
KOHLI BREAKS SACHIN RECORD: ભારતીય સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ વનડેમાં 74 રનની શાનદાર અડધી સદી ફટકારી હતી.
Published : November 4, 2026 at 5:51 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી વનડેમાં ફરી એકવાર પોતાના બેટથી ધમાલ મચાવી દીધી. ઓકલેન્ડમાં રમાયેલી આ મેચમાં, કોહલીએ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે શાનદાર અડધી સદી ફટકારી, 51 બોલમાં 74 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. આ ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 13 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. આ ઇનિંગ સાથે, કોહલીએ માત્ર ભારતની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી નહીં પરંતુ દિગ્ગજ ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરનો વિશ્વ રેકોર્ડ પણ તોડ્યો. કોહલી ઓડીઆઈ ક્રિકેટમાં પીછો કરતી વખતે સૌથી વધુ રન બનાવવા માટે વિશ્વનો નંબર વન બેટ્સમેન બની ગયો છે.
વિરાટ કોહલીએ સચિન તેંડુલકરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો
ઓકલેન્ડમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી વનડેમાં, વિરાટ કોહલીએ 51 બોલમાં 74 રનની શાનદાર અડધી સદી ફટકારી. આ ઇનિંગ દરમિયાન, કોહલીએ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરનો બીજો એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ તોડ્યો. કોહલી હવે વનડેમાં રનનો પીછો કરતી વખતે સૌથી વધુ રન બનાવવાનો વિશ્વનો નંબર 1 બેટ્સમેન બની ગયો છે. તેણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી વનડેમાં 54 રન બનાવીને સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડી દીધો, અને આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો. સચિને 236 મેચોમાં રનનો પીછો કરતી વખતે 232 ઇનિંગ્સમાં 8720 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે કોહલીએ અત્યાર સુધી 177 મેચોમાં 170 ઇનિંગ્સમાં 8741 રન બનાવ્યા છે. રોહિત શર્મા 6801 રન સાથે આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને છે.
Eden Park, graced by a @imVkohli special 💙 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/WTwONltwNw— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
કોહલીએ વિદેશમાં બીજી સૌથી ઝડપી ODI અડધી સદી ફટકારી
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પહેલી ODIમાં, વિરાટ કોહલીએ 35 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. આ તેની 80મી આંતરરાષ્ટ્રીય અડધી સદી હતી. તે ભારતની બહાર તેની બીજી સૌથી ઝડપી ODI અડધી સદી પણ છે. આ સંદર્ભમાં તેની સૌથી ઝડપી અડધી સદી 2016 માં આવી હતી, જ્યારે તેણે કેનબેરામાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે માત્ર 34 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. હવે તેણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 35 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
THE GREATEST EVER IN ODIs - KING KOHLI 👑🇮🇳 https://t.co/5y7HPVObr4— Johns. (@CricCrazyJohns) November 4, 2026
ODI fifty No. 8️⃣0️⃣ for Virat Kohli. 🤩 He gets this one in only 35 balls - his second fastest fifty in an away ODI. 🔥 #NZvIND https://t.co/7IFlihhvGf— Cricbuzz (@cricbuzz) November 4, 2026
- 34 બોલ: વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનબેરા 2016
- 35 બોલ: વિરુદ્ધ ન્યૂઝીલેન્ડ, ઓકલેન્ડ 2026
- 36 બોલ: વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, સેન્ચુરિયન 2018
- 38 બોલ: વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, કોલંબો આરપીએસ 2017
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