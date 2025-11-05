ETV Bharat / sports

ટીમ ઈન્ડીયાના કિંગનો આજે જન્મદિવસ, જાણો વિરાટ કોહલીના 37મા જન્મદિવસ પર તેના 37 મુખ્ય રેકોર્ડ્સ

વિરાટ કોહલી આજે પોતાનો 37મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યો છે. આ પ્રસંગે, તેમના કેટલાક રેકોર્ડ્સ પર એક નજર નાખો...

વિરાટ કોહલી
વિરાટ કોહલી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 2:42 PM IST

હૈદરાબાદ: સ્ટાર બેટ્સમેન અને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલી આજે પોતાનો 37મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. ભારતના રન મશીનનો જન્મ આજના દિવસે, 5 નવેમ્બર, 1988 ના રોજ દિલ્હીમાં થયો હતો. તેમના પિતાએ તેમને બાળપણમાં બેટ સોંપ્યું હતું. તેમણે અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ભારતને જીત અપાવી હતી અને ટીમ ઈન્ડિયામાં શાનદાર એન્ટ્રી કરી હતી. ત્યારથી, વિરાટે ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નથી. આજે, તેમના 37મા જન્મદિવસ નિમિત્તે, અમે તમને તેમના કેટલાક મુખ્ય રેકોર્ડ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

કોહલીની પાકિસ્તાન સામે શાનદાર ઇનિંગ્સ

પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2022 ની મેચ 23 ઓક્ટોબર, 2022 ના રોજ મેલબોર્નમાં રમાઈ હતી. આ મેચમાં, પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાને નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 159 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયા તેમના પીછો કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ, 31 રનમાં ચાર મહત્વપૂર્ણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. કોહલીએ તે મેચમાં એક હિંમતવાન ઇનિંગ્સ રમી, માત્ર 53 બોલમાં 82 રન બનાવ્યા. આ સાથે, ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાન સામે રોમાંચક વિજય મેળવ્યો.

કોહલીની ક્લાસિક ટેસ્ટ ઇનિંગ્સ

ઓગસ્ટ 2018 માં, ટીમ ઇન્ડિયાએ એજબેસ્ટન ખાતે ઇંગ્લેન્ડ સામે ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ઇંગ્લેન્ડની ટીમે પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 287 રન બનાવ્યા હતા. બીજી બેટિંગ કરતા ભારતે એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 50 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓએ નવ રનમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. વિરાટ કોહલીએ અજિંક્ય રહાણે સાથે મળીને ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી હતી. તેણે 225 બોલમાં 149 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 22 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. અન્ય બેટ્સમેનોની નિષ્ફળતા છતાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 274 રન બનાવ્યા હતા.

વિરાટ કોહલીની શાનદાર કારકિર્દી

વિરાટ કોહલીની કારકિર્દી શાનદાર રહી છે. તેણે ભારત માટે 123 ટેસ્ટ, 305 વનડે અને 125 ટી20 મેચ રમી છે. તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 9,230 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 30 સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે વનડેમાં 14,255 રન પણ બનાવ્યા છે, જેમાં રેકોર્ડ 51 સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે T20I માં 4188 થી વધુ રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદીનો પણ સમાવેશ થાય છે, અને તેણે ઘણા મોટા ક્રિકેટ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યા છે.

વિરાટ કોહલીના 37મા જન્મદિવસ પર તેના 37 મુખ્ય રેકોર્ડ્સ

  1. ટેસ્ટમાં સૌથી વધુ બેવડી સદી: 7 બેવડી સદી
  2. ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ બેવડી સદી: 7 બેવડી સદી
  3. ભારતનો સૌથી સફળ ટેસ્ટ કેપ્ટન: 68 મેચમાં 40 જીત
  4. ઘરગથ્થુ ટેસ્ટમાં સૌથી વધુ જીત ટકાવારી: 77.41%
  5. ટેસ્ટમાં નિવૃત્તિ સમયે કુલ રન: 9230 રન, 123 મેચમાં સરેરાશ 46.85
  6. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ત્રીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન: 553 મેચમાં 27,673 રન
  7. એક દાયકામાં સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય રન: 2010-2019 દરમિયાન 20,000+ રન
  8. ODI માં લક્ષ્યોનો પીછો કરતી વખતે સૌથી વધુ સદી: 28 સદી
  9. ODI માં લક્ષ્યોનો પીછો કરતી વખતે સરેરાશ: 65.5
  10. ODI માં સૌથી ઝડપી 14,000 રન
  11. ICC ODI વર્લ્ડ કપ (સિંગલ એડિશન) માં સૌથી વધુ રન: 2023 માં 765 રન
  12. T20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં 4000 રન બનાવનાર પ્રથમ ખેલાડી
  13. T20I માં ભારત માટે સૌથી વધુ રન: 13543 રન
  14. આઈસીસી ટી20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ રન: 1292 રન
  15. ટી૨૦ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી વધુ 'મેન ઓફ ધ સિરીઝ' એવોર્ડ (7 વખત)
  16. બધા ફોર્મેટમાં નંબર 1 રેન્કિંગ: એકમાત્ર ભારતીય
  17. અંડર-19 વર્લ્ડ કપ કેપ્ટન તરીકે જીત: 2008
  18. આઈસીસી ટુર્નામેન્ટ જીત: 5
  19. ૨૦૨૫ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ભારત માટે સૌથી વધુ રન: 747રન
  20. સૌથી ઝડપી વનડે સદી (ભારતીય): ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 100*, ૫૨ બોલ
  21. ઓડીઆઈ ક્રિકેટમાં કોઈપણ બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી વધુ સદી: 81
  22. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બીજી સૌથી વધુ સદી: કુલ 82 સદી (ટેસ્ટ - 30, વનડે - 51, ટી20 - 1)
  23. આઈપીએલમાં સૌથી વધુ રન: 8,000થી વધુ રન
  24. આઈપીએલમાં સૌથી વધુ 50+ રન: 71(2025માં ડેવિડ વોર્નરનો રેકોર્ડ તોડ્યો)
  25. આઈપીએલમાં સૌથી વધુ ચોગ્ગા: 771
  26. આઈપીએલમાં આરસીબી માટે સૌથી વધુ છગ્ગા: 296
  27. એક IPL સિઝનમાં સૌથી વધુ રન: 973
  28. સળંગ ત્રણ IPL સિઝનમાં 600+ રન બનાવનાર ત્રીજો ખેલાડી: 2023 થી 2025, ક્રિસ ગેલ અને કેએલ રાહુલ પછી ત્રીજો
  29. એક IPL સિઝનમાં જીતનારી મેચોમાં સૌથી વધુ 50+ રન: 8 વખત
  30. એક ટીમ માટે સૌથી વધુ IPL મેચ: 269મેચ (રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર)
  31. IPLમાં એક જ ટીમ માટે બધી સીઝન રમી: RCB માટે ૧૮ સીઝન
  32. ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાં 26,000+ રન
  33. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 300+ કેચ
  34. ત્રણ વખત ICC ક્રિકેટર ઓફ ધ યર એવોર્ડ (2017, 2018, 2023)
  35. 2010 થી 2020 સુધી ICC મેન્સ પ્લેયર ઓફ ધ ડિકેડ એવોર્ડ
  36. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 69 મેન ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ
  37. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેન ઓફ ધ સિરીઝ એવોર્ડ (21)

