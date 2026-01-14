વિરાટ કોહલી માટે 2026ની શાનદાર શરુઆત, ODIનો નંબર 1 બેટ્સમેન બન્યો
ICC ODI રેન્કિંગમાં વિરાટ કોહલી ફરી એકવાર નંબર વન બેટ્સમેન બન્યો છે.
Published : January 14, 2026 at 4:06 PM IST
દુબઈ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી ચાર વર્ષ પછી પોતાનો નંબર-વન ODI બેટ્સમેનનો દરજ્જો પાછો મેળવ્યો છે. નવીનતમ રેન્કિંગમાં, વિરાટ કોહલી 785 રેટિંગ સાથે રેન્કિંગમાં ટોચ પર છે. તેણે તેના સાથી રોહિત શર્માને પાછળ છોડી દીધો છે, જે હવે 775 રેટિંગ સાથે ત્રીજા સ્થાને આવી ગયો છે.
કોહલીનું શાનદાર ફોર્મ
37 વર્ષીય વિરાટ કોહલી જુલાઈ 2021 પછી પહેલી વાર બેટિંગ ચાર્ટમાં ટોચ પર છે. તે ઉત્તમ ફોર્મમાં છે અને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં ભારતની ચાર વિકેટની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં તેણે 91 બોલમાં 93 રન બનાવ્યા હતા. આ પહેલા કોહલીએ અણનમ 74, 135, 102 અને અણનમ 65 રન બનાવ્યા હતા.
𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗢𝗡𝗘 👑— BCCI (@BCCI) January 14, 2026
Congratulations to Virat Kohli - the Number One Batter in ICC Men's ODI Rankings 👏👏#TeamIndia | @imVkohli pic.twitter.com/yTWjSQlNb7
એકંદરે, ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટને તેની છેલ્લી પાંચ સતત ઇનિંગ્સમાં પચાસ રનનો આંકડો પાર કર્યો છે, જેમાં પાંચ મેચમાં બે સદી અને ત્રણ અડધી સદી સહિત 469 રન બનાવ્યા છે.
કોહલી પહેલી વાર ઓક્ટોબર 2013માં રેન્કિંગમાં ટોચ પર પહોંચ્યો હતો અને હવે તેણે કુલ 825 દિવસ નંબર 1 પર વિતાવ્યા છે, જે કોઈપણ ભારતીય બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી વધુ છે. આ ૧૧મી વખત છે જ્યારે કોહલી ટોચના સ્થાને પહોંચ્યો છે.
Virat Kohli reclaims his No.1 spot at the ICC ODI Rankings after 1,403 days.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 14, 2026
- The GOAT is still owning ODI cricket…!!! pic.twitter.com/AGffBujBUL
રોહિત શર્મા ત્રીજા સ્થાને
રોહિત શર્માની વાત કરીએ તો, તે પહેલા ટોચ પર હતો, પરંતુ હવે તે બે સ્થાન નીચે આવી ગયો છે. રોહિત શર્મા બે સ્થાન નીચે આવીને ત્રીજા સ્થાને આવી ગયો છે. રોહિત શર્માએ વર્ષની પોતાની પહેલી મેચ ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમી હતી. 29 બોલમાં 26 રનની તેની ઇનિંગ અપૂરતી સાબિત થઈ. રોહિત શર્માનું રેટિંગ હવે 775 છે, જે પ્રથમ અને બીજા ક્રમના બેટ્સમેનોથી ઘણું નીચે છે. જો રોહિત ટોચનું સ્થાન પાછું મેળવવા માંગે છે, તો તેણે સખત મહેનત કરવી પડશે. આગામી રેટિંગ જાહેર થાય ત્યાં સુધીમાં, ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી પૂર્ણ થઈ જશે. બે મેચમાં ખેલાડીઓનું પ્રદર્શન તેમની રેન્કિંગ અને રેટિંગ નક્કી કરશે.
