ETV Bharat / sports

વિરાટ કોહલીએ રચ્યો ઇતિહાસ, T20 ક્રિકેટમાં આ સિધ્ધી હાંસલ કરનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો

KKR સામેની મેચમાં, વિરાટ કોહલીએ એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જે તેની પહેલા કોઈ ભારતીય બેટ્સમેન T20 ક્રિકેટમાં હાંસલ કરી શક્યો ન હતો.

VIRAT KOHLI
VIRAT KOHLI (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

VIRAT KOHLI: IPL 2026 ની પાછલી બે મેચોમાં જેમનું બેટ શાંત રહ્યું હતું, તે વિરાટ કોહલી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામેની રમતમાં ફરીથી ફોર્મમાં આવ્યો. આ મેચમાં, કોહલીએ એક એવો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો જે તેની પહેલા કોઈ અન્ય ભારતીય ખેલાડીએ T20 ક્રિકેટમાં હાંસલ કર્યો ન હતો. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામેની મેચ દરમિયાન બધાની નજર કોહલી પર હતી; તેણે પોતાનું ખાતું ખોલ્યું તે ક્ષણે પણ ઉજવણી થઈ. ત્યારબાદ, ઇનિંગ્સનો 78મો રન પૂર્ણ કર્યા પછી, વિરાટ કોહલી T20 ક્રિકેટમાં 14,000 રનનો આંકડો પાર કરનાર માત્ર છઠ્ઠો ખેલાડી અને પ્રથમ ભારતીય બન્યો.

ક્રિસ ગેલનો રેકોર્ડ તોડ્યો

વિરાટ કોહલીની ગણતરી વિશ્વ ક્રિકેટના ત્રણેય ફોર્મેટમાં મહાન ખેલાડીઓમાં થાય છે; ખાસ કરીને, તે T20 ક્રિકેટમાં 14,000 રનનો સીમાચિહ્ન હાંસલ કરનાર સૌથી ઝડપી ખેલાડી છે, તેણે ફક્ત 409 ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. અગાઉ, આ રેકોર્ડ ક્રિસ ગેઇલના નામે હતો, જેણે T20 ક્રિકેટમાં 14,000 રનનો આંકડો 423 ઇનિંગ્સમાં પૂર્ણ કર્યો હતો. કોહલીની વાત કરીએ તો, હાલમાં તે આ ફોર્મેટમાં ભારતના સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે, જ્યારે રોહિત શર્મા T20 ક્રિકેટમાં 456 ઇનિંગ્સમાં 12,491 રન બનાવીને બીજા સ્થાને છે.

T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઓછી ઇનિંગ્સમાં 14,000 રન પૂરા કરનાર ખેલાડી

  • વિરાટ કોહલી (ભારત) - 409 ઇનિંગ્સ
  • ક્રિસ ગેઇલ (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ) - 423 ઇનિંગ્સ
  • ડેવિડ વોર્નર (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 431 ઇનિંગ્સ
  • જોસ બટલર (ઇંગ્લેન્ડ) - 468 ઇનિંગ્સ
  • એલેક્સ હેલ્સ (ઇંગ્લેન્ડ) - 505 ઇનિંગ્સ
  • કીરોન પોલાર્ડ (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ) - 633 ઇનિંગ્સ

સદી પૂરી કરીને ડેવિડ વોર્નરના રેકોર્ડની બરાબરી કરી

KKR સામેની મેચમાં, વિરાટ કોહલીએ સફળતાપૂર્વક સદી બનાવનારી ઇનિંગ રમી, જેના કારણે T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં ડેવિડ વોર્નર સાથે ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો; આ કોહલીની ફોર્મેટમાં 10મી સદી છે. ક્રિસ ગેલ હાલમાં 22 સદી સાથે આ યાદીમાં ટોચના સ્થાને છે, જ્યારે બાબર આઝમ 13 સદી સાથે બીજા સ્થાને છે. દરમિયાન, ખાસ કરીને IPLમાં સદીઓની વાત કરીએ તો, કોહલી પહેલાથી જ નંબર વન સ્થાન પર છે, અને આ ઇનિંગ લીગમાં તેની 9મી સદી છે.

T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનારા ખેલાડીઓ

  • ક્રિસ ગેલ (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ) - 22 સદી
  • બાબર આઝમ (પાકિસ્તાન) - 13 સદી
  • વિરાટ કોહલી (ભારત) - 10 સદી
  • ડેવિડ વોર્નર (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 10 સદી

આ પણ વાંચો:

  1. IPL 2026: પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખવા પંજાબ ઉતરશે મેદાનમાં, મુંબઈ સામે કરો યા મરોનો મુકાબલો
  2. CSK એ આખરે રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરી, ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડી બાકીની સીઝનમાંથી થયો બહાર

TAGGED:

VIRAT KOHLI
VIRAT KOHLI RECORD
INDIAN PLAYER 14000 T20 RUNS
CRICKET
VIRAT KOHLI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.