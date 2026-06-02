IPL ટાઇટલ જીત્યા બાદ, વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા પહોંચ્યા સંત પ્રેમાનંદ મહારાજના શરણે
બીજી વખત IPL ટાઇટલ જીત્યા બાદ, વિરાટ કોહલી, તેની પત્ની અનુષ્કા શર્મા સાથે પ્રેમાનંદ મહારાજના આશીર્વાદ લેવા માટે ગયા.
Published : June 2, 2026 at 4:03 PM IST
VIRAT KOHLI VISIT VRINDAVAN: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી મંગળવારે (2 જૂન) તેમના પત્ની, બોલીવુડ અભિનેત્રી અનુષ્કા શર્મા સાથે વૃંદાવન પહોંચ્યા. તેમની મુલાકાત દરમિયાન, આ દંપતીએ બ્રજના પ્રખ્યાત સંત પ્રેમાનંદ મહારાજને મળ્યા અને તેમના આશીર્વાદ મેળવ્યા. આશ્રમમાં, આ દંપતીએ સંત સાથે થોડો સમય વિતાવ્યો અને આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન મેળવ્યું. તેમની મુલાકાતથી આશ્રમ પરિસરમાં અને ભક્તોમાં ઉત્સાહની ભાવના પેદા થઈ.
વિરાટ અને અનુષ્કા અગાઉ અનેક વખત વૃંદાવનની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. ખાસ પ્રસંગોએ, આ દંપતી વારંવાર સંતો અને ધાર્મિક સ્થળોની મુલાકાત લે છે. ફરી એકવાર, તેઓ પ્રેમાનંદ મહારાજના આશીર્વાદ મેળવવા માટે વૃંદાવન ગયા. આ દરમિયાન, આશ્રમમાં હાજર લોકોએ વિરાટ અને અનુષ્કાની એક ઝલક જોવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમની મુલાકાત સંબંધિત ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી શેર થઈ રહ્યા છેઅને ચાહકો તેમને ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે.
Virat Kohli and Anushka Sharma at the ashram of Premanand Ji Maharaj.
Virat chanting "Radhe Radhe" in a beautiful spiritual moment.
કોહલી અને અનુષ્કાનો લુક ચર્ચાનો વિષય બન્યો
વૃંદાવન પહોંચ્યા પછી કોહલી અને અનુષ્કાનો લુક પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો. કોહલી ભૂરા રંગનો શોર્ટ કુર્તો અને ઓફ-વ્હાઇટ ટ્રાઉઝર પહેરીને આવ્યો હતો. આ દરમિયાન, અનુષ્કાએ હળવા ગુલાબી રંગનો પરંપરાગત કુર્તો પહેર્યો હતો જેમાં પાતળા પ્રિન્ટ હતા, અને તેણે ઘેરા ગુલાબી રંગનો (ફુશિયા) દુપટ્ટો પહેર્યો હતો. તેણીએ સફેદ ફેસ માસ્ક પહેર્યો હતો, અને તેનો એકંદર દેખાવ નોંધપાત્ર રીતે સરળ અને પરંપરાગત લાગતો હતો. વધુમાં, તેણીએ તેના કપાળ પર *તિલક* પહેર્યો હતો.
IPL ફાઇનલમાં કોહલીની શાનદાર બેટીંગ
રવિવાર (1 મે) ના રોજ અમદાવાદમાં રમાયેલી IPL ફાઇનલમાં, કોહલીએ ફક્ત 42 બોલમાં 75 રન ફટકારીને બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. તેની ઇનિંગમાં 9 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. કોહલી વર્તમાન IPL સિઝનમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં ચોથા સ્થાને રહ્યો. તેણે 16 મેચોમાં 56.25 ની સરેરાશથી 675 રન બનાવ્યા, જ્યારે તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 165.84 રહ્યો. ફાઇનલમાં પણ, વિરાટ કોહલીએ સાબિત કર્યું કે તેના કરતા સારો ખેલાડી શોધવો સરળ નથી.
ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની ટાઇટલ મેચમાં, તેણે ફક્ત 25 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી જે IPLના ઇતિહાસમાં તેની સૌથી ઝડપી અડધી સદી હતી. IPL ફાઇનલમાં 156 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, RCBને કોહલી અને વેંકટેશ ઐયર દ્વારા શાનદાર શરૂઆત આપવામાં આવી. આ જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 62 રન ઉમેર્યા. ઐયરે 32 રનનું યોગદાન આપ્યું, જ્યારે કોહલી અંત સુધી અડગ રહ્યો અને છગ્ગો મારીને ટીમને 18 ઓવરમાં 5 વિકેટે 161 રન સુધી પહોંચાડી.
