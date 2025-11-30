IND vs SA: રોહિત-વિરાટની જોડીએ એક ખાસ સિદ્ધિ હાંસલ કરી, સચિન અને રાહુલનો મહાન રેકોર્ડ તોડ્યો

ETV Bharat / sports

હૈદરાબાદ: રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ભારતીય ક્રિકેટના બે મજબૂત સ્તંભ છે. જ્યારે આ બંને ખેલાડીઓ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ વનડેમાં મેદાનમાં ઉતર્યા ત્યારે એક મોટો રેકોર્ડ બન્યો. હકીકતમાં, બંને ખેલાડીઓ પાસે આ મેચમાં ઘણા રેકોર્ડ તોડવાની તક છે, પરંતુ આ એક એવો રેકોર્ડ છે જેમાં બંને મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

વિરાટ અને રોહિતે એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો

રોહિત અને વિરાટ પાસે પ્રથમ વનડેમાં પોતાની બેટિંગથી ઘણા મોટા રેકોર્ડ તોડવાની તક હશે. જોકે, તે પહેલાં, બંને ખેલાડીઓએ મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ ઇતિહાસ રચી દીધો હતો. જ્યારે આ બંને ખેલાડીઓ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ વનડેમાં મેદાનમાં ઉતર્યા ત્યારે તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેમની 392મી મેચ હતી. આ સાથે, આ જોડી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વખત સાથે રમનારી ભારતીય જોડી બની ગઈ છે.

સચિન અને દ્રવિડનો રેકોર્ડ તૂટ્યો

પહેલાં, આ રેકોર્ડ સચિન તેંડુલકર અને રાહુલ દ્રવિડના નામે હતો, જેમણે સાથે 391 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી. પરંતુ હવે, હિટમેન અને કિંગ કોહલી ભારતીય ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ અને સૌથી લાંબા સમય સુધી રમનારી જોડી બની ગયા છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેચ રમનાર ભારતીય જોડી

રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી - 392*

સચિન તેંડુલકર અને રાહુલ દ્રવિડ - 391

રાહુલ દ્રવિડ અને સૌરવ ગાંગુલી - 369

સચિન તેંડુલકર અને અનિલ કુંબલે - 367

સચિન તેંડુલકર અને સૌરવ ગાંગુલી - 341

એક જોડી તરીકે સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ

550 - મહેલા જયવર્દને અને કુમાર સંગાકારા (શ્રીલંકા)

426 - મહેલા જયવર્દને અને તિલકરત્ને દિલશાન (શ્રીલંકા)

418 - કુમાર સંગાકારા અને તિલકરત્ને દિલશાન (શ્રીલંકા)

408 - સનથ જયસૂર્યા અને મુથૈયા મુરલીધરન (શ્રીલંકા)

407 - જેક કાલિસ અને માર્ક બાઉચર (દક્ષિણ આફ્રિકા)

392* - રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી (ભારત)

વિરાટ કોહલીએ કાલિસને પાછળ છોડી દીધો

આ સાથે, વિરાટ કોહલી ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાયેલી મેચોમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. તેણે દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર જેક્સ કાલિસને પાછળ છોડી દીધો છે. વિરાટે હવે બંને દેશો વચ્ચેની વનડેમાં ૧૫૩૬* રન બનાવ્યા છે, જે જેક્સ કાલિસના ૧૫૩૫ રનને પાછળ છોડી દીધા છે. સચિન તેંડુલકર ૨૦૦૧ રન સાથે આ યાદીમાં ટોચ પર છે.

ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા ODI માં સૌથી વધુ રન

1. સચિન તેંડુલકર - 2001 રન

2. વિરાટ કોહલી - 1536* રન

3. જેક્સ કાલિસ - 1535 રન

4. ગેરી કર્સ્ટન - 1377 રન

5. એબી ડી વિલિયર્સ - 1357 રન

ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા મેચની અત્યાર સુધીની સ્થિતિ

આ મેચની વાત કરીએ તો, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીતીને ભારતને પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે અત્યાર સુધી 33 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 215 રન બનાવ્યા છે. ભારત માટે વિરાટ કોહલી 92 રન બનાવીને અણનમ છે, જ્યારે રોહિત શર્માએ 57 રનની અડધી સદી ફટકારી છે. ઓથનીએલ બાર્ટમેને અત્યાર સુધી દક્ષિણ આફ્રિકા માટે 2 વિકેટ લીધી છે.

