આસ્થાનું એક અનોખું દૃશ્ય, વિરાટ અને અનુષ્કા કાદવમાં ખુલ્લા પગે પ્રેમાનંદ મહારાજના શરણે
ભારતીય ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ તેમની પત્ની અનુષ્કા શર્મા સાથે પ્રેમાનંદ જી મહારાજના દર્શન કર્યા હતા.
Published : July 22, 2026 at 4:04 PM IST
VIRAT KOHLI VISIT VRINDAVAN: ભારતીય ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી પછી પ્રેમાનંદ મહારાજની મુલાકાત લીધી હતી. કોહલી બુધવારે તેની પત્ની અનુષ્કા શર્મા સાથે વૃંદાવન પહોંચ્યો હતો જ્યાં બંનેએ પ્રેમાનંદ મહારાજના દર્શન કર્યા હતા. કોહલીએ અગાઉ IPL 2026 ના અંત પછી પ્રેમાનંદ મહારાજના આશીર્વાદ લેવા માટે પણ મુલાકાત લીધી હતી. RCB એ આ સિઝનમાં ખિતાબ જીત્યો હોવાનું જાણવા મળે છે. ગુરુ પૂર્ણિમા 29 જુલાઈએ છે અને તે પહેલાં કોહલીએ અનુષ્કા સાથે પ્રેમાનંદ મહારાજના દર્શન કર્યા હતા.
વિરાટ અને અનુષ્કા ખુલ્લા પગે ચાલતા જોવા મળ્યા
કોહલી અને અનુષ્કા શ્રી હિત રાધા કેલી કુંજ આશ્રમમાં ખુલ્લા પગે ચાલતા જોવા મળ્યા હતા, અને તેમની મુલાકાતના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થયા હતા. ઓનલાઈન ફરતા ઘણા વીડિયોમાં બંને કડક સુરક્ષા વચ્ચે આશ્રમ પહોંચ્યા હતા. અનુષ્કા અને વિરાટ બંનેએ ચહેરા પર માસ્ક પહેરીને પોતાની ઓળખ છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આશ્રમમાંથી બહાર નીકળતી વખતે, વિરાટ અને અનુષ્કા હાથમાં પ્રસાદ લઈને કાદવવાળા રસ્તાઓ પર ખુલ્લા પગે ચાલ્યા.
Virat Kohli and Anushka Sharma sought blessings from Premanand Ji Maharaj in Vrindavan.🥹❤️ pic.twitter.com/UWv4H3uxSP— Sam (@cricsam02) July 22, 2026
બંને આશ્રમ પરિસરમાં ફરતા જોવા મળ્યા
પ્રેમાનંદ મહારાજના દર્શન કરવા માટે અનુષ્કાએ સાદો સફેદ સલવાર-સૂટ પહેર્યો હતો, જ્યારે વિરાટ ટી-શર્ટ અને પેન્ટમાં કેઝ્યુઅલ દેખાતો હતો. પ્રેમાનંદ મહારાજના આશીર્વાદ લેતા પહેલા, બંને આશ્રમ પરિસરમાં ફરતા જોવા મળ્યા હતા. કોહલી અને અનુષ્કાના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. દરમિયાન, વૃંદાવનમાં લોકોએ તેમને જોતાં જ, તેઓ કોહલી અને અનુષ્કાના ફોટા લેવા લાગ્યા.
Virat Kohli And @AnushkaSharma Arrived In Vrindavan To Seek Blessings From Premanand Ji Maharaj. 🙏✨— virat_kohli_18_club (@KohliSensation) July 22, 2026
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.#Virushka @RadhaKeliKunj pic.twitter.com/MIGF1NifGR
વિરાટ અને અનુષ્કાનું આધ્યાત્મિક જોડાણ
વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા પહેલા પણ ઘણી વખત પ્રેમાનંદ મહારાજના દર્શન કરવા વૃંદાવનમાં જોવા મળ્યા છે. RCBની IPL 2026 ની જીત પછી, વિરાટ અને અનુષ્કાએ પ્રેમાનંદ મહારાજના દર્શન કર્યા. આ વખતે, તેમની મુલાકાત ગુરુ પૂર્ણિમા સાથે થઈ. નોંધનીય છે કે વિરાટ અને અનુષ્કાએ તેમની વ્યસ્ત જીવનશૈલી છોડીને આધ્યાત્મિકતા, ધ્યાન અને શાંતિની શોધ કરી, ધાર્મિક સ્થળોએ શાંતિપૂર્ણ ક્ષણો વિતાવી. આ વખતે, તેમની મુલાકાત સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત હતી. પ્રેમાનંદ મહારાજની મુલાકાતની સાથે, વિરાટ અને અનુષ્કાએ પ્રેમાનંદ મહારાજના ગુરુની પણ મુલાકાત લીધી. તેઓએ વૃંદાવનના બરાહઘાટ ખાતે ગુરુ ગૌરાંગી શરણના આશ્રમની મુલાકાત લીધી અને ત્યાં પૂજા અને દર્શન કર્યા.
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