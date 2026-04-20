IPL 2026 દરમિયાન, વિરાટ અને અનુષ્કા પ્રેમાનંદ મહારાજના શરણે, વૃંદાવનમાં ગુરુના આશીર્વાદ લીધા
વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા પ્રેમાનંદ જી મહારાજને પોતાના આધ્યાત્મિક ગુરુ માને છે.
Published : April 20, 2026 at 3:26 PM IST
VIRAT KOHLI VISIT VRINDAVAN: ટીમ ઈન્ડિયાના ક્રિકેટ સુપરસ્ટાર વિરાટ કોહલી અને તેમની પત્ની અનુષ્કા શર્માએ IPL 2026ના વ્યસ્ત કાર્યક્રમમાંથી સમય કાઢીને 20 એપ્રિલ, સોમવારના રોજ વૃંદાવનની પહોચ્યા હતા. આ સેલિબ્રિટી કપલ શ્રી હિત રાધા કેલી કુંજ આશ્રમમાં જોવા મળ્યું, જ્યાં તેમણે પ્રાર્થના કરી અને આધ્યાત્મિક ગુરુ પ્રેમાનંદ જી મહારાજ પાસેથી આશીર્વાદ મેળવ્યા.
પ્રેમાનંદ જી મહારાજ સાથે વાતચીત
તેમની મુલાકાત દરમિયાન, વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્માએ 'એકાંતિક વાર્તાલાપ' - સંત સાથે એક ખાનગી આધ્યાત્મિક સંવાદ માં ભાગ લીધો. બંને અન્ય ભક્તો સાથે ફ્લોર પર બેઠા હતા, સંપૂર્ણ એકાગ્રતા સાથે ઉપદેશો સાંભળતા હતા અને અત્યંત નમ્રતા સાથે ચર્ચામાં ભાગ લેતા હતા.
અક્ષય તૃતીયાનો શુભ પ્રસંગ
આ મુલાકાતનું મહત્વ એ હકીકતથી વધુ વધી ગયું હતું કે તે અક્ષય તૃતીયાના શુભ પ્રસંગે થઈ હતી - જે દિવસ હિન્દુ કેલેન્ડરમાં ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે, ફક્ત પાંચ મહિનાના સમયગાળામાં આ આશ્રમની તેમની ત્રીજી મુલાકાત હતી, જે આધ્યાત્મિકતા અને ભક્તિ પ્રત્યેના તેમના ઊંડા વલણને દર્શાવે છે.
Virat Kohli & Anushka Sharma arrived in Vrindavan to seek Blessings from Premanand Ji Maharaj. ♥️🙏 pic.twitter.com/74gE3QakA5— Johns. (@CricCrazyJohns) April 20, 2026
માનસિક શાંતિ તરફ પગલાં
વિરાટ કોહલીએ સતત માનસિક સંતુલન જાળવવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો છે, ખાસ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના દબાણનો સામનો કરતી વખતે. એવું લાગે છે કે આવી યાત્રાઓ તેને તણાવ દૂર કરવામાં અને તેનું ધ્યાન પાછું મેળવવામાં મદદ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
ગુજરાત સામે આગામી મેચ
આ પ્રવાસનો સમય કોહલીના ક્રિકેટ શેડ્યૂલમાં ટૂંકા વિરામ સાથે પણ સુસંગત છે. RCB અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચેની તાજેતરની ટક્કર બાદ, ટીમની આગામી મેચ પહેલા તેને થોડા દિવસનો આરામ મળ્યો છે. IPL 2026 માં, વિરાટની ટીમ શુક્રવાર, 24 એપ્રિલના રોજ ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચ માટે ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતરશે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે, આ આધ્યાત્મિક યાત્રા પછી, કોહલી સંપૂર્ણપણે તાજગી અનુભવતા ટીમમાં ફરી જોડાશે.
