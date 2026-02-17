વિરાટ અને અનુષ્કા પ્રેમાનંદ મહારાજના શરણે, સાદગીએ જીત્યા લોકોના દિલ
ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન વિરાટ કોહલી અને તેમની પત્ની અનુષ્કા શર્માએ વૃંદાવનની મુલાકાત લીધી હતી. અહીં, તેઓ પ્રેમાનંદ મહારાજને મળ્યા અને તેમના આશીર્વાદ મેળવ્યા.
Published : February 17, 2026 at 8:05 PM IST
VIRAT KOHLI VRINDAVAN VISIT: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડી વિરાટ કોહલી ફરી એકવાર વૃંદાવનની મુલાકાતે આવ્યા છે. તેમની પત્ની અનુષ્કા સાથે, તેમણે પ્રેમાનંદ મહારાજના દર્શન પણ કર્યા. તેઓ મંગળવારે સવારે 6 વાગ્યે પહોંચ્યા. વિરાટ અને અનુષ્કા બંને શાંતિથી બેઠા અને એક કલાક સુધી આધ્યાત્મિક પ્રવચન સાંભળ્યું, જેમાં તેઓ ભક્તિમાં ડૂબેલા દેખાયા હતા. જોકે આ મુલાકાત સંપૂર્ણપણે વ્યક્તિગત અને આધ્યાત્મિક હતી.
સાદગીએ જીત્યા લોકોના દિલ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના દિગ્ગજ ખેલાડી વિરાટ કોહલી, તેમની પત્ની અનુષ્કા શર્મા સાથે, પ્રેમાનંદ મહારાજના દર્શન કરવા માટે ખૂબ જ સાદગીથી પહોંચ્યા. તેમણે ગુરુજીના આશીર્વાદ મેળવ્યા અને ત્યાં થોડો સમય વિતાવ્યો. કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા હોવા છતાં, તેઓ સામાન્ય ભક્તોની જેમ ફ્લોર પર બેઠા, આધ્યાત્મિક પ્રવચન સાંભળ્યા, અને આધ્યાત્મિક વાતાવરણમાં સમય વિતાવ્યો. તેમની સાદગી ભીડમાં ગુંજી ઉઠી, અને લોકો તેમની નમ્રતા અને ભક્તિની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.
અનુષ્કા તુલસીની માળા પહેરેલી જોવા મળી હતી. ગયા સોમવારે, અનુષ્કા વિરાટ સાથે એરપોર્ટ પર જોવા મળી હતી. આ દરમિયાન અનુષ્કાએ તેના ગળામાં તુલસીની માળા પહેરી હતી.
Virat Kohli and Anushka Sharma seeking blessings at Vrindavan 🙏❤️ pic.twitter.com/CrY9IZqlXd— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) February 17, 2026
ત્રણ વર્ષમાં આ ચોથી મુલાકાત
વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા ત્રણ વર્ષમાં ચોથી વખત પ્રેમાનંદ મહારાજને મળવા ગયા છે. આ દંપતી છેલ્લી વાર બે મહિના પહેલા જ તેમની મુલાકાત લીધી હતી. પ્રેમાનંદ મહારાજ પ્રત્યેની તેમની ભક્તિ સ્પષ્ટ છે. દર વર્ષે, તેઓ મહારાજ સાથે ખાનગીમાં મળે છે અને તેમના પ્રવચનો સાંભળે છે. હાલમાં, ટીમ ઈન્ડિયા T20 વર્લ્ડ કપ રમી રહી છે, અને વિરાટ તેના પરિવાર સાથે સમય વિતાવી રહ્યો છે.
Virat Kohli and Anushka Sharma visited Shri Premanad Ji Maharaj in Vrindavan today. ❤️— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 17, 2026
pic.twitter.com/hZjrh5TUDg
વિરાટ IPL 2026માં દેખાશે
વિરાટ કોહલી હવે આગામી IPL 2026 માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) વતી રમશે, જે આ વખતે તેના ખિતાબનો બચાવ કરવા માટે તૈયાર છે. કોહલી તાજેતરમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની શ્રેણીમાં રમતા જોવા મળ્યો હતો. ત્યાં, તેણે ત્રણ મેચમાં 80 ની સરેરાશ અને 105.26 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 240 રન બનાવ્યા.
