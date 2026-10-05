બંને હાથ ન હોવા છતા ક્રિકેટમાં બેટીંગ અને બોલીંગ દ્વારા કરી રહ્યો છે કમાલ, જાણો કોણ છે આ યુવાન ક્રિકેટર
બનાસકાઠાનો વિપુલ ચૌધરી બંને હાથ ન હોવા છતા ક્રિકેટમાં બેટીંગ અને બોલીંગ કરી રહ્યો છે.
Published : October 5, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 3:25 PM IST
બનાસકાઠા: આપણે સૌ જાણીએ અને માનીએ છીએ કે ક્રિકેટ રમવા માટે તમારું શરીર સ્વસ્થ હોવા સાથે જ અંગો પણ તમારા મજબૂત હોવા જોઈએ. અને તમે ક્યારેય હાથ વિના ક્રિકેટ રમવાનુ તો દૂર પણ કલ્પના પણ ન કરી શકો. વડગામ તાલુકાના છાપી ગામનો વિપુલ ચૌધરીના કિસ્સામાં પણ કંઈક આવું જ છે તેને શોખ તો બાળપણથી ક્રિકેટ રમવાનો હતો પરંતુ ભગવાને તેને બાળપણથી હાથ જ ન આપ્યા. છતાં કિસ્મત આગળ વિપુલ ચૌધરીએ હાર ન માની અને બંને હાથ ન હોવા છતાં ક્રિકેટ પ્રયાસ શરૂ કર્યો. ધીરે ધીરે મહિનાઓ વિતતા ગયા અને વિપુલ ચૌધરી ક્રિકેટ રમવાના જજબા સાથે એક સારો ખેલાડી બનીને ઉભરી આવ્યો.
ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરે છે વિપુલ
ખૂબ જ સામાન્ય પરિવારમાં જન્મેલા વિપુલ ચૌધરીને જે પણ કઈ શિખવ્યું તે તેના જજબા અને મજબૂત ઈરાદાએ જ શીખવ્યું છે. કારણ કે બંને હાથ ન હોય છતાં ક્રિકેટ રમવી એ કલ્પના સમાન છે. પરંતુ વિપુલે હકીકતમાં કરી બતાવ્યું છે. કહી શકાય કે ગામના જ મેદાનમાં મિત્રોના સાથ સહકાર સાથ કોઈ વિશેષ વ્યવસ્થા વિના જ ધ્યેય પ્રાપ્તિની લગને આજે વિપુલને સારો ક્રિકેટર બનાવ્યો છે. ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરવાની સાથે રમત ક્ષેત્રે પોતાની કારકિર્દી બનાવવા માટે પરસેવો પાડતા વિપુલને જોઈ ભલભલા મોઢામાં આંગળીઓ લઈ રહ્યા છે.
શું છે વિપુલનું સપનુ?
છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી વિપુલ ચૌધરી પોતાના મિત્રોની ટીમ બનાવીને ગામના જ મેદાનમાં કેટલા રમી રહ્યો છે એટલું જ નહીં આસપાસના ગામડાઓમાં પણ ક્રિકેટ મેચની ઘણી કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લઈ ચૂક્યો છે. બંને હાથ ન હોવા છતાં ખૂબ જ સારું બેટિંગ તો કરે છે સાથે તેટલી જ સ્પીડમાં તે પગથી બોલિંગ ફેંકે છે. જ્યારે તે બાઉન્ડ્રીમાં ઊભો હોય અને બોલ આવે તો તેને પગથી રોકી મજબૂત ફિલ્ડિંગ ભરે છે. અને જો હવામાં દડો ઉછળે તો તે કેચ છોડતો નથી પરંતુ પોતાની છાતી ઉપર કેચ કરે છે. વિપુલ ચૌધરી સતત પોતાના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધવા રાત દિવસ મહેનત કરી રહ્યો છે. બંને હાથે દિવ્યાંગ હોવા છતાં તેને તેનુ કોઈ દુઃખ કે અફસોસ નથી માત્ર સપનુ છે સારા ક્રિકેટર બની ગુજરાત અને ભારતની હેન્ફી ક્રાફ્ટ ટીમમાં સામેલ થઈ દેશ માટે સારું પ્રદર્શન કરવાનું.
શું કહી રહ્યા છે વિપુલના સાથી મિત્રો
સાથી મિત્રો પણ વિપુલ ચૌધરીના ક્રિકેટ રમવાના ફેન બની ચૂક્યા છે તેમનું કહ્યું છે કે અમારે બંને હાથ હોવા છતાં અમે એટલું સારું રમી નથી શકતા પરંતુ વિપુલ ખૂબ સારું રમે છે જ્યારે તે મેદાનમાં ઉતરે છે ત્યારે તેની બેટિંગ ફિલ્ડીંગ જોઈને સૌ કોઈ ચોકી જાય છે. અમારે બંને હાથ હોવા છતાં આટલું સારું અમે રમી શકતા નથી. જોકે વિપુલે તેની વર્ષોની અથાગ મહેનત અને ઝનુનથી આ સિધ્ધિ મેળવી છે. તે આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધે તેવી અમારી શુભેચ્છાઓ છે.
છાપી આસપાસના ગામોમાં પણ વિપુલ ચૌધરી ક્રિકેટ રમવા જાય છે અને આ જ કારણે આસપાસના ગામના લોકો પણ તેની પ્રશંસા કરતા થાકતા નથી ક્રિકેટના મેદાનમાં બેટથી બંને હાથ વિના ફટકા મારતા વિપુલ ચૌધરીને જોવા લોકો પહોચતા હોય છે. જોકે વિપુલનું હેન્ફી ક્રાફ્ટ ટીમમાં સિલેક્શન થવાનું સપનું પૂરું થાય અને તે દેશ માટે સારું એવું રમે તેવી આત્મસના ગામના મિત્રો પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે.
એટલે તો કહેવાય છે કે તકદીર તમારા હાથોની લકીરોમાં નથી હોતી કારણકે "તકદીર ઉનકી ભી હોતી હૈ, જિનકે હાથ નહીં હોતે." કંઈક આ વાત વિપુલ ચૌધરી સાથે બંધ બેસતી થાય છે. જેથી તકદીર બદલવા માટે મહેનત અને મજબૂત સંકલ્પો જ એટલા જ જરૂરી છે.
આ પણ વાંચો: