ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ યુદ્ધના મેદાનમાં ફેરવાયું, પોલીસ અધિકારીઓ સહિત 59 લોકો થયા ઘાયલ, વાયરલ થયો વીડિયો

કોલંબિયા કપ ફાઇનલ પછી દર્શકો વચ્ચે થયેલી હિંસક અથડામણમાં સાત પોલીસ અધિકારીઓ સહિત 59 લોકો ઘાયલ થયા હતા.

ફાઇનલ મેચ બાદ કોલંબિયાનું ફૂટબોલ મેદાન યુદ્ધના મેદાનમાં ફેરવાયું
ફાઇનલ મેચ બાદ કોલંબિયાનું ફૂટબોલ મેદાન યુદ્ધના મેદાનમાં ફેરવાયું (AFP PHOTO)
Published : December 19, 2025 at 7:53 PM IST

હૈદરાબાદ: કોલંબિયામાં એક ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ યુદ્ધના મેદાનમાં ફેરવાઈ ગયું જ્યારે મેચ પછી બે ટીમોના સમર્થકો વચ્ચે અથડામણ થઈ. આ અથડામણ એટલી ગંભીર હતી કે સાત પોલીસ અધિકારીઓ સહિત 59 લોકો ઘાયલ થયા.

ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ યુદ્ધના મેદાનમાં ફેરવાઈ ગયું

મેડેલિન સિટીમાં કોલંબિયન કપ ફાઇનલ રમાઈ હતી, જે એટલાટિકો નેસિઓનલ અને ડેપોર્ટિવો ઇન્ડિપેન્ડિએન્ટે મેડેલિન વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં એટલાટિકો નેસિઓનલ 1-0થી જીતીને ટ્રોફી જીતી હતી. હિંસક અથડામણોને કારણે, મેચ માટે નિર્ધારિત ટ્રોફી ઉજવણી અને મેડલ સમારોહ રદ કરવામાં આવ્યો હતો.

અંતિમ વ્હિસલ પછી, નાસિઓનલ ચાહકો માટે ઉજવણીની રાત હિંસક બની હતી, કારણ કે બંને ટીમો સ્ટેડિયમમાં ધસી ગઈ, એકબીજા પર વસ્તુઓ ફેંકી અને સુરક્ષા દળો સાથે પણ અથડામણ કરી.

સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયો

સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે જેમાં ચાહકો એકબીજા પર હુમલો કરતા હોય તેવા વીડિયો જોવા મળી રહ્યા છે. વીડિયોમાં ચાહકો મેદાનના વિવિધ ભાગોમાં ઘૂસીને અથડાતા દેખાય છે. 43,000 લોકોવાળા સ્ટેડિયમમાં પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર જતા હુલ્લડ પોલીસે હસ્તક્ષેપ કરવો પડ્યો.

હજુ સુધી કોઈ ધરપકડ નથી

AFP ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, મેડેલિનના સુરક્ષા સચિવ, મેન્યુઅલ વિલાએ પુષ્ટિ આપી છે કે હિંસક અથડામણમાં 52 ચાહકો ઘાયલ થયા છે. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે લોહિયાળ અથડામણમાં સાત પોલીસકર્મીઓ પણ ઘાયલ થયા છે. હજુ સુધી કોઈ ધરપકડ કરવામાં આવી નથી, પરંતુ અધિકારીઓ ગુનેગારોને ઓળખવા માટે CCTV ફૂટેજની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે.

આવા લોકો ગુનેગારો છે

એ નોંધવું જોઈએ કે આ દેશોમાં, આવી અથડામણો ટાળવા માટે, મુલાકાતી ટીમના ચાહકોને મુખ્ય ટીમો વચ્ચેની મેચોમાં હાજરી આપવાની મંજૂરી નથી. જોકે, મેડેલિન સિટી હોલે શાંતિપૂર્ણ ફૂટબોલ વાતાવરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એટલાટિકો નેસિઓનલના ઘરના ચાહકોને હાજરી આપવાની મંજૂરી આપી હતી. મેયર ફેડેરિકો ગુટીરેઝે હિંસાની નિંદા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે જેમણે આ અશાંતિ ફેલાવી છે તેઓ ગુનેગારો અને ગુનેગારો છે. તેમની સામે શક્ય તેટલી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

સંપાદકની પસંદ

