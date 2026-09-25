ETV Bharat / sports

વિનોદ કાંબલીએ વૃદ્ધાશ્રમથી વીડિયો શેર કર્યો, ચાહકો સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર વિનોદ કાંબલીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં તે એક વૃદ્ધાશ્રમમાં જોવા મળી રહ્યા છે.

વિનોદ કાંબલી
વિનોદ કાંબલી (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ બેટ્સમેન વિનોદ કાંબલી ફરી એકવાર સમાચારમાં છે. તેમનો એક નવો વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જે ક્રિકેટ ચાહકોને ચોંકાવી રહ્યો છે અને દુઃખી કરી રહ્યો છે. વીડિયોમાં તેઓ એક વૃદ્ધાશ્રમમાં જોવા મળી રહ્યા છે. આ દિગ્ગજ ખેલાડીને આવી સ્થિતિમાં જોઈને લોકો તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જોકે, વાયરલ વીડિયોમાં વિનોદ કાંબલી પોતે આશ્રમની સુવિધાઓ અને સકારાત્મક વાતાવરણની પ્રશંસા કરતા જોવા મળી રહ્યા છે.

વિનોદ કાંબલીએ પોતે વૃદ્ધાશ્રમ વિશે શું કહ્યું?

સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા એક વીડિયોમાં, વિનોદ કાંબલી વૃદ્ધાશ્રમ વિશે વાત કરતા જોવા મળે છે. વીડિયોમાં, વિનોદ કાંબલી કહે છે, "હું હાલમાં સ્વસ્થ છું. હું કહેવા માંગુ છું કે અહીં સુવિધાઓ ખૂબ સારી છે." તેમણે ત્યાંની વ્યવસ્થાની પ્રશંસા કરતા કહ્યું, "સ્વચ્છતા અને બીજું બધું એકદમ ઉચ્ચ કક્ષાનું છે. અહીં રહેતા હોવા છતાં, મને ક્યારેય એવું લાગતું નથી કે હું ઘરે નથી. મને અહીંના લોકો તરફથી ખૂબ પ્રેમ અને આદર મળે છે."

વિનોદ કાંબલી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે

કાંબલીનો આ વીડિયો સામે આવતાની સાથે જ ઇન્ટરનેટ પર ક્રિકેટ ચાહકો વધુને વધુ ચિંતિત થઈ ગયા. ઘણા લોકોએ તેમની હાલત પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું, જ્યારે અન્ય લોકોએ તેમના સારા સ્વાસ્થ્ય અને લાંબા આયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરી. વિનોદ કાંબલી છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમારી, આર્થિક મુશ્કેલીઓ અને વ્યક્તિગત સમસ્યાઓના કારણે સમાચારમાં છે. અગાઉ, તેમના ટેકા વિના ચાલી શકતા ન હોવાના વીડિયો વાયરલ થયા હતા, જેનાથી ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો ખૂબ જ દુઃખી થયા હતા.

વિનોદ કાંબલીએ ભારત માટે 17 ટેસ્ટ મેચ રમી

વિનોદ કાંબલીએ ભારત માટે 17 ટેસ્ટ મેચ રમી, જેમાં 54 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 1,084 રન બનાવ્યા અને ચાર સદી ફટકારી. તે 1000 ટેસ્ટ રન બનાવનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય બેટ્સમેન પણ છે. તાજેતરમાં, યશસ્વી જયસ્વાલ આ રેકોર્ડ તોડવાની નજીક પહોંચ્યા હતા, પરંતુ તેમણે 16 ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી અને બીજા સ્થાને રહ્યા. વનડેમાં, કાંબલીએ 104 મેચ રમી અને લગભગ 32 ની સરેરાશથી 2,477 રન બનાવ્યા, જેમાં 2 સદી અને 14 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ક્રિકેટ બોર્ડ આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે! આ દેશના બોર્ડે ખેલાડીઓના પગારમાં કર્યો ઘટાડો
  2. એશિયન ગેમ્સમાં ગુલવીર સિંહે કરી કમાલ, 10,000 મીટર દોડમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો

TAGGED:

વિનોદ કાંબલીનો વીડિયો
વિનોદ કાંબલી વૃદ્ધાશ્રમમાં
વિનોદ કાંબલીનો સોશિયલ મીડિયા વિડીયો
વિનોદ કાંબલીનું સ્વાસ્થ્ય
VINOD KAMBLI SHARES VIDEO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.