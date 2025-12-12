ETV Bharat / sports

ભારતીય કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગાટે નિવૃત્તિ પાછી ખેંચી, લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિક પર નજર

વિનેશ ફોગાટે પોતાની નિવૃત્તિ રદ કરી દીધી છે અને જાહેરાત કરી છે કે તે 2028ના લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિકમાં મેટ પર પાછા ફરશે.

વિનેશ ફોગાટ
વિનેશ ફોગાટ (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 5:45 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ગયા વર્ષે 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિકને લગતા વિવાદ બાદ સ્ટાર ભારતીય કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગાટે રમતમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો છે. તેણીએ એવી પણ જાહેરાત કરી હતી કે તેણી 2028 માં ઓલિમ્પિક મેટમાં પાછા ફરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.

વિનેશે શુક્રવારે એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ પર પોસ્ટ કરી, "મેં મારી સફરના ઉતાર-ચઢાવ, દિલ તૂટવુ, બલિદાન, મારી બાજુઓ જે દુનિયાએ ક્યારેય જોઈ નથી તે સમજવા માટે સમય કાઢ્યો. તે આત્મનિરીક્ષણમાં ક્યાંક, મને સત્ય મળ્યું: મને હજી પણ આ રમત ગમે છે. હું હજી પણ સ્પર્ધા કરવા માંગુ છું."

તેણીએ આગળ કહ્યું, "આ વખતે હું એકલી નથી ચાલી રહી. મારો પુત્ર મારી ટીમમાં જોડાઈ રહ્યો છે, મારી સૌથી મોટી પ્રેરણા, લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિકના આ માર્ગ પર મારો નાનો ચીયરલીડર. તો હું અહીં છું, એક નિર્ભય હૃદય અને એક ભાવના સાથે જે નમવાનો ઇનકાર કરે છે. હું લોસ એન્જલસ 2028 તરફ કૂચ કરી રહી છું."

ઓલિમ્પિક ગેરલાયક ઠર્યા પછી નિવૃત્તિની જાહેરાત કર્યાના એક દિવસ પછી જ રાજકારણમાં જોડાયેલી વિનેશે કહ્યું કે તે તેના કુસ્તી કારકિર્દી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માંગે છે.

વિનેશે પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ઇતિહાસ રચ્યો. તે ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડલ મુકાબલામાં પહોંચનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા કુસ્તીબાજ બની. તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનમાં જાપાનની ચાર વખતની વિશ્વ ચેમ્પિયન યુઈ સુસાકી પર ઐતિહાસિક વિજયનો સમાવેશ થાય છે, જેણે તેણીને ગોલ્ડ મેડલ મેચ માટે તૈયાર કરી અને દેશ માટે સિલ્વર મેડલ સુનિશ્ચિત કર્યો. જો કે, ફાઇનલ પહેલા, સવારના વજન દરમિયાન વિનેશનું વજન જરૂરી વજન કરતાં 100 ગ્રામ વધુ હોવાનું જાણવા મળ્યું અને પરિણામે તેને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવી.

વિનેશે નિર્ણય સામે અપીલ કરી, એવી દલીલ કરી કે તે ઓછામાં ઓછી સિલ્વર મેડલની હકદાર છે કારણ કે તેણે પહેલા દિવસે ત્રણ મુકાબલા જીત્યા હતા. જોકે, કોર્ટ ઓફ આર્બિટ્રેશન ફોર સ્પોર્ટ્સે તેની અપીલ ફગાવી દીધી, જેના કારણે તેના ઐતિહાસિક પ્રદર્શન છતાં તેને મેડલ મળ્યો નહીં. વિનેશે ટૂંક સમયમાં કારકિર્દી બદલી, કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાઈ અને જીંદના જુલાના મતવિસ્તારમાંથી હરિયાણા વિધાનસભાની ચૂંટણી જીતી, ભાજપના યોગેશ બજરંગીને હરાવી. તે હાલમાં તે મતવિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય છે.

સંપાદકની પસંદ

