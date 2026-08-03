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બ્રિજભૂષણ સિંહને નિર્દોષ જાહેર કરવા પર વિનેશ ફોગાટની પ્રતિક્રિયા, કહ્યું- હાઈકોર્ટમાં પડકારીશું, લડાઈ ચાલુ રાખીશું

બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહને મહિલા પહેલવાન દ્વારા લગાવવામાં આવેલા જાતીય સતામણીના આરોપમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. કોર્ટના આ નિર્ણય પર વિનેશ ફોગાટે પ્રતિક્રિયા આપી છે.

બ્રિજભૂષણ સિંહને નિર્દોષ જાહેર કરવા પર વિનેશ ફોગાટની પ્રતિક્રિયા
બ્રિજભૂષણ સિંહને નિર્દોષ જાહેર કરવા પર વિનેશ ફોગાટની પ્રતિક્રિયા (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 3:30 PM IST

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ભારતીય મહિલા પહેલવાન અને રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI)ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહ વચ્ચેનો મામલો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. દિલ્હીની એક કોર્ટે સોમવારે (3 ઓગસ્ટ) છ મહિલા પહેલવાન દ્વારા લગાવવામાં આવેલા જાતીય સતામણીના આરોપોમાંથી બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. કોર્ટના આ નિર્ણય પર ઓલિમ્પિયન વિનેશ ફોગાટની પ્રથમ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે, જે કુસ્તીબાજોની ચળવળનો મહત્વનો ભાગ હતી. ફોગાટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે મહિલા રેસલર આ નિર્ણયને હાઈકોર્ટમાં પડકારશે અને તેમની લડાઈ ચાલુ રાખશે.

બ્રિજભૂષણ સિંહને નિર્દોષ જાહેર કરવા પર વિનેશ ફોગટનો ગુસ્સો

બ્રિજ ભૂષણ સિંહ નિર્દોષ જાહેર થતાંની સાથે જ વિનેશ ફોગટે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટ શેર કરી, તેણે લખ્યું, "અમારે શેરીઓમાં આવીને સત્તાધારી પક્ષના એક શક્તિશાળી નેતા સામે એફઆઈઆર નોંધાવવા માટે ઘણી હિંમત કરવી પડી. પોતાની શક્તિ અને સ્નાયુ શક્તિના જોરે, બ્રિજ ભૂષણ સિંહે ઘણી છોકરીઓને ડરાવી અને બ્રિજ વિરુદ્ધ તેમની લડાઈ લડવા માટે ઘણી બધી મહિલાઓને ડરાવી અને તેમના નામ પાછા ખેંચી લીધા.

'પહેલવાન તેમની લડાઈ ચાલુ રાખશે'

વિનેશે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમને ખૂબ જ દુઃખ છે કે કોર્ટે મહિલા પહેલવાન દ્વારા કરવામાં આવેલા યૌન શોષણના આરોપોમાં બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહને દોષિત ઠેરવ્યા નથી. શરૂઆતથી જ સમગ્ર તંત્ર, સરકાર અને તંત્ર તેમને બચાવવામાં લાગેલું છે. મહિલા કુસ્તીબાજોએ તેમના વકીલોને આ નિર્ણય સામે હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરવાની સૂચના આપી છે અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ નિર્ણય શક્ય તેટલી વહેલી તકે ચાલુ રહેશે અને અમે આ નિર્ણયને આગળ વધારીશું.

નિર્દોષ જાહેર થયા બાદ બ્રિજભૂષણ સિંહે શું કહ્યું?

મહિલા પહેલવાન દ્વારા લગાવવામાં આવેલા જાતીય સતામણીના આરોપોમાંથી નિર્દોષ જાહેર થયા બાદ, બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહે ચુકાદાનું સ્વાગત કર્યું અને કહ્યું કે તેમને શરૂઆતથી જ તેમની નિર્દોષતા પર વિશ્વાસ છે. તેણે કહ્યું, "મેં પહેલા જ દિવસે કહ્યું હતું કે જો આરોપો સાચા સાબિત થશે તો હું મારી જાતને ફાંસી આપીશ. આજે મને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ મારા અને મારા સમર્થકો માટે ખુશીની વાત છે." તેમણે કહ્યું કે આ એક કાવતરું અને કાવતરું હતું.

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