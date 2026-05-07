WFIનો મોટો નિર્ણય: વિનેશ ફોગાટ એશિયન ગેમ્સના ટ્રાયલ્સમાંથી બહાર

WFI એ એશિયન ગેમ્સના ટ્રાયલ માટે નવા પાત્રતા માપદંડો જાહેર કર્યા છે, જેના હેઠળ વિનેશ ફોગાટ ટ્રાયલ માટે પાત્ર નથી.

Published : May 7, 2026 at 6:48 PM IST

VINESH PHOGAT: એશિયન ગેમ્સના થોડા મહિના પહેલા, રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI) એ પસંદગી ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લેવા માટે નવા પાત્રતા માપદંડો જારી કર્યા છે. પરિણામે, અનુભવી કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગાટ માટે એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લેવાના દરવાજા અસરકારક રીતે બંધ થઈ ગયા છે. ખાસ કરીને, WFI એ ટ્રાયલ માટે નવા પાત્રતા માપદંડો જાહેર કર્યા છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ફક્ત 2025 અને 2026 માં યોજાયેલી સ્પર્ધાઓમાં મેડલ જીતનારા કુસ્તીબાજો જ એશિયન ગેમ્સ પસંદગી ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લેવા માટે પાત્ર છે.

આ માપદંડો અનુસાર, વિનેશ ફોગાટ જે હરિયાણામાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય તરીકે પણ સેવા આપે છે. ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લેવાથી બાકાત રાખવામાં આવી છે, કારણ કે તેણીએ 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિકમાંથી નિરાશાજનક બહાર થયા પછી કોઈપણ વ્યાવસાયિક ઇવેન્ટમાં ભાગ લીધો નથી. નોંધનીય છે કે મહિલા કુસ્તીબાજો માટે આ ટ્રાયલ 30 મેના રોજ નવી દિલ્હીના ઈન્દિરા ગાંધી ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં યોજાવાના છે.

નવા પાત્રતા માપદંડોમાં નીચેની શરતોનો સમાવેશ થાય છે:

1. 12 થી 14 ડિસેમ્બર, 2025 દરમિયાન ગુજરાતના અમદાવાદમાં આયોજિત 2025 સિનિયર નેશનલ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપના બધા મેડલ વિજેતાઓ.

2. 12 થી 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 દરમિયાન ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદમાં આયોજિત 2026 સિનિયર ફેડરેશન કપના બધા મેડલ વિજેતાઓ.

3. 10 થી 12 એપ્રિલ, 2026 દરમિયાન છત્તીસગઢના ભિલાઈમાં આયોજિત અંડર-20 નેશનલ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપના બધા મેડલ વિજેતાઓ.

નોંધનીય છે કે WFIનો આ નિર્ણય વિનેશના ડરને માન્ય કરે છે કે ફેડરેશન તેને ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લેતા અટકાવવા માટે શક્ય તેટલા બધા પ્રયાસો કરશે. ફોગાટે અગાઉ આરોપ લગાવ્યો હતો કે રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા તેના ઘરેલુ સર્કિટમાં પાછા ફરવાથી રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

તેણીએ દાવો કર્યો હતો કે જ્યારે તેણીએ પહેલી વાર નેશનલ ઓપન રેન્કિંગ ટુર્નામેન્ટ માટે નોંધણી કરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, ત્યારે ફેડરેશને કોઈ જવાબ આપ્યો ન હતો. તે સમયે, ફોગાટે કહ્યું હતું કે, "મને આશા છે કે હું નેશનલ ઓપન રેન્કિંગ ટુર્નામેન્ટમાં મારી વાપસી કરી શકીશ. આ ઇવેન્ટ માટે નોંધણી 30 એપ્રિલ સુધી ખુલ્લી હતી. જો કે, જ્યારે મેં નોંધણી કરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે પોર્ટલ પર એક સંદેશ દેખાયો જે દર્શાવે છે કે તે પહેલાથી જ બંધ થઈ ગયું છે."

