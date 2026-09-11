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વિનેશ ફોગાટને મોટો ઝટકો: વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ટ્રાયલ્સમાંથી બહાર, દિલ્હી હાઈકોર્ટે અરજી ફગાવી

દિલ્હી હાઈકોર્ટે વિનેશ ફોગાટની અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન તેમને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. કોર્ટે તેમની અરજી ફગાવી દીધી છે.

વિનેશ ફોગાટને મોટો ઝટકો
વિનેશ ફોગાટને મોટો ઝટકો (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 1:17 PM IST

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VINESH PHOGAT: વિનેશ ફોગાટ અંગે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે તેમને સિનિયર વર્લ્ડ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2026 માટેની ભારતીય પસંદગી ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આ સાથે જ, કુસ્તીમાં ફોગાટની વાપસીની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું છે. વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ માટેની ટ્રાયલ્સ 14 સપ્ટેમ્બરે ઈન્દિરા ગાંધી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાની છે; હવે ફોગાટ તેમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. તેમણે ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લેવા માટે મંજૂરી માંગી હતી, પરંતુ કોર્ટે તેમની અરજી ફગાવી દીધી છે.

ન્યાયમૂર્તિ સ્વર્ણ કાંતા શર્માએ આદેશ આપ્યો

વિનેશ ફોગાટની અરજી પર 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ સુનાવણી થઈ હતી. ન્યાયમૂર્તિ સ્વર્ણ કાંતા શર્માએ ફોગાટની વચગાળાની રાહત માટેની અરજી ફગાવી દીધી હતી. અદાલતે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાની શરતોમાંથી કોઈ એક ખેલાડીને મુક્તિ આપી શકાય નહીં—બિલકુલ નહીં. અદાલતે જણાવ્યું હતું કે, નિયમો તમામ ખેલાડીઓને સમાન રીતે લાગુ પડે છે.

વિનેશ ફોગાટે વિનંતી કરી હતી

ખાસ કરીને, વિનેશ ફોગાટે મેટરનિટી લીવ (પ્રસૂતિ રજા) પરથી પરત ફર્યા બાદ સિનિયર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ 2026 માટે મહિલા વર્ગની પસંદગી ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લેવા માટે કોર્ટની પરવાનગી માંગી હતી. ફોગાટે WFI દ્વારા 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલા તે પરિપત્ર પર પણ રોક લગાવવાની વિનંતી કરી હતી, જેમાં પસંદગી ટ્રાયલ્સ માટેના માપદંડો નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા.

કોર્ટ તરફથી કોઈ રાહત નહીં

હાઈકોર્ટે WFIની સમગ્ર પસંદગી નીતિની કાયદેસરતા અંગે હજુ સુધી કોઈ ચુકાદો આપ્યો નથી. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ફોગાટની અરજીમાં ઉઠાવવામાં આવેલા કાનૂની પ્રશ્નો અંગેનો અંતિમ નિર્ણય હજુ બાકી છે. કોર્ટે એ પણ સ્વીકાર્યું કે અરજી પર વિચારણા કરતી વખતે ગર્ભાવસ્થા અને બાળકના જન્મ જેવા પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. જોકે, આ કારણોને આધારે વિનેશને વચગાળાની છૂટ આપવી યોગ્ય માનવામાં આવી ન હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે 2026ની સિનિયર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ કઝાકિસ્તાનની રાજધાની અસ્તાનામાં યોજાશે; આ ટુર્નામેન્ટ 24 ઓક્ટોબરથી 1 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાવાની છે. હાલ પૂરતું એ સ્પષ્ટ છે કે ફોગાટ 14 સપ્ટેમ્બરે નિર્ધારિત ભારતીય પસંદગી ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.

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TAGGED:

WORLD CHAMPIONSHIPS 2026 TRIALS
વિનેશ ફોગાટને મોટો ઝટકો
વિનેશ ફોગાટની અરજી
વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ટ્રાયલ્સ
DELHI HIGH COURT ON VINESH PHOGAT

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