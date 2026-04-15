બે વખતના ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા વિક્ટર એક્સેલસેને નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી
બેડમિન્ટન સ્ટાર વિક્ટર એક્સેલસેને 32 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી.
Published : April 15, 2026 at 5:11 PM IST
હૈદરાબાદ: ડેનિશ સ્ટાર શટલર વિક્ટર એક્સેલસેને બુધવાર, 15 એપ્રિલના રોજ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા વ્યાવસાયિક બેડમિન્ટનમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. બે વખતના ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયને જણાવ્યું હતું કે તે વારંવાર કમરની સમસ્યાઓને કારણે આ નિર્ણય લઈ રહ્યો છે અને તેનું શરીર હવે તેને રમવાની મંજૂરી આપતું નથી. એક્સેલસેન છેલ્લે ઓક્ટોબર 2025 માં ફ્રેન્ચ ઓપનમાં જોવા મળ્યો હતો. તેની છેલ્લી મોટી ટુર્નામેન્ટ ગયા વર્ષે ઈન્ડિયા ઓપન હતી, જેના પછી તેને પીઠની ઈજાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
એક્સેલસેને શું કહ્યું?
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ભાવનાત્મક નિવેદનમાં, એક્સેલસેને કહ્યું, "આજનો દિવસ મારા માટે સરળ નથી. વારંવાર કમરની સમસ્યાઓને કારણે, હું હવે ઉચ્ચતમ સ્તરે સ્પર્ધા અને તાલીમ લઈ શકતો નથી. સર્જરી કરાવ્યા પછી, અસંખ્ય ઇન્જેક્શન અને સારવાર લીધા પછી, અને લાંબા સમય સુધી પીડામુક્ત રહેવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરવાનો પ્રયાસ કર્યા પછી, મને મારા લાંબા ગાળાના સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આ પરિસ્થિતિને સ્વીકારવી અતિ મુશ્કેલ રહી છે. જો કે, હું હવે એવા તબક્કે પહોંચી ગયો છું જ્યાં મારું શરીર મને આગળ વધવાની મંજૂરી આપતું નથી."
Thank you and all the best, @ViktorAxelsen. 🫶#BadmintonIcon
એક્સેલસનની સિદ્ધિઓ
એક્સેલસન ઇતિહાસના સૌથી વધુ સુશોભિત પુરુષ સિંગલ્સ ખેલાડીઓમાંના એક તરીકે નિવૃત્ત થયા છે. તેમણે ટોક્યો 2020 અને પેરિસ 2024 માં ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા, જ્યારે રિયો 2016 માં બ્રોન્ઝ મેડલ પણ મેળવ્યો હતો. તેમણે 2017 અને 2022 માં વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ટાઇટલ પણ જીત્યા હતા. વધુમાં, તેમણે 180 અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી વિશ્વ નંબર વન રેન્કિંગ જાળવી રાખ્યું હતું અને તમામ સુપર 1000 ટાઇટલનો સંપૂર્ણ સફાયો કર્યો હતો.
- ઓલિમ્પિક્સ - બ્રોન્ઝ (2016), ગોલ્ડ (2020 અને 2024)
- વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ - બ્રોન્ઝ (2014), ગોલ્ડ (2017 અને 2022)
- ઓલ ઇંગ્લેન્ડ - 2020 અને 2022
ભારતીય ખેલાડી લક્ષ્યે શુભેચ્છાઓ પાઠવી
એક્સેલસનની નિવૃત્તિ પર, ભારતીય બેડમિન્ટન સ્ટાર લક્ષ્ય સેને એક હૃદયસ્પર્શી સંદેશ શેર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે ડેનિશ ખેલાડીને "આ રમત રમનારા શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાંના એક" તરીકે યાદ કરવામાં આવશે.
@ViktorAxelsen Badminton is blessed to have you and it will remember you as one of the greatest to ever play the game, but what truly sets you apart isn’t just the champion you are, it’s the person you are, that stays far beyond matches and medals.— Lakshya Sen (@lakshya_sen) April 15, 2026
X પર પેરિસ ઓલિમ્પિક્સ સેમિફાઇનલમાંથી એક્સેલસન સાથેનો ફોટો શેર કરતા, સેને લખ્યું: "બેડમિન્ટન પોતાને ભાગ્યશાળી માને છે કે તેની પાસે તમારા જેવો ખેલાડી છે, અને તે તમને આ રમત રમનારા શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાંના એક તરીકે યાદ રાખશે. પરંતુ જે ખરેખર તમને અલગ પાડે છે તે ફક્ત એ હકીકત નથી કે તમે ચેમ્પિયન છો, પરંતુ તમે જે વ્યક્તિ છો - એક એવી વ્યક્તિ જેની ઓળખ મેચ અને મેડલથી ઘણી આગળ વધે છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું: "દુબઈમાં તમારી સાથે તાલીમ લેવાથી લઈને ઓલ ઈંગ્લેન્ડ ઓપન જેવા સૌથી મોટા તબક્કાઓમાંના એકમાં પગ મૂકવા અને ત્યારબાદ ઓલિમ્પિકમાં તમારી સામે સ્પર્ધા કરવા સુધી, તે એક અદ્ભુત સફર રહી છે. મુબારક નિવૃત્તિ! આગળની સફર માટે તમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ."
સેન વિરુદ્ધ એક્સેલસન: હેડ-ટુ-હેડ
સેન અને એક્સેલસન છેલ્લે પેરિસ 2024 માં પુરુષોની સિંગલ્સની સેમિફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કર્યો હતો, જ્યાં ડેનિશ ખેલાડીએ 22-20, 21-14 થી વિજય મેળવ્યો હતો અને અંતે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. આ ભારતીય ખેલાડી સામે તેની આઠમી જીત હતી. તેમની કારકિર્દીમાં નવ વખત એકબીજાનો સામનો કર્યા પછી, સેન તેને ફક્ત એક જ વાર હરાવવામાં સફળ રહ્યો છે. ડેનિશ શટલર સામે સેનનો એકમાત્ર વિજય ત્રણ વર્ષ પહેલાં જર્મન ઓપનમાં થયો હતો.
