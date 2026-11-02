ભારતીય ખેલાડીઓ વિદેશી લીગમાં રમશે? 3 ખેલાડીઓએ પોતાના નામ નોંધાવ્યા
ભારતીય ખેલાડીઓ IPL સિવાય અન્ય કોઈ લીગમાં જોવા મળતા નથી, પરંતુ હવે ભારતીય ખેલાડીઓ વિદેશી લીગમાં રમવા માંગે છે.
Published : November 2, 2026 at 5:30 PM IST
AFGHANISTAN PREMIER LEAGUE: ક્રિકેટ જગતમાં અફઘાનિસ્તાન પ્રીમિયર લીગનો ક્રેઝ સતત વધી રહ્યો છે. પરિણામે, વિશ્વભરના ઘણા ખેલાડીઓ હવે આ લીગમાં રમવામાં રસ ધરાવે છે, જેમાં ભારતીય ખેલાડીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. ટીમ ઈન્ડિયાના ત્રણ ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓએ હવે અફઘાનિસ્તાન પ્રીમિયર લીગ માટે પોતાના નામ નોંધાવ્યા છે. આમાં ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર વિજય શંકર, વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કેએસ ભરત અને સ્પિન બોલર મુરુગન અશ્વિનનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણેય લાંબા સમયથી આઈપીએલમાં રમી રહ્યા છે.
વિજય શંકર
ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર વિજય શંકરે ટીમ ઈન્ડિયા માટે નવ ટી20 મેચ રમી છે, જેમાં 25.25 ની સરેરાશ અને 138.35 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 101 રન બનાવ્યા છે. પોતાની બોલિંગ દ્વારા, તેણે 38.20 ની સરેરાશથી પાંચ વિકેટ લીધી છે, 9.09 ના ઇકોનોમી રેટથી રન આપ્યા છે. શંકરે 12 વનડે પણ રમી છે.
આ ટુર્નામેન્ટમાં, તેણે 31.85 ની સરેરાશ અને 90.65 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 223 રન બનાવ્યા છે. શંકરે 52.50 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશ અને 5.40 ના ઇકોનોમી રેટથી ચાર વિકેટ લીધી છે. વિજયે IPL માં કુલ 78 મેચ રમી છે, જેમાં 26.23 ની સરેરાશથી 1233 રન બનાવ્યા છે અને IPL માં નવ વિકેટ લીધી છે. શંકર હવે અફઘાનિસ્તાન પ્રીમિયર લીગમાં રમવા માંગે છે.
Former India internationals Vijay Shankar and KS Bharat have registered for the Afghanistan Premier League draft to be held in Dubai on November 3. Murugan Ashwin, who too has retired from Indian domestic cricket and the IPL, has also registered. https://t.co/gehbkeKQUz— Cricbuzz (@cricbuzz) November 2, 2026
કેએસ ભરત
વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કેએસ ભરતે અફઘાનિસ્તાન પ્રીમિયર લીગ માટે કરાર કર્યો છે. ભરતે ટીમ ઈન્ડિયા માટે સાત ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં 20.29 ની સરેરાશથી 221 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી. વિકેટકીપિંગ કરતી વખતે, ભરતે 18 કેચ લીધા છે અને એક સ્ટમ્પિંગ કર્યું છે. ભરતે આઈપીએલમાં કુલ 10 મેચ રમી છે, જેમાં 28.42 ની સરેરાશથી 199 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેનો સ્ટ્રાઈક રેટ 122.08 રહ્યો છે, જેમાં તેનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર 78 છે. ભરતે માત્ર 32 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિ લીધી. હવે, તે વિદેશી લીગમાં ભાગ લેવા માંગે છે.
મુરુગન અશ્વિન
સ્પિન બોલર મુરુગન અશ્વિન અફઘાનિસ્તાન પ્રીમિયર લીગના ડ્રાફ્ટમાં સામેલ થયો છે. હવે તેને વિદેશી લીગમાં ભાગ લેવાની આશા છે. ભલે તે ક્યારેય ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમ્યો નથી, પરંતુ અશ્વિને IPLમાં કુલ પાંચ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે રમી છે, જેમાં તેણે 44 મેચ રમી છે અને 33.20 ની સરેરાશથી 35 વિકેટ લીધી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેનો ઇકોનોમી રેટ 8.01 રહ્યો છે. જોકે, અશ્વિને પણ વહેલા નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે.
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