નિવૃત્તિ પછી વિજય શંકરે મોટું પગલું ભર્યું, આ વિદેશી લીગમાં રમવાનો નિર્ણય લીધો
ઓલરાઉન્ડર વિજય શંકરે તાજેતરમાં IPL અને ઘરેલુ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે.
Published : May 26, 2026 at 7:15 PM IST
VIJAY SHANKAR: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ઓલરાઉન્ડર વિજય શંકરે લંકા પ્રીમિયર લીગ (LPL) 2026 માં રમવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે તાજેતરમાં જ ઘરેલુ ક્રિકેટ અને IPL માંથી નિવૃત્તિ લીધી છે. LPL 2026 માટે તેમને કેન્ડી રોયલ્સ ટીમ દ્વારા કરારબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. વિજય શંકર ભારત માટે ટેસ્ટ અને ODI બંને ફોર્મેટમાં રમ્યા હતા; જોકે, તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઘણી તકો મળી ન હતી. પરિણામે, તેમણે 35 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિ લીધી. વધુમાં, તેમણે IPL માં ચાર અલગ અલગ ટીમો માટે રમી છે.
LPL એ વિજય શંકર માટે એક વિડીયો શેર કર્યો
LPL એ તેના સોશિયલ મીડિયા ચેનલો દ્વારા વિજય શંકરની લંકા પ્રીમિયર લીગમાં ભાગીદારીની જાહેરાત કરી છે. આ પ્રસંગને ચિહ્નિત કરવા માટે, તેઓએ ટ્વિટર પર એક વિડીયો શેર કર્યો જેમાં શંકરે જાહેર કર્યું કે તે આગામી LPL સીઝન માટે કેન્ડી રોયલ્સ સાથે જોડાઈ રહ્યો છે. નોંધનીય છે કે લંકા પ્રીમિયર લીગની 2026 આવૃત્તિ 17 જુલાઈથી શરૂ થવાની છે. આ ટુર્નામેન્ટની છઠ્ઠી આવૃત્તિ હશે. આ સીઝન માટે, કેન્ડી રોયલ્સે વાનિન્દુ હસરંગા અને મોઈન અલીને તેમના આઇકોન પ્લેયર્સ તરીકે કરારબદ્ધ કર્યા છે, જ્યારે એન્જેલો મેથ્યુઝ અને વિજય શંકર સ્ટાર પ્લેયર્સ તરીકે ટીમમાં જોડાયા છે.
You’ve seen him before in the heat of battle…— LPL - Lanka Premier League (@LPLT20) May 26, 2026
but never like this.
Different stage. Same calm fire.
Now entering Kandy Royals.#KandyRoyals #LPL2026 #LankaPremierLeague #SLC #SriLankaCricket #IPGGroup pic.twitter.com/CBUzbNiZqH
🚨🚨 Kandy Royals sign Vijay Shankar for LPL 2026 pic.twitter.com/9Z389Ps9Vo— Cricbuzz (@cricbuzz) May 26, 2026
વિજય શંકરના ODI અને T20I માં આંકડા કેવા છે?
વિજય શંકરની કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, તેમણે 12 ODI અને 9 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે ODI માં 31.85 ની સરેરાશથી 223 રન બનાવ્યા, જ્યારે તેમની બોલિંગથી 4 વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યા. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, વિજય શંકરે 25.25 ની સરેરાશથી 101 રન બનાવ્યા અને 5 વિકેટ પણ લીધી. વધુમાં, IPL માં, તેમને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ, ગુજરાત ટાઇટન્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે રમવાની તક મળી. આ લીગમાં, કુલ 78 મેચ રમીને, તેમણે 1,233 રન બનાવ્યા અને 9 વિકેટ લીધી.
વિજય શંકરનું ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં પ્રદર્શન
વિજય શંકરના ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં આંકડા ખૂબ પ્રભાવશાળી રહ્યા છે. તેઓ ડોમેસ્ટિક સર્કિટમાં તમિલનાડુ માટે રમ્યા. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં, તેમને 77 મેચ રમવાની તક મળી, જે દરમિયાન તેમણે 46.73 ની સરેરાશથી કુલ 4,253 રન બનાવ્યા - જેમાં કુલ 13 સદી અને 23 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, તેમણે પોતાની બોલિંગ દ્વારા 43 વિકેટો લીધી.
આ પણ વાંચો: