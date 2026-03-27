'લોકો મારા પર હસતા હતા...' RCB ના વેચાયા પછી વિજય માલ્યાનું મોટું નિવેદન

IPL ફ્રેન્ચાઇઝી રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર લગભગ ₹16,706 કરોડમાં વેચાઈ ગઈ છે.

વિરાટ કોહલી અને વિજય માલ્યા (IANS)
Published : March 27, 2026 at 2:57 PM IST

VIJAY MALLYA: IPL 2026 પહેલા RCB ને આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ, ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ગ્રુપ, બોલ્ટ વેન્ચર્સ અને બ્લેકસ્ટોકનના નેતૃત્વ હેઠળના કન્સોર્ટિયમ દ્વારા $1.78 બિલિયન (આશરે ₹16,500 કરોડ) માં ખરીદવામાં આવી છે. આ સોદા બાદ, RCB ના સ્થાપક અને ભૂતપૂર્વ માલિક, વિજય માલ્યાએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કરી છે.

સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ, 'X' પર લખતા, વિજય માલ્યાએ કહ્યું: "હું RCB ના નવા માલિકોને મારા હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપવા માંગુ છું. હું તેમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું અને આ સૌથી મૂલ્યવાન IPL ફ્રેન્ચાઇઝી માટે સતત સફળતાની આશા રાખું છું. જ્યારે મેં 2008 માં ₹450 કરોડમાં ફ્રેન્ચાઇઝી ખરીદી હતી, ત્યારે મોટાભાગના લોકો મારા પર હસ્યા અને મારા રોકાણની ટીકા કરી એક ઘમંડી પ્રોજેક્ટ ગણાવ્યો હતો.

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું: "ઘણા લોકો જેને મારા 'પાગલપણાની' નજરે જોતા હતા તેની પાછળ 'રોયલ ચેલેન્જ' બ્રાન્ડ બનાવવાનું વિઝન છુપાયેલું હતું - તેથી જ મેં ફ્રેન્ચાઇઝીનું નામ RCB રાખ્યું. મારા ₹450 કરોડના પ્રારંભિક રોકાણને ₹16,500 કરોડ સુધી વધતા જોઈને મને ખૂબ આનંદ થાય છે. RCB હંમેશા મારા DNAનો એક અભિન્ન ભાગ રહેશે - એક વારસો જેમાં એક યુવાન વિરાટ કોહલીને ડ્રાફ્ટ કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય શામેલ છે, જે ત્યારથી વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટરોમાંના એક તરીકે વિકસિત થયો છે. મારા કાર્યકાળ દરમિયાન અને તે પછીના વર્ષોમાં ટીમની સાથે ઉભા રહેલા RCB ચાહકો પ્રત્યે મારી ઊંડી કૃતજ્ઞતા છે. હું તમને 'લાયન્સ ઓફ બેંગલુરુ' - RCB - ને સમાન અતૂટ જુસ્સા સાથે ટેકો આપવાનું ચાલુ રાખવા વિનંતી કરું છું. નમસ્કાર."

RCB ના વેચાયા પછી વિજય માલ્યાનું મોટું નિવેદન (IANS)

ક્રિકબઝના એક અહેવાલ મુજબ, ચાર જૂથોના કન્સોર્ટિયમે ડિયાજિયો પીએલસીની પેટાકંપની યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ લિમિટેડ (યુએસએલ) સાથે એક નિશ્ચિત કરાર કર્યો છે. આ કરાર હેઠળ, કન્સોર્ટિયમ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરમાં 100 ટકા હિસ્સો હસ્તગત કરશે. આ સોદો આઈપીએલ અને ડબલ્યુપીએલમાં પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમોને આવરી લે છે.

નવા માલિકી માળખા હેઠળ, આદિત્ય બિરલા ગ્રુપના ડિરેક્ટર આર્યમાન વિક્રમ બિરલાને ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવશે. દરમિયાન, ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ગ્રુપના સત્યન ગજવાની વાઇસ ચેરમેનની ભૂમિકા સંભાળશે. અહેવાલો અનુસાર, બોલ્ટ વેન્ચર્સના સ્થાપક ડેવિડ બ્લિટ્ઝર અને BXPEના CEO વિરલ પટેલ પણ આ કન્સોર્ટિયમનો ભાગ છે. RCB ફ્રેન્ચાઇઝી મૂળ રીતે તત્કાલીન દારૂ ઉદ્યોગપતિ વિજય માલ્યા દ્વારા બોલી પ્રક્રિયા દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવી હતી. તે સમયે, યુવા બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીને ટીમના 'આઇકન પ્લેયર' તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે ડિયાજિયો PLC એ માલ્યા પાસેથી યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સનું નિયંત્રણ લીધું, ત્યારે RCB ફ્રેન્ચાઇઝી પણ તેની માલિકી હેઠળ આવી.

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર એ IPL અને WPL બંને ટાઇટલ એક સાથે રાખનારી પ્રથમ અને એકમાત્ર ફ્રેન્ચાઇઝી છે. RCB પુરુષોની ટીમે 2025 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં તેનું પ્રથમ ટાઇટલ જીત્યું. ત્યારબાદ, ફેબ્રુઆરી 2026 માં, મહિલા ટીમે તેમનું બીજું મહિલા પ્રીમિયર લીગ ટાઇટલ જીતીને આ અનોખું ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું.

