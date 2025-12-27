દિલ્હીએ ગુજરાતને સાત રનથી હરાવ્યું, કોહલી અને પંતની અડધી સદીઓએ કરી કમાલ
ગુજરાત આ વિજય હજારે ટ્રોફી મેચ હારી ગઈ, જ્યારે દિલ્હી જીતી ગયું. કોહલી અને પંતે શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી.
Published : December 27, 2025 at 10:59 AM IST|
Updated : December 27, 2025 at 11:05 AM IST
બેંગલુરુ: વિરાટ કોહલી અને ઋષભ પંતની શાનદાર અડધી સદીની મદદથી દિલ્હીએ શુક્રવારે વિજય હજારે ટ્રોફીના એલીટ ગ્રુપ ડી મેચમાં ગુજરાત પર સાત રનથી રોમાંચક વિજય મેળવ્યો. ગુજરાત લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે સારી સ્થિતિમાં હતું, પરંતુ તેમના બેસ્ટમેનોના બેજવાબદાર વલણને કારણે તેમને મેચ ગુમાવવી પડી.
પ્લેયર ઓફ ધ મેચ કોહલી (61 બોલમાં 77) અને પંત (79 બોલમાં 70) એ દિલ્હીને 50 ઓવરમાં નવ વિકેટે 254 રનનો આદરજનક સ્કોર અપાવ્યો. ગુજરાત 47.4 ઓવરમાં 247 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. કોહલી અને પંત બંનેની બેટિંગ તેમની કુદરતી રમતથી અલગ હતી. કોહલી આક્રમક બેટિંગ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ પંતે મોટા શોટ કરતાં દોડવાનું અને રન ચોરી કરવાનું પસંદ કર્યું.
પ્રિયાંશ આર્યના આઉટ થયા પછી ક્રીઝ પર આવતા, કોહલીએ ચિંતન ગજાના બોલ પર શાનદાર ડ્રાઇવ સાથે ચાર રન બનાવ્યા. દિલ્હીના બેટ્સમેન એક છેડેથી સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે કોહલી બીજા છેડેથી નિર્ભયતાથી બેટિંગ કરી રહ્યો હતો. તેણે ગજાના બોલ પર પુલ શોટ પર છ રન બનાવ્યા અને પછી અર્જુન નાગવાસવાલાના ફ્લિક શોટ પર છગ્ગો ફટકાર્યો.
તેણે રવિ બિશ્નોઈના બોલ પર શાનદાર ચાર ઓવર કવર સાથે લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં તેની 85મી અડધી સદી પૂર્ણ કરી. તેણે 10 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી 29 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. ડાબોડી સ્પિનર વિશાલ જયસ્વાલ (42 રનમાં ચાર વિકેટ) એ તેની ઇનિંગનો અંત લાવ્યો, જેના કારણે તે સતત બીજી સદી પૂર્ણ કરી શક્યો નહીં.
જયસ્વાલે કોહલી પહેલા નીતિશ રાણા (12) અને અર્પિત રાણા (10) ને પણ આઉટ કર્યા. જ્યારે કોહલી આઉટ થયો ત્યારે ટીમનો સ્કોર ચાર વિકેટે 108 હતો. ત્યારબાદ પંતે જોખમ ટાળીને સાવધાનીપૂર્વક બેટિંગ કરી. તેણે 64 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. પંતે હર્ષ ત્યાગી (40) સાથે મળીને 73 રનની ભાગીદારી કરીને દિલ્હીની ઇનિંગને સ્થિરતા આપી.
સિમરજીત સિંહ અને ઇશાંત શર્માએ છેલ્લી વિકેટ માટે 19 રન ઉમેરીને દિલ્હીનો સ્કોર 250 થી વધુ કર્યો. આર્યન દેસાઈ (57) એ અડધી સદી ફટકારી, ગુજરાતને પીછો કરવા માટે મજબૂત શરૂઆત અપાવી. દેસાઈએ ઉર્વિલ પટેલ (31) સાથે પ્રથમ વિકેટ માટે 67 રન અને અભિષેક દેસાઈ સાથે બીજી વિકેટ માટે 54 રનની ભાગીદારી કરી.
એક વિકેટે 121 રન બનાવ્યા પછી, ટીમે 23 રનની અંદર આર્યન, અભિષેક, જયમીત પટેલ અને હેમાંગ પટેલની વિકેટ ગુમાવી દીધી. ત્યારબાદ સૌરવ ચૌહાણ (49) એ જયસ્વાલ સાથે છઠ્ઠી વિકેટ માટે 69 રનની ભાગીદારી સાથે ગુજરાતને મેચમાં જાળવી રાખ્યું. સિમરજીત સિંહે ચૌહાણને આઉટ કર્યો, ત્યારબાદ ટીમે નિયમિત અંતરાલે વિકેટ ગુમાવી.
અન્ય ગ્રુપ મેચમાં, સર્વિસિસને માત્ર 83 રનમાં આઉટ કર્યા પછી ઓડિશાએ ચાર વિકેટથી જીત મેળવી. આંધ્રએ રેલ્વેને નવ વિકેટે 266 રન પર રોકી દીધી, રિકી ભુઈના 76 અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીના અણનમ 55 રનની મદદથી 44.4 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું. હરિયાણાએ 11 ઓવર બાકી રહેતાં સૌરાષ્ટ્રને 6 વિકેટે હરાવ્યું. હાર્વિક દેસાઈના 101 રન છતાં સૌરાષ્ટ્ર ૨૫૩ રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. યશવર્ધન દલાલના અણનમ 164 રનની મદદથી હરિયાણાએ આસાન જીત મેળવી.