આજે વિજય હજારે ટ્રોફીની ફાઇનલ, સૌરાષ્ટ્ર અને વિદર્ભ વચ્ચે મુકાબલો રમાશે

વિજય હજારે ટ્રોફી 2026 ની ફાઇનલ મેચ સૌરાષ્ટ્ર અને વિદર્ભ વચ્ચે રમાશે.
Published : January 18, 2026 at 10:57 AM IST
Vijay Hazare Final 2026: ભારતની પ્રીમિયર ડોમેસ્ટિક 50 ઓવરની ટુર્નામેન્ટ, વિજય હજારે ટ્રોફી, તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. 24 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ શરૂ થનારી આ ટુર્નામેન્ટ 18 જાન્યુઆરીએ સૌરાષ્ટ્ર અને વિદર્ભ વચ્ચેની ફાઇનલ મેચ સાથે સમાપ્ત થશે.
ટુર્નામેન્ટની બીજી સેમિફાઇનલમાં, સૌરાષ્ટ્રે પંજાબને 9 વિકેટથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. શિસ્તબદ્ધ બોલિંગ દ્વારા, સૌરાષ્ટ્રે પંજાબને 291 રન સુધી મર્યાદિત રાખ્યું અને પછી 10 ઓવર બાકી રહેતા લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કર્યું, 39.3 ઓવરમાં માત્ર એક વિકેટ ગુમાવીને. વિશ્વરાજ જાડેજાના અણનમ 165 રન મહત્વપૂર્ણ હતા.
ટુર્નામેન્ટના પહેલા સેમિફાઇનલમાં, વિદર્ભે કર્ણાટકને 6 વિકેટથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. વિદર્ભે પહેલા કર્ણાટકને 49.4 ઓવરમાં 280 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યું અને પછી 46.2 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું. મેચના હીરો અમન માખોડેએ 138 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી.
વિજય હજારે ટ્રોફી ફાઇનલ ક્યારે અને ક્યાં જોવી?
સૌરાષ્ટ્ર અને વિદર્ભ વચ્ચે વિજય હજારે ટ્રોફી 2026 ફાઇનલ રવિવાર, 18 જાન્યુઆરીએ બેંગલુરુમાં BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે બપોરે 1:30 વાગ્યે રમાશે. ટાઇટલ મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર પ્રસારિત કરવામાં આવશે, અને લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar એપ પર ઉપલબ્ધ થશે.
સૌરાષ્ટ્ર અને વિદર્ભની ટીમ
વિદર્ભઃ હર્ષ દુબે (કેપ્ટન), યશ ઠાકુર (વાઈસ-કેપ્ટન), અથર્વ તાયડે, ધ્રુવ શોરે, અમન મોખાડે, યશ રાઠોડ, શિવમ દેશમુખ (વિકેટકીપર), અક્ષય વાડકર, નચિકેત ભૂતે, દર્શન નલકાંડે, આર સમર્થ, પાર્થ રેખબે, શુભાંબે, શુભાંબે, પાર્થ દીર્ઘ, એચ. ગણેશ ભોસલે.
સૌરાષ્ટ્ર: હાર્વિક દેસાઈ (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), વિશ્વરાજ જાડેજા, પ્રેરક માંકડ, સમર ગજ્જર, ચિરાગ જાની, રુચિત આહીર, ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા, અંકુર પંવાર, પ્રશાંત રાણા, આદિત્ય જાડેજા, ચેતન સાકરિયા, હેત્વિક કોટક, ભુજ ચુડાસમા, યુવરાજ, પ્રશાંત પાર્ટન ગોહેલ, જય ગોહિલ, અંશ ગોસાઈ, પાર્શ્વરાજ રાણા, હિતેન કાંબી.
