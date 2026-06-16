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વિજય દેવેરાકોંડા TG20 લીગના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા; રામોજી ગ્રુપની ફ્રેન્ચાઇઝી, 'હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ' પણ તૈયાર

21 જૂને ઉપ્પલ સ્ટેડિયમ ખાતે શરૂ થનારી આ મેગા-ઇવેન્ટની પહેલી મેચ પહેલાં એક ભવ્ય ઉદ્ઘાટન સમારોહ યોજાશે

TG20 લીગનો લોગો અને ETV ભારત ડિરેક્ટર બૃહતી
TG20 લીગનો લોગો અને ETV ભારત ડિરેક્ટર બૃહતી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 9:55 PM IST

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હૈદરાબાદ: હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશન (HCA) દ્વારા આયોજિત TG20 લીગ માટે તેલુગુ ફિલ્મ સુપરસ્ટાર વિજય દેવરકોંડાને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે શ્રીનિધિ યુનિવર્સિટી લીગના ટાઇટલ સ્પોન્સર તરીકે સેવા આપશે. HCA સેક્રેટરી જીવન રેડ્ડીએ મંગળવારે બેગમપેટમાં આયોજિત એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન આ સત્તાવાર જાહેરાત કરી હતી.

રામોજી ગ્રુપ ફ્રેન્ચાઇઝ 'હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ' ના પ્રતિનિધિઓ, જેમાં ETV ભારતના ડિરેક્ટર બૃહતીનો સમાવેશ થાય છે, અન્ય ફ્રેન્ચાઇઝ માલિકો સાથે આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. મીડિયાને સંબોધતા અને ગ્રુપના વિઝન શેર કરતા, ETV ભારતના ડિરેક્ટર બૃહતીએ કહ્યું, "ઉષોદય એન્ટરપ્રાઇઝ અને રામોજી ગ્રુપે હંમેશા 'ઈનાડુ સ્પોર્ટ્સ લીગ' અને 'ઈનાડુ ચેમ્પિયન્સ પેજ' જેવી પહેલ દ્વારા છુપાયેલા ટેલેન્ટ અને પાયાના સ્તરની પ્રતિભાને શોધી કાઢી છે. મને આનંદ છે કે હવે આપણી પાસે TG20 લીગના રૂપમાં બીજી એક અદ્ભુત તક છે. ચાલો આપણે બધા સાથે મળીને આ TG20 લીગને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈએ."

ટિકિટ ફક્ત ₹50 અને ₹100 માં

ક્રિકેટ ચાહકો માટે સૌથી સારા સમાચાર એ છે કે આ લીગની મેચ ટિકિટ ખૂબ જ સસ્તા દરે ઉપલબ્ધ થશે. TG20 ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ અગમ રાવે જાહેરાત કરી હતી કે ટિકિટના ભાવ ફક્ત ₹50 અને ₹100 નક્કી કરવામાં આવ્યા છે અને તે 'ડિસ્ટ્રિક્ટ' એપ દ્વારા બુક કરી શકાય છે.

આ મેગા-ઇવેન્ટના પ્રથમ મેચ પહેલા એક ભવ્ય ઉદ્ઘાટન સમારોહ યોજાશે, જે 21 જૂનથી ઉપ્પલ સ્ટેડિયમ ખાતે શરૂ થશે, જેમાં પ્રખ્યાત સંગીતકાર થમન દ્વારા લાઇવ મ્યુઝિક કોન્સર્ટ અને એક શાનદાર લેસર શો મુખ્ય આકર્ષણો તરીકે દર્શાવવામાં આવશે. પ્રતિષ્ઠિત ટ્રોફીનું બુધવારે અનાવરણ કરવામાં આવશે.

"લીગમાં કુલ 28 મેચ અને 4 પ્લે-ઓફ મેચ રમાશે. TG20 લીગ ફાઇનલ 12 જુલાઈના રોજ યોજાવાની છે. 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' નિયમ સિવાય, બધા IPL નિયમો લાગુ પડશે. મેચ ટિકિટ 'ડિસ્ટ્રિક્ટ' એપ પર ઉપલબ્ધ છે, જેની કિંમત ₹50 અને ₹100 નક્કી કરવામાં આવી છે." – અગમ રાવ, ચેરમેન, TG20 ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ

કરોડોના રોકડ ઈનામો

આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ ₹1.75 કરોડનું ઈનામ દાવ પર છે. વિજેતા ટીમને ₹1 કરોડનું રોકડ ઈનામ મળશે, જ્યારે રનર્સઅપને ₹50 લાખ મળશે. વધુમાં, ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને રહેનાર ટીમોને ₹25 લાખનું ઈનામ આપવામાં આવશે. 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર' નિયમ સિવાય, ટુર્નામેન્ટમાં બધા IPL નિયમો લાગુ પડશે.

સંપૂર્ણ ટાઈમટેબલ અને રોમાંચક ફોર્મેટ

ટુર્નામેન્ટમાં કુલ આઠ ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. ટીમો રાઉન્ડ-રોબિન ફોર્મેટમાં એકબીજા સામે રમશે. કુલ 32 મેચ (28 લીગ રમતો, 4 પ્લે-ઓફ અને ફાઇનલ) ધરાવતી આ ટુર્નામેન્ટમાં દરરોજ બે મેચ રમાશે. બપોરની મેચ બપોરે 2:15 વાગ્યે અને સાંજની મેચ સાંજે 7:15 વાગ્યે શરૂ થશે.

ઓપનિંગ મેચ (21 જૂન): પલામુરુ સ્ટ્રાઈકર્સ વિરુદ્ધ ખમ્મમ એસિસ (સાંજે 7:15 વાગ્યે)

'હૈદરાબાદ ઈ-ચેમ્પિયન્સનો પહેલો મેચ (23 જૂન): રામોજી ગ્રુપ ટીમ બપોરે 2:15 વાગ્યે પલામુરુ સ્ટ્રાઈકર્સ સામે તેનો ઓપનિંગ મેચ રમશે.

ગ્રાન્ડ ફિનાલે (12 જુલાઈ): લીગ સ્ટેજ પછી, પોઈન્ટ ટેબલ પર ટોચની ટીમો વચ્ચે એલિમિનેટર મેચ યોજાશે, અને ફાઈનલ મેચ 12 જુલાઈએ રમાશે.

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