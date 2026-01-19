ETV Bharat / sports

વિજય હજારે ટ્રોફીની ફાઇનલમાં સૌરાષ્ટ્રની હાર, વિદર્ભે 38 રનથી હરાવ્યું

વિદર્ભે વિજય હજારે ટ્રોફીની ફાઇનલમાં સૌરાષ્ટ્રને 38 રનથી હરાવીને ટ્રોફી જીતી લીધી.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 19, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બેંગલુરુ: વિદર્ભે રવિવાર, 18 જાન્યુઆરીના રોજ વિજય હજારે ટ્રોફીની ફાઇનલમાં સૌરાષ્ટ્રને 38 રનથી હરાવીને ટ્રોફી જીતી લીધી. બેંગલુરુમાં BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે રમાયેલી ડે-નાઇટ ફાઇનલમાં, વિદર્ભે પહેલા અથર્વ તાયડેની સદીની મદદથી 318 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો, અને પછી, ઝડપી બોલરો યશ ઠાકુર અને નચિકેત ભુટેની શાનદાર બોલિંગની મદદથી, સૌરાષ્ટ્રને 48.5 ઓવરમાં 279 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું.

વિદર્ભના 318 રનમાં અથર્વ તાયડેના 118 બોલમાં 128 અને યશ રાઠોડના 54 રન ખાસ હતા. જ્યારે પ્રેરક માંકડના શાનદાર 88 અને ચિરાગ જાનીના 63 બોલમાં 64 રન સૌરાષ્ટ્ર માટે મહત્વપૂર્ણ હતા, પરંતુ તેમની ઇનિંગ્સ મેચ જીતવા માટે પૂરતી ન હતી.

મુશ્કેલ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, સૌરાષ્ટ્રને શરૂઆતમાં જ પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો જ્યારે કેપ્ટન હાર્વિક દેસાઈ (20) અને છેલ્લી મેચમાં સદી ફટકારનાર વિશ્વરાજ જાડેજા (9) છઠ્ઠી ઓવરમાં 30/2 પર આઉટ થયા. માંકડ અને સમર ગજ્જર સ્કોર 78 સુધી લઈ ગયા, પરંતુ ગજ્જર 25 રને દર્શન નાલકંડે દ્વારા કેચ થઈ ગયા. માંકડ એક છેડે ટકી રહ્યો, જોકે સૌરાષ્ટ્રે પાર્શ્વરાજ રાણા (7) ની વિકેટ ગુમાવી દીધી.

માંકડને ચિરાગ જાની તરીકે સારો ભાગીદાર મળ્યો, અને બંનેએ પાંચમી વિકેટ માટે 93 રન ઉમેર્યા. હર્ષ દુબેએ માંકડને LBW આઉટ કરીને વિદર્ભ માટે સફળતા અપાવી. જાનીએ બીજા છેડેથી લડવાનું ચાલુ રાખ્યું, રુચિર આહિર (21) સાથે સાતમી વિકેટ માટે 45 રન ઉમેર્યા. સૌરાષ્ટ્રના અગ્રણી ખેલાડીઓ જેમ કે જયદેવ ઉનડકટ (6), ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા (8) અને ચેતન સાકરિયા (11) વધતા રન રેટ સામે લડવાનો પ્રયાસ કરતા સસ્તામાં આઉટ થયા.

વિદર્ભની પ્રભાવશાળી બેટિંગ

આ પહેલાં, વિદર્ભના ઓપનર અથર્વ તાયડેએ પોતાની ટીમ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, માત્ર 97 બોલમાં શાનદાર સદી ફટકારીને પોતાની ટીમને મોટો સ્કોર બનાવવામાં મદદ કરી. સૌરાષ્ટ્રએ ટોસ જીત્યા પછી ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરતા, તાયડે અને અમન મોખડેએ શરૂઆતના સ્વિંગનો સરળતાથી સામનો કર્યો અને 80 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી નોંધાવી.

સૌરાષ્ટ્રને આખરે 18મી ઓવરમાં સફળતા મળી જ્યારે અંકુર પવારે મોખડેને ક્લીન બોલ્ડ કર્યો, જે 33 રન બનાવીને આઉટ થયો. પોતાના સાથી ગુમાવવા છતાં, તાયડેએ પોતાનું આક્રમણ ચાલુ રાખ્યું અને ખાતરી કરી કે નવા બેટ્સમેન યશ રાઠોડ (54) પર પડછાયો ન પડે, અને બીજી વિકેટ માટે 133 રન ઉમેર્યા.

પાંચ વર્ષમાં તાયડેની પહેલી લિસ્ટ એ સદી

તાયડેએ 31મી ઓવરમાં એક સિંગલ સાથે પોતાની સદી પૂરી કરી. તેણે 12 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા અને પછી સદી પૂરી કરી. પાંચ વર્ષમાં અથર્વની આ પહેલી લિસ્ટ એ સદી છે. વિજય હજારે ટ્રોફી ફાઇનલમાં ત્રિપુટી આંકડા સુધી પહોંચનાર તે ફક્ત 16મો બેટ્સમેન છે.

અથર્વ આખરે 36મી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર આઉટ થયો, જ્યારે તેણે અંકુર પવારના શાનદાર યોર્કરને પ્રેરક માંકડના હાથમાં આઉટ કર્યો. તેણે માત્ર 118 બોલમાં 128 રન બનાવ્યા. અથર્વએ તેની ઇનિંગ દરમિયાન 15 ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા પણ ફટકાર્યા.

આ પણ વાંચોઃ

  1. ICC એ BCB ને આપ્યું અલ્ટીમેટમ, 21 જાન્યુઆરી સુધીમાં T20 વર્લ્ડ કપ રમવા અંગે જવાબ આપવા કહ્યું
  2. IND vs NZ: કોહલીની સદી એળે ગઈ, ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતમાં પહેલી ODI સીરિઝ જીતી

TAGGED:

VIDARBHA BEAT SAURASHTRA
VIJAY HAZARE TROPHY 2025 26
VIJAY HAZARE TROPHY FINAL
VIJAY HAZARE TROPHY 2025 26 FINAL
VIJAY HAZARE TROPHY FINAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.