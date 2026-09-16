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WPL 2027ની તારીખો જાહેર, આ દિવસે શરૂ થશે ટુર્નામેન્ટ

વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ 2027 અંગે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. WPLની આગામી સીઝન 14 જાન્યુઆરીએ શરૂ થશે અને 7 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે.

WPL 2027ની તારીખો જાહેર
WPL 2027ની તારીખો જાહેર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 7:40 PM IST

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WPL 2027: વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2027 અંગે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આગામી સીઝન 14 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈને 7 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે. 2027ની વુમન્સ પ્રીમિયર લીગની તારીખો સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી છે; BCCI અનુસાર, આ રોમાંચક સીઝન 14 જાન્યુઆરીથી 7 ફેબ્રુઆરી, 2027 દરમિયાન યોજાશે. આ ઉપરાંત, WPLની મિની-ઓક્શન (નાના પાયે ખેલાડીઓની હરાજી)ની તારીખ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે, અને આ કાર્યક્રમ 28 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ કોચીમાં યોજાશે. આ મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત બાદ, તમામ પાંચ ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ પોતપોતાની રણનીતિ ઘડવાનું શરૂ કરી દીધું છે.

WPL 2027ની સિઝન જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં રમાશે

BCCIએ વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2027 માટેની તારીખોની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. આ ટુર્નામેન્ટ આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં યોજાશે; તે 14 જાન્યુઆરી, 2027ના રોજ શરૂ થશે અને તેની ફાઈનલ મેચ 7 ફેબ્રુઆરી, 2027ના રોજ રમાશે. લગભગ એક મહિના સુધી ચાલનારી આ ટુર્નામેન્ટમાં વિશ્વભરની દિગ્ગજ મહિલા ક્રિકેટરો પોતાની પ્રતિભાનું પ્રદર્શન કરશે.

WPL 2027ની હરાજી 28 ઓક્ટોબરે યોજાશે

WPL 2027 શરૂ થાય તે પહેલાં, તમામ ફ્રેન્ચાઇઝીઓને તેમની ટીમોને મજબૂત કરવાની તક મળશે. વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2027 માટેની હરાજી 28 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ કેરળના કોચીમાં યોજાનાર છે. આ હરાજીમાં ભારત અને વિદેશની ઘણી 'કેપ્ડ' (આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રમેલી) અને 'અનકેપ્ડ' (આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ન રમેલી) મહિલા ખેલાડીઓ ભાગ લેશે, અને પાંચેય ફ્રેન્ચાઇઝીઓ તેમના માટે કરોડોની બોલી લગાવે તેવી અપેક્ષા છે.

રિટેન્શન અંતિમ તારીખ નક્કી કરાઈ

WPL 2027ની હરાજીની તારીખની સાથે સાથે, ફ્રેન્ચાઇઝીઓ દ્વારા ખેલાડીઓને જાળવી રાખવાની (રિટેન્શન) અંતિમ તારીખ પણ નક્કી કરવામાં આવી છે. તમામ પાંચ ટીમોએ 28 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધીમાં જાળવી રાખવામાં આવેલા અને મુક્ત કરવામાં આવેલા ખેલાડીઓની અંતિમ યાદી BCCIને સોંપવી પડશે. ત્યારબાદ જ એ સ્પષ્ટ થશે કે હરાજી માટેની તેમની ફાળવેલ રકમ (પર્સ)માંથી કેટલી રકમ બાકી છે અને દરેક ટીમ માટે ટીમમાં કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે.

રોમાંચક મુકાબલા માટે ટીમો તૈયાર

WPLની અગાઉની સિઝનની સફળતા બાદ, આગામી સિઝન માટે ચાહકો અને ખેલાડીઓ બંનેમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ, યુપી વોરિયર્સ અને ગુજરાત જાયન્ટ્સ જેવી ટીમો મજબૂત ટીમ તૈયાર કરવાના લક્ષ્ય સાથે કોચીમાં યોજાનારી હરાજીમાં ભાગ લેશે. એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે હરાજીમાં કયા ખેલાડીને સૌથી ઊંચી કિંમત મળે છે અને કઈ ટીમ આખરે WPL 2027ની ભવ્ય ટ્રોફી જીતે છે.

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