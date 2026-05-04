તમિલનાડુ ચૂંટણીમાં વિજય થલાપતિનો ભવ્ય વિજય, KKR સ્ટાર ખેલાડીએ આપી પ્રતિક્રિયા
તમિલનાડુ વિધાનસભા 2026 ની ચૂંટણીમાં, થલાપતિ વિજયની પાર્ટી, તમિઝગા વેત્રી કઝગમ (TVK) એ ઇતિહાસ રચ્યો છે.
Published : May 4, 2026 at 7:38 PM IST
Varun Chakravarthy reacts to Vijay Thalapathy: તમિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ 2026 ની IPL સીઝન દરમિયાન થઈ હતી, જેના પરિણામો 4 મે ના રોજ જાહેર થયા હતા. આનાથી તમિલનાડુમાં મોટો રાજકીય ઉથલપાથલ થયો હતો. દક્ષિણ ભારતીય સુપરસ્ટાર વિજય થલાપતિની પાર્ટી, તમિજગા વેત્રી કઝગમ, એક શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં કમાન્ડિંગ લીડ સાથે રાજકારણમાં સનસનાટીભર્યા પદાર્પણ કર્યું. આ પછી, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીએ સોશિયલ મીડિયા પર વિજય થલાપતિ અને તેમની રાજકીય પાર્ટી, તમિજગા વેત્રી કઝગમ (TVK) ને એક ખાસ સંદેશ મોકલ્યો, જેમાં તેમને તમિલનાડુની ચૂંટણીમાં તેમના વિસ્ફોટક પદાર્પણ બદલ અભિનંદન આપ્યા.
વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વિજયનું શાનદાર પ્રદર્શન
TVK વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 100 થી વધુ બેઠકો જીતવા માટે તૈયાર દેખાય છે. આ પરિસ્થિતિને જોતાં, વિજય રાજ્યના આગામી મુખ્યમંત્રી બનશે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. ત્યારબાદ, KKR ના સ્ટાર બોલર, વરુણ ચક્રવર્તીએ વિજયને એક અનોખી શૈલીમાં અભિનંદન આપ્યા. તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર વિજય સાથેની એક તસવીર શેર કરતા, તેણે ફક્ત તેને કેપ્શન આપ્યું, "અન્ના." નોંધનીય છે કે વરુણે અગાઉ ખુલાસો કર્યો હતો કે તે દક્ષિણ ભારતીય સુપરસ્ટાર વિજય થલાપતિ અને રજનીકાંતનો ખૂબ મોટો ચાહક છે. વરુણે પોતાની પોસ્ટમાં હૃદયનું ઇમોજી પણ ઉમેર્યું હતું.
VARUN CHAKRAVARTHY CONGRATULATING THALAPATHY VIJAY. pic.twitter.com/n47rrWBg2z— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 4, 2026
વરુણ ચક્રવર્તીનું કેવું પ્રદર્શન રહ્યું?
કેકેઆરના સ્ટાર ખેલાડી વરુણ ચક્રવર્તીએ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની પાછલી મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેના માટે તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો ખિતાબ મળ્યો હતો. તેણે 36 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી હતી. આ પહેલા તેણે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે પણ 3 વિકેટ લીધી હતી. આઈપીએલ 2026માં અત્યાર સુધી રમાયેલી 7 મેચમાં વરુણે 10 વિકેટ લીધી છે. અત્યાર સુધી તેણે રમેલી 91 આઈપીએલ મેચોમાં વરુણે કુલ 110 વિકેટ લીધી છે. આ દરમિયાન, ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા, તેણે 4 વનડેમાં 10 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે 45 ટી20આઈમાં તેણે 73 બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા છે. વરુણ ભારતની ટી20 ટીમનો સભ્ય પણ છે. તે શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. વરુણે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને ટી20 વર્લ્ડ કપ બંનેમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે.
