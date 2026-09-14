અફઘાનિસ્તાન સામેની બીજી T20 પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી શ્રેણીમાંથી બહાર
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે 15 સપ્ટેમ્બરે યોજાનારી T20 શ્રેણીની બીજી મેચ પહેલાં, સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તી ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
Published : September 14, 2026 at 7:26 PM IST
IND VS AFG: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે હાલમાં ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમાઈ રહી છે. ભારતે પ્રથમ મેચ સાત વિકેટથી જીતીને શ્રેણીમાં સરસાઈ મેળવી લીધી છે. બીજી મેચ મંગળવારે યોજાવાની છે, પરંતુ તે પહેલાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. સ્ટાર સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તી ઈજાગ્રસ્ત થયો છે. તે બાકીની મેચો ગુમાવી શકે છે, જોકે BCCIએ હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી આપી નથી.
પ્રથમ T20માં 1 વિકેટ ઝડપી હતી
વરુણ ચક્રવર્તી ઈજામાંથી સાજા થયા બાદ તાજેતરમાં જ ટીમ ઈન્ડિયામાં પરત ફર્યો હતો. T20 શ્રેણી દરમિયાન તેમણે અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચમાં ભાગ લીધો હતો; પ્રથમ T20માં તેણે 4 ઓવર નાખીને 16 રન આપ્યા હતા અને એક વિકેટ ઝડપી હતી. હવે એ વાત સામે આવી છે કે તે મેચ દરમિયાન તેને ઈજા થઈ હતી, જોકે આ માહિતી અત્યારે જ પ્રકાશમાં આવી છે. તેઓ 15 સપ્ટેમ્બરે યોજાનારી શ્રેણીની બીજી મેચ રમી શકશે નહીં. ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 17 સપ્ટેમ્બરે નિર્ધારિત છે અને એવી શક્યતા છે કે તેઓ તે મેચ પણ ચૂકી શકે છે, જે ચિંતાનો વિષય છે.
News Alert! India spinner Varun Chakaravarthy ruled out of ongoing T20 series against Afghanistan due to injury. pic.twitter.com/z3uWXnV6ik— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
એશિયન ગેમ્સમાં રમવા અંગે પણ સસ્પેન્સ
અફઘાનિસ્તાન શ્રેણી બાદ, ભારતીય ટીમ જાપાનમાં યોજાનારી એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લેવાની છે. જો વરુણની ઈજા ગંભીર સાબિત થાય, તો તેઓ તે ટુર્નામેન્ટ પણ ગુમાવી શકે છે. જોકે ઈજાની ચોક્કસ ગંભીરતા હાલમાં અસ્પષ્ટ છે અને તેઓ કેટલો સમય બહાર રહેશે તે ઈજાનું પ્રમાણ નક્કી થયા પછી જ જાણી શકાશે તેમ છતાં આ પરિસ્થિતિ ટીમ માટે ચિંતાનું કારણ બની શકે છે, કારણ કે વરુણને ભારત માટે વિકેટ લેનારા મુખ્ય બોલર માનવામાં આવે છે.
જૂલાઈમાં ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો
વરુણ તે ટીમનો ભાગ હતો જેણે જુલાઈમાં ઈંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ કર્યો હતો અને ત્યાં મેચો રમી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ તેમને ઈજા થઈ હતી. તેઓ લગભગ ત્રણ મહિના સુધી રમતથી દૂર રહ્યો હતો, પરંતુ માત્ર એક મેચ રમ્યા બાદ ફરીથી બહાર થઈ ગયો છે. આ પરિસ્થિતિ 'સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ' (CoE) અંગે પ્રશ્નો ઊભા કરે તેવી છે. વરુણ સાથે બનેલી આ કોઈ એકમાત્ર ઘટના નથી; અગાઉ પણ અન્ય ખેલાડીઓ CoEમાંથી સાજા થઈને પરત ફર્યા બાદ ફરીથી ઈજાગ્રસ્ત થયો છે અને રમતથી દૂર થયો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે BCCI આ બાબતે શું નિર્ણય લે છે.
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