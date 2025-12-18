જૂનાગઢ ખાતે સાંસદ ખેલ મહાકુંભ યોજાયો, 25મી ડિસેમ્બરે ફાઈનલ રમાશે
જૂનાગઢમાં આવેલા સરદાર પટેલ રમત ગમત સંકુલ ખાતે, આજે સાંસદ ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત વિવિધ રમત ગમતની સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું.
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ ખાતે સાંસદ ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત વિવિધ રમત ગમતની સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું, જેમાં લાંબી અને ઊંચી કૂદ કબડી શૂટિંગ બોલ ખો-ખો રસ્સાખેચ સાથે જ ગોળાફેક જેવી અલગ અલગ રમતોમાં ખેલાડીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લઈને સાંસદ ખેલ મહાકુંભ રમતમાં ભાગ લીધો હતો. આજે સ્પર્ધાઓ પૂર્ણ થયા બાદ 25મી તારીખે પોરબંદર ખાતે સાંસદ ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત વિવિધ સ્પર્ધાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, જેમાં જુનાગઢ પોરબંદર અને રાજકોટ ગ્રામ્યના ખેલાડીઓ ભાગ લેશે.
પોરબંદર લોકસભા મત વિસ્તારમાં આવતા શહેરો ગામો અને નગરપાલિકા ના યુવાન ખેલાડીઓએ આજે વિવિધ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં ઊંચી અને લાંબી કૂદ, કબડ્ડી, શૂટિંગ, ખો-ખો, રસ્સા ખેંચ, 100 મીટર દોડની સાથે ગોળા ફેંક સહિત અલગ અલગ રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. લોકસભા મત વિસ્તારમાં આવતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને ખેલાડીઓએ રમતગમતમાં ભાગ લઈને પોતાનો ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કર્યો હતો.
25મી ડિસેમ્બર પોરબંદર ખાતે સાંસદ ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત ફાઈનલ સ્પર્ધાઓનું આયોજન થયું છે, જેમાં જુનાગઢ પોરબંદર અને રાજકોટ ગ્રામ્યના ખેલાડીઓ અને શાળામાં અભ્યાસ કરતા ખેલાડીઓ ભાગ લેશે. અહીંથી પસંદ થયેલા ખેલાડીઓ જિલ્લા કક્ષાએ વિવિધ રમતોમાં તાલીમ પ્રાપ્ત કરીને રાજ્ય સ્તરે પસંદ થવાનો પ્રયાસ કરશે.
હાઈટ હન્ટ ઇવેન્ટનું પણ આયોજન
સરદાર પટેલ રમતગમત સંકુલ ખાતે હાઈટ હન્ટ ઇવેન્ટનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતું. આ આયોજન પાછળ સમગ્ર જિલ્લામાંથી એવા ખેલાડીઓની પસંદગી કરવાનું આ પ્રાથમિક સ્તર છે કે, જેઓ પોતાની વજન અને ઊંચાઈ રમતગમતને અનુરૂપ હોય છે. આવા ખેલાડીઓને તેમની મનગમતી રમતગમતના વિભાગમાં પસંદ કરીને તેમને સરકાર દ્વારા ડી એલ એસ એસ સંકુલમાં અભ્યાસ કરવાની સાથે જે તે ખેલાડીની મનગમતી રમતની તાલીમ આપીને શાળા કક્ષાએથી જ ચોક્કસ રમતના ખેલાડીઓ તૈયાર થાય તે માટેનું આયોજન પણ થયું હતું, જેમાં પણ આજે ઘણા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. આવનાર દિવસોમાં આ તમામ ખેલાડીઓ અહીંથી પસંદ થઈને વિવિધ રમતોમાં તાલીમ પણ મેળવી શકશે.
