હોલ ટિકિટ હોવા છતા વૈભવ સૂર્યવંશી 10મા ધોરણની પરીક્ષા આપી શકશે નહીં, જાણો કેમ

વૈભવ તાજપુરની મોડેસ્ટી સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે અને તેની પરીક્ષા 17 ફેબ્રુઆરીથી 11 માર્ચ દરમિયાન યોજાવાની હતી.

વૈભવ સૂર્યવંશી
વૈભવ સૂર્યવંશી (IANS)
Published : February 16, 2026 at 3:02 PM IST

VAIBHAV SURYAVANSH: અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર યુવા ભારતીય બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. આ વખતે, કારણ ક્રિકેટ નથી, પરંતુ તેના અભ્યાસ સાથે જોડાયેલો નિર્ણય છે. અહેવાલો અનુસાર, વૈભવ આ વર્ષે CBSE 10મા બોર્ડની પરીક્ષા આપી શકશે નહીં. CBSE પરીક્ષાઓ 17 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે અને 11 માર્ચ સુધી ચાલશે, પરંતુ તાલીમ, શિબિરો અને વિવિધ ટુર્નામેન્ટમાં સતત વ્યસ્ત રહેવાને કારણે, તેણે પરીક્ષા ન આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.

દરમિયાન, તાજપુર સ્થિત મોડેસ્ટી સ્કૂલના ડિરેક્ટર આદર્શ કુમાર પિન્ટુએ જણાવ્યું કે, વૈભવનું પરીક્ષા ફોર્મ ભરાઈ ગયું છે અને તેનું પ્રવેશપત્ર જારી થઈ ગયું છે. બોર્ડે શહેરની પોદ્દાર ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં પરીક્ષા કેન્દ્ર નક્કી કર્યું હતું. તેમણે સમજાવ્યું કે વૈભવના પિતા સંજીવ સૂર્યવંશી સાથે વાત કર્યા પછી, એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે વૈભવ તેના વ્યસ્ત ટાઈમટેબલ ને કારણે આ વર્ષે પરીક્ષા આપી શકશે નહીં. હાલમાં, વૈભવ ક્રિકેટ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે અને આગામી ટુર્નામેન્ટની તૈયારી કરી રહ્યો છે.

વૈભવ સૂર્યવંશી 10મા ધોરણની પરીક્ષા આપશે નહીં
વૈભવ સૂર્યવંશી 10મા ધોરણની પરીક્ષા આપશે નહીં (ETV BHARAT)

વૈભવ સૂર્યવંશી ક્રિકેટમાં એક ચમકતો સિતારો

વૈભવ સૂર્યવંશીએ તાજેતરમાં, અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર બેટિંગ કરી અને ભારતની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. તેની નિર્ભય બેટિંગે માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વભરના ઘણા દિગ્ગજ ખેલાડીઓને પ્રભાવિત કર્યા છે. અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં, વૈભવ ટુર્નામેન્ટનો બીજો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. તેણે સાત મેચમાં 62.71 ની સરેરાશ અને 169.49 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 439 રન બનાવ્યા, જેમાં એક સદી, ત્રણ અડધી સદી અને 175 નો શ્રેષ્ઠ સ્કોરનો સમાવેશ થાય છે.

વૈભવે ટુર્નામેન્ટમાં 30 છગ્ગા ફટકારીને રેકોર્ડ તોડ્યો, 2022 માં દક્ષિણ આફ્રિકાના ડેવાલ્ડ બ્રેવિસના 18 છગ્ગાને પાછળ છોડી દીધો. હવે તે અંડર-19 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. વૈભવ અંડર-19 વનડેમાં ભારતનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી પણ છે. તેણે 25 ઇનિંગ્સમાં 56.48 ની સરેરાશ અને 165 થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટથી 1,412રન બનાવ્યા છે, જેમાં ચાર સદી, સાત અડધી સદી અને 175 રનનો સર્વોચ્ચ સ્કોર શામેલ છે.

